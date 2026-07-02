Ilon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkin
Dunyoning eng boy insonlaridan biri, Tesla va SpaceX asoschisi Ilon Mask oʻzining navbatdagi gʻayritabiiy istagini maʼlum qildi. Milliarderni endilikda nafaqat Marsni zabt etish yoki sunʼiy intellekt, balki yoʻq boʻlib ketgan qadimiy hayvonlarni qayta tiriltirish loyihalari ham qiziqtirib qolgan. Maskning soʻzlariga koʻra, u oʻzi uchun uy hayvoni sifatida mittigina junli mamont sotib olishni orzu qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Abundance360 sammiti doirasida boʻlib oʻtgan muloqotda tadbirkor ushbu gʻoyaga katta ishtiyoq bilan yondashayotganini bildirdi. Tadbir boshlovchisi Piter Diamandis bilan suhbatda Mask: “Ha, menimcha, uy hayvoni sifatida kichik hajmdagi junli mamontga ega boʻlish juda ajoyib boʻlardi. Bu shunchaki hayratlanarli voqea boʻlishi shubhasiz”, deya taʼkidlagan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyihani amalga oshirish ustida allaqachon jiddiy ishlar olib borilmoqda.
Colossal Biosciences va “deekstinksiya” jarayoniMaskning bu orzusi shunchaki xayol emas, balki aniq ilmiy asoslarga ega. Hozirda AQSHning Colossal Biosciences biotexnologiya kompaniyasi yoʻq boʻlib ketgan turlarni qayta tiklash, yaʼni “deekstinksiya” ustida faol ish olib bormoqda. 2021-yilda Ben Lamm va mashhur genetik Jorj Cherch tomonidan asos solingan ushbu startap bugungi kunda 10,2 milliard dollarga baholanmoqda.
Kompaniya mutaxassislari osiyo fillarining DNKsini tahrirlash orqali ularga qadimiy mamontlarning xususiyatlarini berishni maqsad qilgan. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni oʻz ichiga oladi:
- Faqat mamontlarga xos boʻlgan 20 dan ortiq genlarni aniqlash va tahrirlash;
- Hayvonning sovuqqa chidamliligini taʼminlovchi qalin jun qatlamini shakllantirish;
- Egri tishlar (ivory) va oʻziga xos tana tuzilishini qayta tiklash;
- EKO (ekstrakorporal urugʻlantirish) dasturi orqali gibrid bolalarni dunyoga keltirish.
Kelajakdagi uy hayvonlari va axloqiy masalalarIlon Maskning bunday istagi ijtimoiy tarmoqlarda va ilmiy doiralarda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Agar Colossal Biosciences muvaffaqiyat qozonsa, bu gen muhandisligida inqilob yasaydi. Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun ham bu yangilik qiziqarli, chunki genetik tahrirlash kelajakda qishloq xoʻjaligi va tibbiyotda yangi ufqlarni ochishi mumkin.
Biroq, koʻplab ekspertlar yoʻq boʻlib ketgan hayvonlarni “shunchaki ermak uchun” qayta tiriltirishning axloqiy tomonlaridan xavotirda. Shunga qaramay, Ilon Maskning qoʻllab-quvvatlashi va yuqori texnologik startaplarning mablagʻlari bu sohadagi tadqiqotlarni tezlashtirishi aniq. Balki yaqin oʻn yillikda milliarderlarning hovlisida haqiqatan ham qadimiy muzlik davri jonivorlarini koʻrish oddiy holga aylanar.
…