Lamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdi
Italiyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchisi Lamborghini kompaniyasi oʻzining eng mashhur krossoveri — Urus modelining yangi, yanada quvvatli va takomillashgan Urus SE Performante versiyasini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Ushbu yangi model nafaqat Lamborghini oilasidagi, balki jahon bozoridagi eng tezkor va texnologik jihatdan boyitilgan gibrid krossoverlardan biri boʻlishga daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobilning asosiy harakatlantiruvchi kuchi 4,0 litrli, ikki turbali V8 dvigateli hamda bitta elektr motordan iborat gibrid tizimga asoslangan. Umumiy hisobda ushbu agregat 800 ot kuchi va 737 lb-ft aylantiruvchi momentni hosil qiladi. Dvigatel boshqaruvi dasturiy taʼminotining qayta ishlanishi va yangi gaz chiqarish tizimi evaziga quvvat koʻrsatkichi oddiy SE modeliga nisbatan 11 ot kuchiga oshgan.
Yengil vazn va aerodinamik yutuqlarLamborghini muhandislari avtomobilning umumiy vaznini kamaytirishga alohida eʼtibor qaratishgan. Yangi Urus SE Performante korpusida uglerodli tola (carbonfibre) materialidan keng foydalanilgan. Xususan, kapot, tom, qanotlar va orqa diffuzor aynan shu materialdan ishlangan. Shuningdek, Akrapovic kompaniyasining alyuminiydan tayyorlangan yangi gaz chiqarish tizimi avvalgi tizimga qaraganda 10 kg yengilroqdir.
Ichki salonda ham vaznni tejash choralari koʻrilgan. Charm qoplamalar oʻrniga yangi "Corsa Tex" Dinamica matosidan foydalanish 2,7 kg, shovqin izolyatsiyasini yengillashtirish esa yana 3 kg vaznni tejash imkonini berdi. Natijada, Performante versiyasi standart Urus SE modelidan 32 kg yengilroq boʻlib, uning umumiy vazni 2473 kg ni tashkil etmoqda.
Boshqaruv va texnologik yangiliklarYangi krossover Lamborghini Temerario superkarida debyut qilgan ilgʻor "6D" bort kompyuteri bilan jihozlangan. Ushbu tizim avtomobilning barcha oʻqlari boʻyicha tezlanishini, shuningdek, burilish va tebranish koʻrsatkichlarini soniyaning ulushlarida hisoblab boradi. Bu esa haydovchiga dinamik holatni yanada aniqroq nazorat qilish imkonini beradi.
Aerodinamika sohasida ham sezilarli oʻzgarishlar mavjud. Yangi splitterlar va spoylerlar majmuasi tufayli avtomobilning pastga bosish kuchi (downforce) 23 foizga oshgan. Old bamper va kapot orqali oʻtuvchi S-kanali yuqori tezlikda avtomobilning old qismini yerga mahkamroq yopishtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, havo qarshiligi koeffitsiyenti ham 5 foizga yaxshilangan.
Avtomobil olamidagi soʻnggi tendensiyalarga koʻra, Lamborghini Urus SE Performante nafaqat sport koʻrsatkichlari, balki gibrid texnologiyalari bilan ham ajralib turadi. Bu model brendning elektrlashtirish strategiyasida muhim qadam boʻlib, krossoverlar segmentida yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda.
…