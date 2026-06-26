Neymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldi
Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymar va AQSHning FC Cincinnati klubi oʻrtasidagi transfer muzokaralari kutilmaganda toʻxtab qoldi. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi muzokaralarning sekin kechayotganidan norozi boʻlib, AQSH klubi bilan aloqalarni uzishga qaror qilgan. Bu holat futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻlmoqda, chunki braziliyalik hujumchining MLSga oʻtishi ligaga boʻlgan qiziqishni yangi bosqichga olib chiqishi kutilayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, FC Cincinnati sport direktori Chris Albright va prezident Jeff Berding joriy yilning aprel oyida Braziliyaga tashrif buyurib, Neymar hamda uning otasi bilan uchrashishgan. Bir necha oy davom etgan muloqotlarga qaramay, Amerika klubi 34 yoshli futbolchiga rasmiy va aniq taklif bilan chiqmagan. Aynan mana shu noaniqlik Neymar va uning vakillarining hafsalasini pir qilgan asosiy omil sifatida koʻrilmoqda.
Moliyaviy shartlar va taklifning yoʻqligiNeymar agar moliyaviy shartlar qoniqarli boʻlsa, Ogayo shtati jamoasi safiga qoʻshilishga tayyorligini bildirgan edi. Biroq, klub rahbariyati ogʻzaki muzokaralardan nariga oʻtmadi. Natijada, dunyoning eng mahoratli futbolchilaridan biri oʻz kelajagini boshqa variantlar bilan bogʻlashni afzal koʻrdi. Hozirda uning Braziliyaning Santos klubi bilan shartnomasi yil yakuniga qadar amal qiladi.
Hujumchi Santos safida joriy mavsumda 15 ta oʻyinda maydonga tushib, 6 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Uning jismoniy holati va oʻyin formasi hali ham yuqori darajada ekanligi, koʻplab grand klublar eʼtiborini tortib kelmoqda. Neymar Barselona va PSJ kabi klublardagi faoliyati davomida 216 ta gol urib, oʻzining sermahsulligini isbotlagan.
Neymarning MLSga boʻlgan qiziqishi soʻngani yoʻqGarchi FC Cincinnati bilan kelishuv amalga oshmagan boʻlsa-da, Neymar hamon Shimoliy Amerika ligasida oʻynash gʻoyasiga ijobiy qaraydi. Agar munosib loyiha va moliyaviy kafolatlar berilsa, u Lionel Messi ortidan AQSHga yoʻl olishi mumkin. Bu esa MLSning marketing salohiyatini yanada oshirishga xizmat qilishi shubhasiz.
Shu bilan birga, Neymar uzoq tanaffusdan soʻng Braziliya terma jamoasi tarkibiga qaytdi. Shotlandiyaga qarshi kechgan va 3:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda u oʻzining 129-uchrashuvini oʻtkazdi. Terma jamoa safida 79 ta gol urgan hujumchi hozirda bor eʼtiborini xalqaro musobaqalarga qaratgan.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, FC Cincinnati uchun bu boy berilgan katta imkoniyat boʻlishi mumkin. Neymar darajasidagi yulduzning transfer bozorida erkin agentga aylanishi koʻplab klublar, jumladan, Yaqin Sharq va Yevropa jamoalari oʻrtasida raqobatni kuchaytiradi. Futbolchining keyingi manzili qayer boʻlishi yaqin oylarda oydinlashadi.
…