Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiya
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 finalida Kot-d'Ivuar va Norvegiya terma jamoalari o‘zaro bahslashadi. Uchrashuv 30 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da AQSHning Texas shtati, Arlington shahridagi «Dallas Stedium»da boshlanadi. Kot-d'Ivuarni Emers Faye, Norvegiyani esa Stole Solbakken boshqaradi. O‘yinda g‘olib chiqqan jamoa nimchorak finalga yo‘l oladi.
Zamin.uz saytida mazkur uchrashuvning muhim voqealari matnli translyatsiya orqali yoritib boriladi. Gollar, xavfli vaziyatlar, ogohlantirishlar, futbolchi almashtirishlar va boshqa asosiy holatlar tezkor ravishda taqdim etiladi.
Kot-d'Ivuar guruh bosqichini Germaniyadan keyin ikkinchi o‘rinda yakunladi. Norvegiya esa Fransiya joy olgan guruhda ikkinchi bo‘lib, pley-offga chiqdi.
Kot-d'Ivuar boshlang‘ich tarkibi, 4-1-2-3:
• Darvozabon: Yahiya Fofana
• Himoyachilar: Gislen Konan, Emmanuel Agbadu, Odilon Kossunu, Gela Due
• Yarim himoyachilar: Ibrohim Sangare, Krist Inao Ulay, Frank Kesse
• Hujumchilar: Nikolya Pepe, Anj-Yoan Bonni, Yan Diomande
Norvegiya boshlang‘ich tarkibi, 4-2-1-3:
• Darvozabon: Eryan Nyuland
• Himoyachilar: Markus Xolmgren Pedersen, Kristoffer Ayer, Torbyorn Xeggem, David Myoller Volfe
• Yarim himoyachilar: Patrik Berg, Sander Berge, Martin Edegor
• Hujumchilar: Antonio Nusa, Erling Xoland, Aleksander Syorlot
Norvegiya guruh bosqichining Fransiyaga qarshi so‘nggi o‘yinida asosiy futbolchilarining katta qismiga dam bergan edi. Kot-d'Ivuarga qarshi bahsda Erling Xoland, Martin Edegor va Aleksander Syorlot boshlang‘ich tarkibga qaytarildi. Kot-d'Ivuar tarkibida esa uchta o‘zgarish amalga oshirilgan.
Zaxiradagi futbolchilar va o‘yin davomida amalga oshiriladigan almashtirishlar haqidagi ma’lumotlar matnli translyatsiyada berib boriladi.
…