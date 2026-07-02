Ilon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkin

·38·Texno
Ilon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkin

Dunyoning eng boy insonlaridan biri, Tesla va SpaceX asoschisi Ilon Mask oʻzining navbatdagi gʻayritabiiy istagini maʼlum qildi. Milliarderni endilikda nafaqat Marsni zabt etish yoki sunʼiy intellekt, balki yoʻq boʻlib ketgan qadimiy hayvonlarni qayta tiriltirish loyihalari ham qiziqtirib qolgan. Maskning soʻzlariga koʻra, u oʻzi uchun uy hayvoni sifatida mittigina junli mamont sotib olishni orzu qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Abundance360 sammiti doirasida boʻlib oʻtgan muloqotda tadbirkor ushbu gʻoyaga katta ishtiyoq bilan yondashayotganini bildirdi. Tadbir boshlovchisi Piter Diamandis bilan suhbatda Mask: “Ha, menimcha, uy hayvoni sifatida kichik hajmdagi junli mamontga ega boʻlish juda ajoyib boʻlardi. Bu shunchaki hayratlanarli voqea boʻlishi shubhasiz”, deya taʼkidlagan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyihani amalga oshirish ustida allaqachon jiddiy ishlar olib borilmoqda.

Colossal Biosciences va “deekstinksiya” jarayoni

Maskning bu orzusi shunchaki xayol emas, balki aniq ilmiy asoslarga ega. Hozirda AQSHning Colossal Biosciences biotexnologiya kompaniyasi yoʻq boʻlib ketgan turlarni qayta tiklash, yaʼni “deekstinksiya” ustida faol ish olib bormoqda. 2021-yilda Ben Lamm va mashhur genetik Jorj Cherch tomonidan asos solingan ushbu startap bugungi kunda 10,2 milliard dollarga baholanmoqda.

Kompaniya mutaxassislari osiyo fillarining DNKsini tahrirlash orqali ularga qadimiy mamontlarning xususiyatlarini berishni maqsad qilgan. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni oʻz ichiga oladi:

  • Faqat mamontlarga xos boʻlgan 20 dan ortiq genlarni aniqlash va tahrirlash;
  • Hayvonning sovuqqa chidamliligini taʼminlovchi qalin jun qatlamini shakllantirish;
  • Egri tishlar (ivory) va oʻziga xos tana tuzilishini qayta tiklash;
  • EKO (ekstrakorporal urugʻlantirish) dasturi orqali gibrid bolalarni dunyoga keltirish.
Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, birinchi gibrid mamont bolalari 2028-yilga borib dunyoga kelishi kutilmoqda. Garchi loyihaning asosiy maqsadi Yer yuzidagi bioxilma-xillikni saqlash va ekotizimni tiklash boʻlsa-da, Mask kabi mijozlar uchun “mini-versiya” yaratish texnologik jihatdan imkonsiz emas.

Kelajakdagi uy hayvonlari va axloqiy masalalar

Ilon Maskning bunday istagi ijtimoiy tarmoqlarda va ilmiy doiralarda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Agar Colossal Biosciences muvaffaqiyat qozonsa, bu gen muhandisligida inqilob yasaydi. Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun ham bu yangilik qiziqarli, chunki genetik tahrirlash kelajakda qishloq xoʻjaligi va tibbiyotda yangi ufqlarni ochishi mumkin.

Biroq, koʻplab ekspertlar yoʻq boʻlib ketgan hayvonlarni “shunchaki ermak uchun” qayta tiriltirishning axloqiy tomonlaridan xavotirda. Shunga qaramay, Ilon Maskning qoʻllab-quvvatlashi va yuqori texnologik startaplarning mablagʻlari bu sohadagi tadqiqotlarni tezlashtirishi aniq. Balki yaqin oʻn yillikda milliarderlarning hovlisida haqiqatan ham qadimiy muzlik davri jonivorlarini koʻrish oddiy holga aylanar.

Ilon MaskMamontTexnologiyaGenetikColossal Biosciences
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiHindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiBugun, 10:53Koinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkinKoinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkinBugun, 10:52NVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiNVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiBugun, 08:58Xitoy sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqdi: LongCat-2.0 taqdim etildiXitoy sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqdi: LongCat-2.0 taqdim etildiBugun, 08:29Acer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdiAcer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdiBugun, 05:57Apple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiApple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiBugun, 04:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi