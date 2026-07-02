JCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldi
2026 yilgi jahon chempionatida hal qiluvchi bahslar tobora qizg‘in tus olmoqda. AQSH milliy jamoasining Bosniya va Hersegovina ustidan qozongan g‘alabasidan so‘ng 1/8 final bosqichining yana bir juftligi aniq bo‘ldi.
Ayni paytga kelib, nimchorak finaldagi sakkizta qarama-qarshilikdan beshtasi ma’lum.
AQSH Bosniyani ishonchli mag‘lub etdi
JCH-2026 1/16 final bosqichida AQSH milliy jamoasi Bosniya va Hersegovinaga qarshi maydonga tushdi.
Amerikaliklar uchrashuvni 2:0 hisobida o‘z foydasiga hal qilib, keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
AQSHning keyingi raqibi — Belgiya
Nimchorak finalda turnir mezbonlaridan biri bo‘lgan AQSH Belgiya milliy jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
Ushbu to‘qnashuv ikki jamoaning hujumkor o‘yini va yulduzli tarkiblari sabab bosqichning eng qiziqarli uchrashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Beshta juftlik aniq bo‘ldi
Chorakfinal yo‘llanmasi uchun hozircha quyidagi jamoalarning o‘zaro bahs olib borishi ma’lum:
Fransiya — Paragvay;
Kanada — Marokash;
AQSH — Belgiya;
Meksika — Angliya;
Norvegiya — Braziliya.
Qolgan uchta juftlik 1/16 final bosqichining navbatdagi uchrashuvlaridan keyin aniqlanadi.
Muxlislarni kuchli to‘qnashuvlar kutmoqda
Nimchorak finalda bir qator qiziqarli qarama-qarshiliklar bo‘lib o‘tadi.
Angliya turnir mezboni Meksika bilan to‘qnash kelsa, Braziliya Norvegiya sinovidan o‘tadi. Marokash esa navbatdagi bosqichda Kanadaga qarshi maydonga tushadi.
Fransiya chorakfinal yo‘llanmasi uchun Paragvay bilan bahs olib boradi.
Nimchorak final qachon o‘tkaziladi?
JCH-2026 1/8 final bosqichining uchrashuvlari 4 iyuldan 7 iyulga qadar bo‘lib o‘tadi.
Bosqich
Sana
1/8 final
4–7 iyul
Final
19 iyul
Turnirning yangi jahon chempioni 19 iyul kuni o‘tkaziladigan hal qiluvchi uchrashuvda aniqlanadi.
Juftliklar tobora shakllanib borayotgan bir paytda, JCH-2026ning eng qiziqarli qismi endi boshlanmoqda.
…