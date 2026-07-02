Martines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdi
Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines JCH-2026 1/16 finalida Xorvatiyaga qarshi o‘tadigan muhim bahs oldidan jamoasining tayyorgarligi va raqibning kuchli jihatlari haqida gapirdi.
Mutaxassis futbolchilariga to‘liq ishonishini ta’kidlab, Portugaliya uchun jahon chempionatining eng muhim qismi endi boshlanayotganini aytdi.
«Futbolchilarimga to‘liq ishonaman»
Martinesning fikricha, Portugaliya termasining asosiy kuchi — maqsad sari qat’iyat bilan harakat qilishda.
«Jamoamizning kuchi — maqsad sari intilishimizda. Men futbolchilarimga to‘liq ishonaman», — dedi u.
Bosh murabbiy guruh bosqichidagi uchta uchrashuv jamoaga muhim saboq berganini qayd etdi. Qiyin vaziyatlarga qaramay, futbolchilar matonat va fidoyilik ko‘rsatgan.
«Jahon chempionati biz uchun endi boshlanyapti»
Martines yuqori saviyada g‘alaba qozonish muhimligini, ammo mag‘lubiyatdan qochish ham katta ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi.
«Kolumbiyaga yutqazmaganimiz juda muhim edi. Biz uchun 2026 yilgi jahon chempionati endi boshlanyapti», — dedi mutaxassis.
Endi har bir xatoning bahosi juda yuqori. Chunki pley-off bosqichida mag‘lub bo‘lgan jamoa turnirni tark etadi.
Xorvatiyaning asosiy kuchi nimada?
Portugaliya bosh murabbiyi Xorvatiyani texnik jihatdan kuchli va to‘p nazoratini yaxshi ko‘radigan jamoa sifatida ta’rifladi.
«Xorvatiya — doimgidek Xorvatiya. Ular to‘pni nazorat qilishni yaxshi ko‘radi va tarkibida o‘yinga jiddiy ta’sir ko‘rsata oladigan futbolchilar bor», — dedi Martines.
U Xorvatiyaning Angliyaga qarshi uchrashuvda dastlab yuqori pressing qo‘llagani, keyinroq esa pragmatik uslubga o‘tganini ham qayd etdi.
To‘p nazorati hal qiluvchi bo‘ladi
Martinesning fikricha, uchrashuvda to‘pga egalik qilish asosiy omillardan biriga aylanadi.
«Hech qanday syurpriz bo‘lmaydi, chunki jamoalar bir-birini yaxshi biladi», — dedi u.
Shu bois bahsda taktik intizom, markazdagi kurash va imkoniyatlardan unumli foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.
Ronaldu va Modrich — ikki buyuk afsona
Martines Krishtianu Ronaldu va Luka Modrich haqida ham alohida to‘xtaldi.
«Ular haqiqiy afsona. Futbolda shunday namuna bo‘ladigan insonlar bo‘lishi juda muhim», — dedi murabbiy.
Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning terma jamoadagi yo‘li hali yakunlanmasligiga umid bildirdi.
«Umid qilamizki, bu Ronalduning milliy jamoadagi so‘nggi raqsi bo‘lmaydi», — dedi Martines.
Uchrashuv qachon bo‘ladi?
JCH-2026 1/16 finali doirasidagi Portugaliya — Xorvatiya bahsi 3 iyul kuni o‘tkaziladi.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 04:00da boshlanadi.
Ma’lumot
Tafsilot
Bosqich
JCH-2026, 1/16 final
Uchrashuv
Portugaliya — Xorvatiya
Sana
3 iyul
Boshlanish vaqti
04:00
Vaqt mintaqasi
Toshkent vaqti
Ronaldu va Modrich boshchiligidagi ikki tajribali jamoaning to‘qnashuvi pley-off bosqichining eng qiziqarli bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
…