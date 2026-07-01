Volkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻl
Germaniyaning Volkswagen konserni va Xitoyning SAIC kompaniyasi hamkorligida yaratilgan SAIC Volkswagen qoʻshma korxonasi yangi avlod gibrid sedani — ID. ERA 5S modelining rasmiy suratlarini eʼlon qildi. Ushbu avtomobil nafaqat oʻzining futuristik dizayni, balki energiya samaradorligi boʻyicha oʻrnatgan rekord koʻrsatkichlari bilan ham soha mutaxassislarining diqqat markazida turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi ID. ERA 5S modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning gibrid tizimidir. Avtomobil 1,5 litrli, 109 ot kuchiga ega benzinli dvigatel hamda 177 ot kuchini taqdim etuvchi elektromotor bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotlariga koʻra, avtomobil toʻliq quvvat va toʻla bak bilan 2000 kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtishga qodir. Bu koʻrsatkich zamonaviy avtosanoatda yonilgʻi inqirozi va uzoq masofali sayohatlar uchun eng maqbul yechimlardan biri sifatida baholanmoqda.
Minimalistik dizayn va ilgʻor texnologiyalarAvtomobil interyeri zamonaviy minimalizm ruhida ishlangan. Old panel koʻp darajali arxitekturaga ega boʻlib, ventilyatsiya deflektorlari yagona chiziqqa birlashtirilgan. Shuningdek, salonda 256 xil rangda tovlanuvchi konturli yoritish tizimi mavjud. Ikki simli rul gʻildiragi, raqamli asboblar paneli va katta oʻlchamli multimedia ekrani haydovchi uchun maksimal qulaylik yaratadi. Smartfonlar uchun simsiz quvvatlantirish qurilmasi ham standart jihozlar qatoridan joy olgan.
ID. ERA 5S Volkswagen brendi tarixida shahar sharoitida avtopilot funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan ilk sedan boʻladi. Avtomobilga oʻrnatilgan Xingyun Zhixing tizimi ham magistral yoʻllarda (Highway NOA), ham shahar koʻchalarida (City NOA) haydovchi aralashuvisiz harakatlanish imkonini beradi. Bu nemis muhandisligi va Xitoyning yuqori texnologik yechimlari uygʻunligining yorqin namunasidir.
Tejamkorlik va texnik koʻrsatkichlarAvtomobilning gabarit oʻlchamlari 4836 mm uzunlik, 1880 mm kenglik va 1505 mm balandlikni tashkil etadi. Gʻildiraklar bazasi esa 2766 mm ga teng boʻlib, bu salonda yoʻlovchilar uchun keng joy mavjudligini anglatadi. Tashqi koʻrinishda Volkswagen logotipining yoritilishi va bamper ichiga yashirilgan asosiy faralar avtomobilga oʻziga xos qiyofa baxsh etgan.
- Faqat elektr energiyasida yurish masofasi: 160 km (CLTC sikli boʻyicha);
- Umumiy yurish masofasi: 2000 km dan ortiq;
- Batareya quvvati tugaganda yonilgʻi sarfi: 100 km ga 2,82 litr;
- Benzinli dvigatel quvvati: 80 kW (109 o.k.);
- Elektromotor quvvati: 130 kW (177 o.k.).
…