Real Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkin
Ispaniyaning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasi uchun kutilmagan va murakkab strategiyani ishlab chiqmoqda. Jamoaning sobiq tarbiyalanuvchisi Nico Paz hozirda Italiya chempionatida koʻrsatayotgan ajoyib oʻyinlari bilan nafaqat mutaxassislar eʼtiborini tortdi, balki Madrid klubi uchun yirik transfer bitimida asosiy vositaga aylanishi kutilmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu rejadan koʻzlangan asosiy maqsad Inter himoyachisi Alessandro Bastoni transferini amalga oshirishdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Como jamoasida toʻp surayotgan Nico Pazning shartnomasida Real Madrid uchun 9 million yevro evaziga qayta sotib olish bandi mavjud. Madridliklar ushbu banddan foydalanib, futbolchini ortga qaytarishni va uni darhol 60 million yevroga baholangan holda transfer bozoriga chiqarishni rejalashtirmoqda. Garchi Como uchun bunday narx yuqorilik qilsa-da, Inter jamoasi argentinalik iqtidorli yarim himoyachiga jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Himoya chizigʻini kuchaytirish rejasiReal Madrid ustozi Joze Mourinyo jamoaning himoya chizigʻini tubdan isloh qilishni maqsad qilgan. Dastlab Borussiya Dortmund aʼzosi Nico Schlotterbeck variant koʻrib chiqilgan edi, biroq futbolchining jiddiy jarohati bu rejani chippakka chiqardi. Manchester Siti himoyachisi Ruben Dias esa daxlsiz hisoblanadi. Shu sababli, Alessandro Bastoni hozirda Madrid klubi uchun eng maqbul va yuqori saviyali variant boʻlib turibdi.
Inter rahbariyati Bastoni uchun taxminan 70 million yevro talab qilmoqda. Agar Milan klubi haqiqatdan ham Nico Pazni oʻz safiga qoʻshib olishni istasa, Real Madrid ushbu vaziyatdan foydalanib, Bastoni narxini pasaytirishga yoki uni oʻzaro almashuv shartnomasiga kiritishga urinib koʻradi. Maʼlumotlarga koʻra, Barselona ham italiyalik himoyachiga qiziqqan, biroq transfer bahosi yuqoriligi sababli muzokaralardan chekingan.
Huquqiy toʻsiqlar va FIFA qoidalariGarchi ushbu transfer rejasi qogʻozda mukammal koʻrinsa-da, Florentino Perez FIFAning qatʼiy qoidalariga duch kelishi mumkin. FIFAning futbolchilar maqomi va transferi boʻyicha reglamentiga koʻra, "koʻprik transferlar" (bridge transfers) taqiqlangan. Agar bir futbolchi 16 hafta ichida ikki marta ketma-ket transfer qilinsa, bu qoidabuzarlik sifatida baholanishi mumkin.
Ushbu huquqiy muammoni chetlab oʻtish uchun Real Madrid Nico Pazni yozda sotib olib, qishki transfer oynasigacha kutishi yoki majburiy sotib olish sharti bilan ijara kelishuvini amalga oshirishi kerak boʻladi. Aks holda, FIFA intizom qoʻmitasi har ikki klubga nisbatan jiddiy sanksiyalar qoʻllashi mumkin, bu esa Mourinyoning yangi mavsum oldidan himoya chizigʻini shakllantirish rejalarini kechiktiradi.
Hozirda Alessandro Bastoni Inter muxlislari tomonidan biroz tanqidlar ostida qolayotgani ham transfer ehtimolini oshirmoqda. Agar klublar oʻzaro kelishuvga erisha olsa, bu kelasi mavsumning eng shov-shuvli bitimlaridan biriga aylanishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Real Madrid va Inter kabi grand jamoalar oʻrtasidagi har qanday harakat Yevropa futboli landshaftini oʻzgartiradi.
…