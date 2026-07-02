JCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdi

·46·Sport
JCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdi

JCH-2026 1/16 final bosqichida navbatdagi uchrashuv AQSH hamda Bosniya va Hersegovina terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.

Santa Klarada kechgan bahsda turnir mezbonlaridan biri bo‘lgan AQSH 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.

Balogun birinchi bo‘limda hisobni ochdi

Uchrashuvning dastlabki qismida har ikki jamoa ehtiyotkor harakat qildi.

Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin, 45-daqiqada Folarin Balogun raqib darvozasini ishg‘ol qilib, AQSHni oldinga olib chiqdi.

Shu tariqa, mezbonlar tanaffusga minimal ustunlik bilan yo‘l oldi.

AQSH 10 kishi bo‘lib qoldi

Ikkinchi bo‘limning 64-daqiqasida Balogun maydondan chetlatildi.

Shundan so‘ng AQSH uchrashuvning qolgan qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazishiga to‘g‘ri keldi. Biroq amerikaliklar himoyada ishonchli harakat qilib, raqibga hisobni tenglashtirish imkonini bermadi.

Tillman g‘alabaga nuqta qo‘ydi

82-daqiqada Malik Tillman ikkinchi golni kiritib, uchrashuv taqdirini amalda hal qildi.

Bosniya va Hersegovina qolgan daqiqalarda vaziyatni o‘zgartirishga harakat qildi, ammo AQSH darvozasi daxlsiz qoldi.

Keyingi raqib — Belgiya

AQSH keyingi bosqichda Belgiya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Belgiya avvalgi uchrashuvda Senegalni superkambek evaziga mag‘lub etib, nimchorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan edi.

Uchrashuv tafsilotlari

JCH-2026. 1/16 final

AQSH — Bosniya va Hersegovina — 2:0

2 iyul, Santa Klara.

Gollar: Balogun, 45; Tillman, 82.

Ogohlantirish: Radelich, 80.

Chetlatish: Balogun, 64.

Jamoalar tarkibi

AQSH: Friz, Frimen, Richards, Rim, Entoni Robinson, Dest (Berhalter, 88), Makkenni (Reyna, 90+5), Adams, Tillman, Balogun, Pulishich (Pepi, 88).

Bosniya va Hersegovina: Vasil, Kolashinas (Memich, 75), Katich (Tabakovich, 75), Radelich, Muharemovich, Gigovich, Shunich (Tahirovich, 51), Demirovich, Alaybegovich, Bayraktarevich (Gigovich, 51), Jeko (Mahmich, 51).

Mezbonlar yana bir qadam oldinga tashladi

AQSH bir kishi kam bo‘lib qolganiga qaramay, natijani saqlab qoldi va hatto ikkinchi golni ham urishga muvaffaq bo‘ldi.

Endi muxlislarni AQSH va Belgiya o‘rtasidagi yana bir qiziqarli to‘qnashuv kutib turibdi.

AQSHBosniya va GertsogoviyaSanti-KlaraFolarin BalogunMalik Tillman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiPap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiBugun, 10:57Martines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiMartines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiBugun, 10:44JCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiJCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiBugun, 10:32Belgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBelgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBugun, 03:54Belgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBelgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 03:51Milan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiMilan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiBugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi