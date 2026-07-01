Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??

·0·O‘zbekiston
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??

30 iyun — Yoshlar kuni munosabati bilan Toshkent shahridagi Olimpiya shaharchasida o‘tkazilgan tantanali tadbirda mamlakatning eng faol va iqtidorli yoshlari o‘z innovatsion loyihalari bilan ishtirok etdi. Tadbir doirasida eng e’tiborli voqealardan biri ixtirochi qiz Ayzada Asanovaning Prezident sovg‘asi bilan taqdirlangani bo‘ldi.

Yoshlarning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash ofisi tomonidan tashkil etilgan taqdimotda davlat rahbariga ilm-fan, muhandislik va yuqori texnologiyalar sohasida amalga oshirilayotgan bir qator istiqbolli ishlanmalar namoyish etildi.

Taqdimot davomida No‘monjon Ibrohimov “Kelajak muhandislari” xalqaro festivalida erishilgan natijalar hamda yurtimizda muhandislik sohasini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan loyihalar haqida axborot berdi.

Shuningdek, FPV dronlar poygasi bo‘yicha 2024–2025 yillar O‘zbekiston chempioni Biloliddin Ismoilov tomonidan ishlab chiqilgan “Shunqor-8” va “X1” antidron tizimlari ham taqdim etildi. U mazkur qurilmalarni yanada takomillashtirish yuzasidan olib borilayotgan ishlar haqida ham ma’lumot berdi.

Tadbir ishtirokchilaridan yana biri Diyora Kurmayeva bo‘lib, u oliy ta’lim muassasalarida “Fudomika va metabolomika” ta’lim yo‘nalishini yo‘lga qo‘yish hamda ushbu yo‘nalishga ixtisoslashgan zamonaviy laboratoriyani tajriba tariqasida tashkil etish taklifini ilgari surdi.

Tantanali marosimning eng yorqin lahzalaridan biri esa “Kelajak muhandislari” xalqaro festivalining “Yangi avlod avtomobillari” yo‘nalishida g‘oliblikni qo‘lga kiritgan Ayzada Asanovaning taqdirlanishi bo‘ldi.

Iqtidorli yosh ixtirochi Prezident sovg‘asi sifatida Volkswagen elektromobili kalitini qabul qilib oldi. Shu bilan birga, u Belgiyada bo‘lib o‘tadigan nufuzli xalqaro tanlovda O‘zbekiston sharafini himoya qilish imkonini beruvchi yo‘llanmaga ham sazovor bo‘ldi.

Mazkur e’tirof mamlakatda ilm-fan, innovatsiya va muhandislik sohasida faoliyat yuritayotgan yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlarning amaliy natijasi sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildiSaida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildiKecha, 22:12Shavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdiShavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdiKecha, 16:30Bu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalarBu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalarKecha, 16:23AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiAT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiKecha, 15:1020 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladi20 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladiKecha, 15:04O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?Kecha, 10:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi