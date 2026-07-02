Martines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdi

·0·Sport
Martines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdi

Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines JCH-2026 1/16 finalida Xorvatiyaga qarshi o‘tadigan muhim bahs oldidan jamoasining tayyorgarligi va raqibning kuchli jihatlari haqida gapirdi.

Mutaxassis futbolchilariga to‘liq ishonishini ta’kidlab, Portugaliya uchun jahon chempionatining eng muhim qismi endi boshlanayotganini aytdi.

«Futbolchilarimga to‘liq ishonaman»

Martinesning fikricha, Portugaliya termasining asosiy kuchi — maqsad sari qat’iyat bilan harakat qilishda.

«Jamoamizning kuchi — maqsad sari intilishimizda. Men futbolchilarimga to‘liq ishonaman», — dedi u.

Bosh murabbiy guruh bosqichidagi uchta uchrashuv jamoaga muhim saboq berganini qayd etdi. Qiyin vaziyatlarga qaramay, futbolchilar matonat va fidoyilik ko‘rsatgan.

«Jahon chempionati biz uchun endi boshlanyapti»

Martines yuqori saviyada g‘alaba qozonish muhimligini, ammo mag‘lubiyatdan qochish ham katta ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi.

«Kolumbiyaga yutqazmaganimiz juda muhim edi. Biz uchun 2026 yilgi jahon chempionati endi boshlanyapti», — dedi mutaxassis.

Endi har bir xatoning bahosi juda yuqori. Chunki pley-off bosqichida mag‘lub bo‘lgan jamoa turnirni tark etadi.

Xorvatiyaning asosiy kuchi nimada?

Portugaliya bosh murabbiyi Xorvatiyani texnik jihatdan kuchli va to‘p nazoratini yaxshi ko‘radigan jamoa sifatida ta’rifladi.

«Xorvatiya — doimgidek Xorvatiya. Ular to‘pni nazorat qilishni yaxshi ko‘radi va tarkibida o‘yinga jiddiy ta’sir ko‘rsata oladigan futbolchilar bor», — dedi Martines.

U Xorvatiyaning Angliyaga qarshi uchrashuvda dastlab yuqori pressing qo‘llagani, keyinroq esa pragmatik uslubga o‘tganini ham qayd etdi.

To‘p nazorati hal qiluvchi bo‘ladi

Martinesning fikricha, uchrashuvda to‘pga egalik qilish asosiy omillardan biriga aylanadi.

«Hech qanday syurpriz bo‘lmaydi, chunki jamoalar bir-birini yaxshi biladi», — dedi u.

Shu bois bahsda taktik intizom, markazdagi kurash va imkoniyatlardan unumli foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.

Ronaldu va Modrich — ikki buyuk afsona

Martines Krishtianu Ronaldu va Luka Modrich haqida ham alohida to‘xtaldi.

«Ular haqiqiy afsona. Futbolda shunday namuna bo‘ladigan insonlar bo‘lishi juda muhim», — dedi murabbiy.

Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning terma jamoadagi yo‘li hali yakunlanmasligiga umid bildirdi.

«Umid qilamizki, bu Ronalduning milliy jamoadagi so‘nggi raqsi bo‘lmaydi», — dedi Martines.

Uchrashuv qachon bo‘ladi?

JCH-2026 1/16 finali doirasidagi Portugaliya — Xorvatiya bahsi 3 iyul kuni o‘tkaziladi.

Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 04:00da boshlanadi.

Ma’lumot

Tafsilot

Bosqich

JCH-2026, 1/16 final

Uchrashuv

Portugaliya — Xorvatiya

Sana

3 iyul

Boshlanish vaqti

04:00

Vaqt mintaqasi

Toshkent vaqti

Ronaldu va Modrich boshchiligidagi ikki tajribali jamoaning to‘qnashuvi pley-off bosqichining eng qiziqarli bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiJCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiBugun, 10:32JCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiJCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiBugun, 10:25Belgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBelgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBugun, 03:54Belgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBelgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 03:51Milan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiMilan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiBugun, 02:55Roberto Martinez: Luka Modric va Cristiano Ronaldo jamoatchilik fikridan ustun turadiRoberto Martinez: Luka Modric va Cristiano Ronaldo jamoatchilik fikridan ustun turadiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi