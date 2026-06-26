JCH-2026: Bugun “G”, “H” va “I” guruhlarida hal qiluvchi bahslar o‘tkaziladi
2026 yilgi jahon chempionatida guruh bosqichining 3-tur uchrashuvlari davom etmoqda. Bugun va ertaga “G”, “H” hamda “I” guruhlarida so‘nggi tur bahslari bo‘lib o‘tadi.
Kun dasturi “I” guruhidagi uchrashuvlar bilan boshlanadi. Norvegiya va Fransiya milliy jamoalari 26 iyun kuni soat 23:59 da o‘zaro kuch sinashadi. Xuddi shu vaqtda Senegal terma jamoasi Iroqqa qarshi maydonga tushadi.
Ushbu bahslar “I” guruhidagi yakuniy o‘rinlar va pley-off yo‘llanmalari taqdiriga katta ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, Fransiya va Norvegiya o‘rtasidagi to‘qnashuv guruh peshqadamligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
27 iyun kuni ertalab “H” guruhidagi hal qiluvchi uchrashuvlar bo‘lib o‘tadi. Soat 05:00 da Urugvay Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Shu vaqtning o‘zida Kabo-Verde va Saudiya Arabistoni terma jamoalari ham o‘zaro bahs olib boradi.
Ispaniya va Urugvay o‘rtasidagi uchrashuv turning eng qiziqarli bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda. Kabo-Verde hamda Saudiya Arabistoni uchun esa har bir ochko pley-off imkoniyatini saqlab qolish nuqtayi nazaridan juda muhim.
Soat 08:00 da “G” guruhidagi so‘nggi tur bahslari start oladi. Misr terma jamoasi Eron bilan, Yangi Zelandiya esa Belgiyaga qarshi kuch sinashadi.
26–27 iyun kunlari bo‘lib o‘tadigan uchrashuvlar:
Norvegiya — Fransiya — 23:59
Senegal — Iroq — 23:59
Urugvay — Ispaniya — 05:00
Kabo-Verde — Saudiya Arabistoni — 05:00
Misr — Eron — 08:00
Yangi Zelandiya — Belgiya — 08:00
Uchinchi turda xatoga o‘rin qolmaydi. Ayrim jamoalar guruhda birinchi o‘rin uchun kurashsa, boshqalari ikkinchi yoki eng yaxshi uchinchi o‘rin orqali pley-offga chiqishga harakat qiladi.
Shu bois bugungi va ertangi bahslardan keyin navbatdagi pley-off ishtirokchilari nomi ma’lum bo‘ladi.
…