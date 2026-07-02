SpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdi

·37·Texno
SpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdi

Koinot texnologiyalari va sunʼiy yoʻldosh aloqasi sohasida inqilob qilgan SpaceX kompaniyasi mobil qurilmalar bozoriga kirib kelishi mumkinligi haqidagi xabarlar texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. The Wall Street Journal nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, kompaniya investorlarga smartfonga oʻxshash yangi qurilma prototipini namoyish etgan. Ushbu gadjet insonning sunʼiy intellekt bilan oʻzaro aloqasini butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, namoyish etilgan prototip Apple kompaniyasining iPhone smartfonlaridan ham yupqaroq korpusga ega. SpaceX vakillari investorlar bilan uchrashuvda loyiha hali dastlabki bosqichda ekanini va yakuniy dizayn sezilarli darajada oʻzgarishi mumkinligini taʼkidlashgan. Biroq, qurilmaning asosiy maqsadi — foydalanuvchiga murakkab sunʼiy intellekt tizimlari bilan tezkor va qulay muloqot qilish imkonini berishdir.

Elon Muskning munosabati va ziddiyatli bayonotlar

Mazkur xabarlar tarqalgach, SpaceX va Tesla rahbari Elon Musk vaziyatga darhol munosabat bildirdi. Milliarder oʻzining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida ushbu maʼlumotlarni qatʼiyan rad etib, buni "haqiqatdan yiroq yolgʻon" deb atadi. Shunga qaramay, kuzatuvchilar Muskning avvalgi bayonotlarini eslatib oʻtishmoqda, chunki u bir necha bor oʻz smartfonini yaratish gʻoyasini qoʻllab-quvvatlagan edi.

Joriy yilning boshida Elon Musk SpaceX smartfonlar ishlab chiqarish bilan shugʻullanishi mumkinligini inkor etmagandi. Uning soʻzlariga koʻra, agar kompaniya bu bozorga kirsa, uning qurilmasi hozirgi anʼanaviy smartfonlardan tubdan farq qiladi. Bu farq, ayniqsa, Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqasi va ilgʻor neyrotarmoqlar bilan integratsiyalashuvda namoyon boʻlishi taxmin qilinadi.

Tesla va SpaceX tomonidan smartfon chiqarilishi haqidagi mish-mishlar bir necha yildan beri davom etib kelmoqda. 2024-yil noyabr oyida Musk agar Google va Apple oʻz ilovalar doʻkonlarida senzura oʻrnatsa yoki uning kompaniyalari ilovalariga toʻsqinlik qilsa, muqobil sifatida Tesla telefonini chiqarishga majbur boʻlishini aytgan edi. Bu esa milliarderning mobil platformalar mustaqilligiga intilayotganidan dalolat beradi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Agar SpaceX haqiqatan ham Starlink bilan bevosita bogʻlangan smartfon chiqarsa, bu hatto eng chekka hududlarda ham yuqori tezlikdagi internet va sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi. Hozircha loyiha rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, Elon Muskning kutilmagan qarorlari har doim bozorni oʻzgartirib yuborish kuchiga ega.

SpaceXElon MuskSmartfoniPhoneTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiRossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiBugun, 18:59Microsoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiMicrosoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiBugun, 18:57Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiYadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiBugun, 18:27Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiTesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiBugun, 18:24Elektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiElektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiBugun, 17:58Sunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiSunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda