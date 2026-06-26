Real Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkin

·44·Sport
Real Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkin

Ispaniyaning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasi uchun kutilmagan va murakkab strategiyani ishlab chiqmoqda. Jamoaning sobiq tarbiyalanuvchisi Nico Paz hozirda Italiya chempionatida koʻrsatayotgan ajoyib oʻyinlari bilan nafaqat mutaxassislar eʼtiborini tortdi, balki Madrid klubi uchun yirik transfer bitimida asosiy vositaga aylanishi kutilmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu rejadan koʻzlangan asosiy maqsad Inter himoyachisi Alessandro Bastoni transferini amalga oshirishdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Como jamoasida toʻp surayotgan Nico Pazning shartnomasida Real Madrid uchun 9 million yevro evaziga qayta sotib olish bandi mavjud. Madridliklar ushbu banddan foydalanib, futbolchini ortga qaytarishni va uni darhol 60 million yevroga baholangan holda transfer bozoriga chiqarishni rejalashtirmoqda. Garchi Como uchun bunday narx yuqorilik qilsa-da, Inter jamoasi argentinalik iqtidorli yarim himoyachiga jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Himoya chizigʻini kuchaytirish rejasi

Real Madrid ustozi Joze Mourinyo jamoaning himoya chizigʻini tubdan isloh qilishni maqsad qilgan. Dastlab Borussiya Dortmund aʼzosi Nico Schlotterbeck variant koʻrib chiqilgan edi, biroq futbolchining jiddiy jarohati bu rejani chippakka chiqardi. Manchester Siti himoyachisi Ruben Dias esa daxlsiz hisoblanadi. Shu sababli, Alessandro Bastoni hozirda Madrid klubi uchun eng maqbul va yuqori saviyali variant boʻlib turibdi.

Inter rahbariyati Bastoni uchun taxminan 70 million yevro talab qilmoqda. Agar Milan klubi haqiqatdan ham Nico Pazni oʻz safiga qoʻshib olishni istasa, Real Madrid ushbu vaziyatdan foydalanib, Bastoni narxini pasaytirishga yoki uni oʻzaro almashuv shartnomasiga kiritishga urinib koʻradi. Maʼlumotlarga koʻra, Barselona ham italiyalik himoyachiga qiziqqan, biroq transfer bahosi yuqoriligi sababli muzokaralardan chekingan.

Huquqiy toʻsiqlar va FIFA qoidalari

Garchi ushbu transfer rejasi qogʻozda mukammal koʻrinsa-da, Florentino Perez FIFAning qatʼiy qoidalariga duch kelishi mumkin. FIFAning futbolchilar maqomi va transferi boʻyicha reglamentiga koʻra, "koʻprik transferlar" (bridge transfers) taqiqlangan. Agar bir futbolchi 16 hafta ichida ikki marta ketma-ket transfer qilinsa, bu qoidabuzarlik sifatida baholanishi mumkin.

Ushbu huquqiy muammoni chetlab oʻtish uchun Real Madrid Nico Pazni yozda sotib olib, qishki transfer oynasigacha kutishi yoki majburiy sotib olish sharti bilan ijara kelishuvini amalga oshirishi kerak boʻladi. Aks holda, FIFA intizom qoʻmitasi har ikki klubga nisbatan jiddiy sanksiyalar qoʻllashi mumkin, bu esa Mourinyoning yangi mavsum oldidan himoya chizigʻini shakllantirish rejalarini kechiktiradi.

Hozirda Alessandro Bastoni Inter muxlislari tomonidan biroz tanqidlar ostida qolayotgani ham transfer ehtimolini oshirmoqda. Agar klublar oʻzaro kelishuvga erisha olsa, bu kelasi mavsumning eng shov-shuvli bitimlaridan biriga aylanishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Real Madrid va Inter kabi grand jamoalar oʻrtasidagi har qanday harakat Yevropa futboli landshaftini oʻzgartiradi.

Real MadridInterTransferAlessandro BastoniNico Paz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaJoze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 16:56Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilmoqda: Transfer tafsilotlariLiverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilmoqda: Transfer tafsilotlariBugun, 15:58Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»Bugun, 15:29Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 15:05Arda Guler: «Juda yomon o‘ynadim, tanqidlar adolatli»Arda Guler: «Juda yomon o‘ynadim, tanqidlar adolatli»Bugun, 14:15«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchi«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchiBugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi