JCH-2026: Bugun “G”, “H” va “I” guruhlarida hal qiluvchi bahslar o‘tkaziladi

·39·Sport
JCH-2026: Bugun “G”, “H” va “I” guruhlarida hal qiluvchi bahslar o‘tkaziladi

2026 yilgi jahon chempionatida guruh bosqichining 3-tur uchrashuvlari davom etmoqda. Bugun va ertaga “G”, “H” hamda “I” guruhlarida so‘nggi tur bahslari bo‘lib o‘tadi.

Kun dasturi “I” guruhidagi uchrashuvlar bilan boshlanadi. Norvegiya va Fransiya milliy jamoalari 26 iyun kuni soat 23:59 da o‘zaro kuch sinashadi. Xuddi shu vaqtda Senegal terma jamoasi Iroqqa qarshi maydonga tushadi.

Ushbu bahslar “I” guruhidagi yakuniy o‘rinlar va pley-off yo‘llanmalari taqdiriga katta ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, Fransiya va Norvegiya o‘rtasidagi to‘qnashuv guruh peshqadamligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

27 iyun kuni ertalab “H” guruhidagi hal qiluvchi uchrashuvlar bo‘lib o‘tadi. Soat 05:00 da Urugvay Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Shu vaqtning o‘zida Kabo-Verde va Saudiya Arabistoni terma jamoalari ham o‘zaro bahs olib boradi.

Ispaniya va Urugvay o‘rtasidagi uchrashuv turning eng qiziqarli bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda. Kabo-Verde hamda Saudiya Arabistoni uchun esa har bir ochko pley-off imkoniyatini saqlab qolish nuqtayi nazaridan juda muhim.

Soat 08:00 da “G” guruhidagi so‘nggi tur bahslari start oladi. Misr terma jamoasi Eron bilan, Yangi Zelandiya esa Belgiyaga qarshi kuch sinashadi.

26–27 iyun kunlari bo‘lib o‘tadigan uchrashuvlar:

  • Norvegiya — Fransiya — 23:59

  • Senegal — Iroq — 23:59

  • Urugvay — Ispaniya — 05:00

  • Kabo-Verde — Saudiya Arabistoni — 05:00

  • Misr — Eron — 08:00

  • Yangi Zelandiya — Belgiya — 08:00

Uchinchi turda xatoga o‘rin qolmaydi. Ayrim jamoalar guruhda birinchi o‘rin uchun kurashsa, boshqalari ikkinchi yoki eng yaxshi uchinchi o‘rin orqali pley-offga chiqishga harakat qiladi.

Shu bois bugungi va ertangi bahslardan keyin navbatdagi pley-off ishtirokchilari nomi ma’lum bo‘ladi.

NorvegiyaFrantsiyaSenegalIrakUrugvay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 10:03Yaponiya Shvetsiya bilan durang o‘ynab, ikkinchi o‘rinni egalladi (video)Yaponiya Shvetsiya bilan durang o‘ynab, ikkinchi o‘rinni egalladi (video)Bugun, 09:51Kot-d'Ivuar Kyurasaoni yengib, 1/16 finalga yo‘l oldi (video)Kot-d'Ivuar Kyurasaoni yengib, 1/16 finalga yo‘l oldi (video)Bugun, 09:45Ekvador Germaniyani mag‘lub etib, pley-off yo‘llanmasiga ega bo‘ldi (video)Ekvador Germaniyani mag‘lub etib, pley-off yo‘llanmasiga ega bo‘ldi (video)Bugun, 09:37Niderlandiya Tunisni mag‘lub etib, guruh peshqadami bo‘ldi (video)Niderlandiya Tunisni mag‘lub etib, guruh peshqadami bo‘ldi (video)Bugun, 09:30Turkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiTurkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiBugun, 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi