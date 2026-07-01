Lamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdi

·18·Avto
Lamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdi

Italiyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchisi Lamborghini kompaniyasi oʻzining eng mashhur krossoveri — Urus modelining yangi, yanada quvvatli va takomillashgan Urus SE Performante versiyasini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Ushbu yangi model nafaqat Lamborghini oilasidagi, balki jahon bozoridagi eng tezkor va texnologik jihatdan boyitilgan gibrid krossoverlardan biri boʻlishga daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobilning asosiy harakatlantiruvchi kuchi 4,0 litrli, ikki turbali V8 dvigateli hamda bitta elektr motordan iborat gibrid tizimga asoslangan. Umumiy hisobda ushbu agregat 800 ot kuchi va 737 lb-ft aylantiruvchi momentni hosil qiladi. Dvigatel boshqaruvi dasturiy taʼminotining qayta ishlanishi va yangi gaz chiqarish tizimi evaziga quvvat koʻrsatkichi oddiy SE modeliga nisbatan 11 ot kuchiga oshgan.

Yengil vazn va aerodinamik yutuqlar

Lamborghini muhandislari avtomobilning umumiy vaznini kamaytirishga alohida eʼtibor qaratishgan. Yangi Urus SE Performante korpusida uglerodli tola (carbonfibre) materialidan keng foydalanilgan. Xususan, kapot, tom, qanotlar va orqa diffuzor aynan shu materialdan ishlangan. Shuningdek, Akrapovic kompaniyasining alyuminiydan tayyorlangan yangi gaz chiqarish tizimi avvalgi tizimga qaraganda 10 kg yengilroqdir.

Ichki salonda ham vaznni tejash choralari koʻrilgan. Charm qoplamalar oʻrniga yangi "Corsa Tex" Dinamica matosidan foydalanish 2,7 kg, shovqin izolyatsiyasini yengillashtirish esa yana 3 kg vaznni tejash imkonini berdi. Natijada, Performante versiyasi standart Urus SE modelidan 32 kg yengilroq boʻlib, uning umumiy vazni 2473 kg ni tashkil etmoqda.

Boshqaruv va texnologik yangiliklar

Yangi krossover Lamborghini Temerario superkarida debyut qilgan ilgʻor "6D" bort kompyuteri bilan jihozlangan. Ushbu tizim avtomobilning barcha oʻqlari boʻyicha tezlanishini, shuningdek, burilish va tebranish koʻrsatkichlarini soniyaning ulushlarida hisoblab boradi. Bu esa haydovchiga dinamik holatni yanada aniqroq nazorat qilish imkonini beradi.

Aerodinamika sohasida ham sezilarli oʻzgarishlar mavjud. Yangi splitterlar va spoylerlar majmuasi tufayli avtomobilning pastga bosish kuchi (downforce) 23 foizga oshgan. Old bamper va kapot orqali oʻtuvchi S-kanali yuqori tezlikda avtomobilning old qismini yerga mahkamroq yopishtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, havo qarshiligi koeffitsiyenti ham 5 foizga yaxshilangan.

Avtomobil olamidagi soʻnggi tendensiyalarga koʻra, Lamborghini Urus SE Performante nafaqat sport koʻrsatkichlari, balki gibrid texnologiyalari bilan ham ajralib turadi. Bu model brendning elektrlashtirish strategiyasida muhim qadam boʻlib, krossoverlar segmentida yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda.

LamborghiniUrus SE PerformanteKrossoverGibridAvto-olam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibGeely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibBugun, 14:57Alfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiAlfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiBugun, 13:552026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindi2026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindiBugun, 12:52Volkswagen Golf dizel dvigatellardan voz kechmoqda: Afsonaviy davr yakuniVolkswagen Golf dizel dvigatellardan voz kechmoqda: Afsonaviy davr yakuniBugun, 08:56Dizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdiDizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdiBugun, 07:52Dacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiDacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiBugun, 04:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi