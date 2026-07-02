Elektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdi

·32·Texno
Elektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdi

AQSHning Rivian startapi global elektromobillar bozorida kuzatilayotgan pasayish va qator iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay, joriy yil uchun oʻzining sotuvlar prognozini rasman oshirdi. Kompaniya investorlarga taqdim etgan hisobotida ishlab chiqarish surʼatlari kutilganidan yuqori ekanini va yangi modellarga boʻlgan talab ortib borayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dastlab Rivian 2024-yilda 62 000 dan 67 000 gacha avtomobil yetkazib berishni rejalashtirgan edi. Biroq soʻnggi koʻrsatkichlar tahlilidan soʻng, kompaniya bu raqamni 65 000 – 70 000 birlikkacha koʻtardi. Taqqoslash uchun, oʻtgan yili brend bor-yoʻgʻi 42 247 ta elektromobil sotishga muvaffaq boʻlgan edi. Bu oʻsish kompaniya uchun strategik ahamiyatga ega, chunki hozirda AQSH bozorida elektromobillarga boʻlgan qiziqish biroz soʻngan.

R2 modeli va ishlab chiqarish quvvatlari

Kompaniyaning bunday ishonch bilan bayonot berishiga yangi R2 SUV modelining muvaffaqiyatli debyuti va ommaviy bozorga chiqishi sabab boʻlmoqda. Rivian maʼlumotlariga koʻra, ikkinchi chorakda 12 613 ta avtomobil ishlab chiqarilgan boʻlsa, shundan 12 194 tasi oʻz egalariga topshirilgan. Bu tahlilchilar kutgan 9 000 – 11 000 birlik koʻrsatkichidan sezilarli darajada yuqoridir.

Hozirda kompaniya Illinoys shtatidagi Normal zavodini kengaytirish bilan birga, Jorjiya shtatida yirik ishlab chiqarish majmuasini barpo etmoqda. Ushbu loyihalar yiliga yuz minglab R2 modellarini ishlab chiqarish imkonini beradi. Mazkur yoʻltanlamasning boshlangʻich narxi 58 000 dollar atrofida belgilangan boʻlib, u kompaniyaning eng ommabop mahsulotiga aylanishi kutilmoqda.

Bozordagi toʻsiqlar va Uber bilan hamkorlik

Shuni taʼkidlash joizki, Rivian ushbu muvaffaqiyatga murakkab siyosiy va iqtisodiy vaziyatda erishmoqda. AQSH Kongressi tomonidan 7 500 dollarlik federal soliq imtiyozlarining bekor qilinishi va ekologik talablarning yumshatilishi koʻplab ishlab chiqaruvchilarga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Shunga qaramay, Rivian oʻzining EDV tijorat furgonlari va qimmatroq R1 liniyasiga boʻlgan barqaror talab hisobiga oʻsishni davom ettirmoqda.

Kompaniyaning moliyaviy barqarorligi hali ham toʻliq tiklangani yoʻq. Rivian koʻp milliardli zararlardan chiqish uchun harakat qilmoqda. Avvalroq kompaniya 2027-yilda sof foydaga kirishni maqsad qilgan edi, biroq avtonom boshqaruv dasturlarini rivojlantirish uchun bu muddat biroz surildi. Xususan, Rivian oʻzining oʻzi boshqariladigan R2 SUV modellarini Uber xizmatiga yetkazib berish boʻyicha yirik kelishuvga erishgan.

Ekspertlarning fikricha, Rivian kabi startaplarning anʼanaviy avtogigantlar va Tesla bilan raqobatda oʻz oʻrnini saqlab qolishi, butun boshli sanoat uchun ijobiy signal hisoblanadi. Kompaniya nafaqat shaxsiy transport, balki logistika sohasidagi elektr furgonlari bilan ham bozorda oʻz mavqeini mustahkamlab bormoqda.

RivianElektromobilAvtotexnologiyaR2 SUVAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiRossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiBugun, 18:59Microsoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiMicrosoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiBugun, 18:57Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiYadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiBugun, 18:27Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiTesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiBugun, 18:24SpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiSpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiBugun, 17:51Sunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiSunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda