Neymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldi

·0·Sport
Neymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldi

Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymar va AQSHning FC Cincinnati klubi oʻrtasidagi transfer muzokaralari kutilmaganda toʻxtab qoldi. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi muzokaralarning sekin kechayotganidan norozi boʻlib, AQSH klubi bilan aloqalarni uzishga qaror qilgan. Bu holat futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻlmoqda, chunki braziliyalik hujumchining MLSga oʻtishi ligaga boʻlgan qiziqishni yangi bosqichga olib chiqishi kutilayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, FC Cincinnati sport direktori Chris Albright va prezident Jeff Berding joriy yilning aprel oyida Braziliyaga tashrif buyurib, Neymar hamda uning otasi bilan uchrashishgan. Bir necha oy davom etgan muloqotlarga qaramay, Amerika klubi 34 yoshli futbolchiga rasmiy va aniq taklif bilan chiqmagan. Aynan mana shu noaniqlik Neymar va uning vakillarining hafsalasini pir qilgan asosiy omil sifatida koʻrilmoqda.

Moliyaviy shartlar va taklifning yoʻqligi

Neymar agar moliyaviy shartlar qoniqarli boʻlsa, Ogayo shtati jamoasi safiga qoʻshilishga tayyorligini bildirgan edi. Biroq, klub rahbariyati ogʻzaki muzokaralardan nariga oʻtmadi. Natijada, dunyoning eng mahoratli futbolchilaridan biri oʻz kelajagini boshqa variantlar bilan bogʻlashni afzal koʻrdi. Hozirda uning Braziliyaning Santos klubi bilan shartnomasi yil yakuniga qadar amal qiladi.

Hujumchi Santos safida joriy mavsumda 15 ta oʻyinda maydonga tushib, 6 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Uning jismoniy holati va oʻyin formasi hali ham yuqori darajada ekanligi, koʻplab grand klublar eʼtiborini tortib kelmoqda. Neymar Barselona va PSJ kabi klublardagi faoliyati davomida 216 ta gol urib, oʻzining sermahsulligini isbotlagan.

Neymarning MLSga boʻlgan qiziqishi soʻngani yoʻq

Garchi FC Cincinnati bilan kelishuv amalga oshmagan boʻlsa-da, Neymar hamon Shimoliy Amerika ligasida oʻynash gʻoyasiga ijobiy qaraydi. Agar munosib loyiha va moliyaviy kafolatlar berilsa, u Lionel Messi ortidan AQSHga yoʻl olishi mumkin. Bu esa MLSning marketing salohiyatini yanada oshirishga xizmat qilishi shubhasiz.

Shu bilan birga, Neymar uzoq tanaffusdan soʻng Braziliya terma jamoasi tarkibiga qaytdi. Shotlandiyaga qarshi kechgan va 3:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda u oʻzining 129-uchrashuvini oʻtkazdi. Terma jamoa safida 79 ta gol urgan hujumchi hozirda bor eʼtiborini xalqaro musobaqalarga qaratgan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, FC Cincinnati uchun bu boy berilgan katta imkoniyat boʻlishi mumkin. Neymar darajasidagi yulduzning transfer bozorida erkin agentga aylanishi koʻplab klublar, jumladan, Yaqin Sharq va Yevropa jamoalari oʻrtasida raqobatni kuchaytiradi. Futbolchining keyingi manzili qayer boʻlishi yaqin oylarda oydinlashadi.

NeymarMLSTransferBraziliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBugun, 01:17Mikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiMikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiBugun, 00:54O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)Bugun, 00:51Manchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiManchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiBugun, 00:33Klopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiKlopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiBugun, 00:17Martines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiMartines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiBugun, 00:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi