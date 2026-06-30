Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiya

·1·Sport
Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiya

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 finalida Kot-d'Ivuar va Norvegiya terma jamoalari o‘zaro bahslashadi. Uchrashuv 30 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da AQSHning Texas shtati, Arlington shahridagi «Dallas Stedium»da boshlanadi. Kot-d'Ivuarni Emers Faye, Norvegiyani esa Stole Solbakken boshqaradi. O‘yinda g‘olib chiqqan jamoa nimchorak finalga yo‘l oladi.

Zamin.uz saytida mazkur uchrashuvning muhim voqealari matnli translyatsiya orqali yoritib boriladi. Gollar, xavfli vaziyatlar, ogohlantirishlar, futbolchi almashtirishlar va boshqa asosiy holatlar tezkor ravishda taqdim etiladi.

Kot-d'Ivuar guruh bosqichini Germaniyadan keyin ikkinchi o‘rinda yakunladi. Norvegiya esa Fransiya joy olgan guruhda ikkinchi bo‘lib, pley-offga chiqdi.

Kot-d'Ivuar boshlang‘ich tarkibi, 4-1-2-3:

• Darvozabon: Yahiya Fofana

• Himoyachilar: Gislen Konan, Emmanuel Agbadu, Odilon Kossunu, Gela Due

• Yarim himoyachilar: Ibrohim Sangare, Krist Inao Ulay, Frank Kesse

• Hujumchilar: Nikolya Pepe, Anj-Yoan Bonni, Yan Diomande

Norvegiya boshlang‘ich tarkibi, 4-2-1-3:

• Darvozabon: Eryan Nyuland

• Himoyachilar: Markus Xolmgren Pedersen, Kristoffer Ayer, Torbyorn Xeggem, David Myoller Volfe

• Yarim himoyachilar: Patrik Berg, Sander Berge, Martin Edegor

• Hujumchilar: Antonio Nusa, Erling Xoland, Aleksander Syorlot

Norvegiya guruh bosqichining Fransiyaga qarshi so‘nggi o‘yinida asosiy futbolchilarining katta qismiga dam bergan edi. Kot-d'Ivuarga qarshi bahsda Erling Xoland, Martin Edegor va Aleksander Syorlot boshlang‘ich tarkibga qaytarildi. Kot-d'Ivuar tarkibida esa uchta o‘zgarish amalga oshirilgan.

Zaxiradagi futbolchilar va o‘yin davomida amalga oshiriladigan almashtirishlar haqidagi ma’lumotlar matnli translyatsiyada berib boriladi.

NorvegiyaErling XolandMartin EdegorYan DiomandeJahon chempionatiKot-d'Ivuar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroReal Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroBugun, 21:11Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Bugun, 21:05Syomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiSyomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 20:55Ansu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiAnsu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiBugun, 20:53Niderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaNiderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaBugun, 20:30Lionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdiLionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdiBugun, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi