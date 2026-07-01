Volkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻl

·0·Avto
Volkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻl

Germaniyaning Volkswagen konserni va Xitoyning SAIC kompaniyasi hamkorligida yaratilgan SAIC Volkswagen qoʻshma korxonasi yangi avlod gibrid sedani — ID. ERA 5S modelining rasmiy suratlarini eʼlon qildi. Ushbu avtomobil nafaqat oʻzining futuristik dizayni, balki energiya samaradorligi boʻyicha oʻrnatgan rekord koʻrsatkichlari bilan ham soha mutaxassislarining diqqat markazida turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ID. ERA 5S modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning gibrid tizimidir. Avtomobil 1,5 litrli, 109 ot kuchiga ega benzinli dvigatel hamda 177 ot kuchini taqdim etuvchi elektromotor bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotlariga koʻra, avtomobil toʻliq quvvat va toʻla bak bilan 2000 kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtishga qodir. Bu koʻrsatkich zamonaviy avtosanoatda yonilgʻi inqirozi va uzoq masofali sayohatlar uchun eng maqbul yechimlardan biri sifatida baholanmoqda.

Minimalistik dizayn va ilgʻor texnologiyalar

Avtomobil interyeri zamonaviy minimalizm ruhida ishlangan. Old panel koʻp darajali arxitekturaga ega boʻlib, ventilyatsiya deflektorlari yagona chiziqqa birlashtirilgan. Shuningdek, salonda 256 xil rangda tovlanuvchi konturli yoritish tizimi mavjud. Ikki simli rul gʻildiragi, raqamli asboblar paneli va katta oʻlchamli multimedia ekrani haydovchi uchun maksimal qulaylik yaratadi. Smartfonlar uchun simsiz quvvatlantirish qurilmasi ham standart jihozlar qatoridan joy olgan.

ID. ERA 5S Volkswagen brendi tarixida shahar sharoitida avtopilot funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan ilk sedan boʻladi. Avtomobilga oʻrnatilgan Xingyun Zhixing tizimi ham magistral yoʻllarda (Highway NOA), ham shahar koʻchalarida (City NOA) haydovchi aralashuvisiz harakatlanish imkonini beradi. Bu nemis muhandisligi va Xitoyning yuqori texnologik yechimlari uygʻunligining yorqin namunasidir.

Tejamkorlik va texnik koʻrsatkichlar

Avtomobilning gabarit oʻlchamlari 4836 mm uzunlik, 1880 mm kenglik va 1505 mm balandlikni tashkil etadi. Gʻildiraklar bazasi esa 2766 mm ga teng boʻlib, bu salonda yoʻlovchilar uchun keng joy mavjudligini anglatadi. Tashqi koʻrinishda Volkswagen logotipining yoritilishi va bamper ichiga yashirilgan asosiy faralar avtomobilga oʻziga xos qiyofa baxsh etgan.

  • Faqat elektr energiyasida yurish masofasi: 160 km (CLTC sikli boʻyicha);
  • Umumiy yurish masofasi: 2000 km dan ortiq;
  • Batareya quvvati tugaganda yonilgʻi sarfi: 100 km ga 2,82 litr;
  • Benzinli dvigatel quvvati: 80 kW (109 o.k.);
  • Elektromotor quvvati: 130 kW (177 o.k.).
Hozircha SAIC Volkswagen yangi modelning sotuvga chiqish muddati va narxini ochiqlagani yoʻq. Biroq, ixbt.com nashrining yozishicha, ID. ERA 5S yaqin oylarda Osiyo bozorlarida paydo boʻlishi kutilmoqda. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham gibrid modellarga boʻlgan talab ortib borayotganini hisobga olsak, ushbu tejamkor sedan mahalliy haydovchilar uchun ham qiziqarli taklifga aylanishi mumkin.

VolkswagenID. ERA 5SGibridAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaAvtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaBugun, 01:53Yangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynYangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynBugun, 01:23Lada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaLada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaBugun, 00:55Rossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiRossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiKecha, 22:00Yangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiYangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiKecha, 21:30Fiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaFiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaKecha, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi