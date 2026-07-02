JCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldi

·58·Sport
JCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldi

2026 yilgi jahon chempionatida hal qiluvchi bahslar tobora qizg‘in tus olmoqda. AQSH milliy jamoasining Bosniya va Hersegovina ustidan qozongan g‘alabasidan so‘ng 1/8 final bosqichining yana bir juftligi aniq bo‘ldi.

Ayni paytga kelib, nimchorak finaldagi sakkizta qarama-qarshilikdan beshtasi ma’lum.

AQSH Bosniyani ishonchli mag‘lub etdi

JCH-2026 1/16 final bosqichida AQSH milliy jamoasi Bosniya va Hersegovinaga qarshi maydonga tushdi.

Amerikaliklar uchrashuvni 2:0 hisobida o‘z foydasiga hal qilib, keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

AQSHning keyingi raqibi — Belgiya

Nimchorak finalda turnir mezbonlaridan biri bo‘lgan AQSH Belgiya milliy jamoasiga qarshi bahs olib boradi.

Ushbu to‘qnashuv ikki jamoaning hujumkor o‘yini va yulduzli tarkiblari sabab bosqichning eng qiziqarli uchrashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Beshta juftlik aniq bo‘ldi

Chorakfinal yo‘llanmasi uchun hozircha quyidagi jamoalarning o‘zaro bahs olib borishi ma’lum:

  • Fransiya — Paragvay;

  • Kanada — Marokash;

  • AQSH — Belgiya;

  • Meksika — Angliya;

  • Norvegiya — Braziliya.

Qolgan uchta juftlik 1/16 final bosqichining navbatdagi uchrashuvlaridan keyin aniqlanadi.

Muxlislarni kuchli to‘qnashuvlar kutmoqda

Nimchorak finalda bir qator qiziqarli qarama-qarshiliklar bo‘lib o‘tadi.

Angliya turnir mezboni Meksika bilan to‘qnash kelsa, Braziliya Norvegiya sinovidan o‘tadi. Marokash esa navbatdagi bosqichda Kanadaga qarshi maydonga tushadi.

Fransiya chorakfinal yo‘llanmasi uchun Paragvay bilan bahs olib boradi.

Nimchorak final qachon o‘tkaziladi?

JCH-2026 1/8 final bosqichining uchrashuvlari 4 iyuldan 7 iyulga qadar bo‘lib o‘tadi.

Bosqich

Sana

1/8 final

4–7 iyul

Final

19 iyul

Turnirning yangi jahon chempioni 19 iyul kuni o‘tkaziladigan hal qiluvchi uchrashuvda aniqlanadi.

Juftliklar tobora shakllanib borayotgan bir paytda, JCH-2026ning eng qiziqarli qismi endi boshlanmoqda.

USABelgiyaFrantsiyaBraziliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiPap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiBugun, 10:57Martines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiMartines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiBugun, 10:44JCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiJCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiBugun, 10:25Belgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBelgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBugun, 03:54Belgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBelgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 03:51Milan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiMilan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiBugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi