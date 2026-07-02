Elektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdi
AQSHning Rivian startapi global elektromobillar bozorida kuzatilayotgan pasayish va qator iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay, joriy yil uchun oʻzining sotuvlar prognozini rasman oshirdi. Kompaniya investorlarga taqdim etgan hisobotida ishlab chiqarish surʼatlari kutilganidan yuqori ekanini va yangi modellarga boʻlgan talab ortib borayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dastlab Rivian 2024-yilda 62 000 dan 67 000 gacha avtomobil yetkazib berishni rejalashtirgan edi. Biroq soʻnggi koʻrsatkichlar tahlilidan soʻng, kompaniya bu raqamni 65 000 – 70 000 birlikkacha koʻtardi. Taqqoslash uchun, oʻtgan yili brend bor-yoʻgʻi 42 247 ta elektromobil sotishga muvaffaq boʻlgan edi. Bu oʻsish kompaniya uchun strategik ahamiyatga ega, chunki hozirda AQSH bozorida elektromobillarga boʻlgan qiziqish biroz soʻngan.
R2 modeli va ishlab chiqarish quvvatlariKompaniyaning bunday ishonch bilan bayonot berishiga yangi R2 SUV modelining muvaffaqiyatli debyuti va ommaviy bozorga chiqishi sabab boʻlmoqda. Rivian maʼlumotlariga koʻra, ikkinchi chorakda 12 613 ta avtomobil ishlab chiqarilgan boʻlsa, shundan 12 194 tasi oʻz egalariga topshirilgan. Bu tahlilchilar kutgan 9 000 – 11 000 birlik koʻrsatkichidan sezilarli darajada yuqoridir.
Hozirda kompaniya Illinoys shtatidagi Normal zavodini kengaytirish bilan birga, Jorjiya shtatida yirik ishlab chiqarish majmuasini barpo etmoqda. Ushbu loyihalar yiliga yuz minglab R2 modellarini ishlab chiqarish imkonini beradi. Mazkur yoʻltanlamasning boshlangʻich narxi 58 000 dollar atrofida belgilangan boʻlib, u kompaniyaning eng ommabop mahsulotiga aylanishi kutilmoqda.
Bozordagi toʻsiqlar va Uber bilan hamkorlikShuni taʼkidlash joizki, Rivian ushbu muvaffaqiyatga murakkab siyosiy va iqtisodiy vaziyatda erishmoqda. AQSH Kongressi tomonidan 7 500 dollarlik federal soliq imtiyozlarining bekor qilinishi va ekologik talablarning yumshatilishi koʻplab ishlab chiqaruvchilarga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Shunga qaramay, Rivian oʻzining EDV tijorat furgonlari va qimmatroq R1 liniyasiga boʻlgan barqaror talab hisobiga oʻsishni davom ettirmoqda.
Kompaniyaning moliyaviy barqarorligi hali ham toʻliq tiklangani yoʻq. Rivian koʻp milliardli zararlardan chiqish uchun harakat qilmoqda. Avvalroq kompaniya 2027-yilda sof foydaga kirishni maqsad qilgan edi, biroq avtonom boshqaruv dasturlarini rivojlantirish uchun bu muddat biroz surildi. Xususan, Rivian oʻzining oʻzi boshqariladigan R2 SUV modellarini Uber xizmatiga yetkazib berish boʻyicha yirik kelishuvga erishgan.
Ekspertlarning fikricha, Rivian kabi startaplarning anʼanaviy avtogigantlar va Tesla bilan raqobatda oʻz oʻrnini saqlab qolishi, butun boshli sanoat uchun ijobiy signal hisoblanadi. Kompaniya nafaqat shaxsiy transport, balki logistika sohasidagi elektr furgonlari bilan ham bozorda oʻz mavqeini mustahkamlab bormoqda.
…