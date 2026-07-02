JCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdi
JCH-2026 1/16 final bosqichida navbatdagi uchrashuv AQSH hamda Bosniya va Hersegovina terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.
Santa Klarada kechgan bahsda turnir mezbonlaridan biri bo‘lgan AQSH 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Balogun birinchi bo‘limda hisobni ochdi
Uchrashuvning dastlabki qismida har ikki jamoa ehtiyotkor harakat qildi.
Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin, 45-daqiqada Folarin Balogun raqib darvozasini ishg‘ol qilib, AQSHni oldinga olib chiqdi.
Shu tariqa, mezbonlar tanaffusga minimal ustunlik bilan yo‘l oldi.
AQSH 10 kishi bo‘lib qoldi
Ikkinchi bo‘limning 64-daqiqasida Balogun maydondan chetlatildi.
Shundan so‘ng AQSH uchrashuvning qolgan qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazishiga to‘g‘ri keldi. Biroq amerikaliklar himoyada ishonchli harakat qilib, raqibga hisobni tenglashtirish imkonini bermadi.
Tillman g‘alabaga nuqta qo‘ydi
82-daqiqada Malik Tillman ikkinchi golni kiritib, uchrashuv taqdirini amalda hal qildi.
Bosniya va Hersegovina qolgan daqiqalarda vaziyatni o‘zgartirishga harakat qildi, ammo AQSH darvozasi daxlsiz qoldi.
Keyingi raqib — Belgiya
AQSH keyingi bosqichda Belgiya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Belgiya avvalgi uchrashuvda Senegalni superkambek evaziga mag‘lub etib, nimchorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan edi.
Uchrashuv tafsilotlari
JCH-2026. 1/16 final
AQSH — Bosniya va Hersegovina — 2:0
2 iyul, Santa Klara.
Gollar: Balogun, 45; Tillman, 82.
Ogohlantirish: Radelich, 80.
Chetlatish: Balogun, 64.
Jamoalar tarkibi
AQSH: Friz, Frimen, Richards, Rim, Entoni Robinson, Dest (Berhalter, 88), Makkenni (Reyna, 90+5), Adams, Tillman, Balogun, Pulishich (Pepi, 88).
Bosniya va Hersegovina: Vasil, Kolashinas (Memich, 75), Katich (Tabakovich, 75), Radelich, Muharemovich, Gigovich, Shunich (Tahirovich, 51), Demirovich, Alaybegovich, Bayraktarevich (Gigovich, 51), Jeko (Mahmich, 51).
Mezbonlar yana bir qadam oldinga tashladi
AQSH bir kishi kam bo‘lib qolganiga qaramay, natijani saqlab qoldi va hatto ikkinchi golni ham urishga muvaffaq bo‘ldi.
Endi muxlislarni AQSH va Belgiya o‘rtasidagi yana bir qiziqarli to‘qnashuv kutib turibdi.
…