SpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdi
Koinot texnologiyalari va sunʼiy yoʻldosh aloqasi sohasida inqilob qilgan SpaceX kompaniyasi mobil qurilmalar bozoriga kirib kelishi mumkinligi haqidagi xabarlar texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. The Wall Street Journal nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, kompaniya investorlarga smartfonga oʻxshash yangi qurilma prototipini namoyish etgan. Ushbu gadjet insonning sunʼiy intellekt bilan oʻzaro aloqasini butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, namoyish etilgan prototip Apple kompaniyasining iPhone smartfonlaridan ham yupqaroq korpusga ega. SpaceX vakillari investorlar bilan uchrashuvda loyiha hali dastlabki bosqichda ekanini va yakuniy dizayn sezilarli darajada oʻzgarishi mumkinligini taʼkidlashgan. Biroq, qurilmaning asosiy maqsadi — foydalanuvchiga murakkab sunʼiy intellekt tizimlari bilan tezkor va qulay muloqot qilish imkonini berishdir.
Elon Muskning munosabati va ziddiyatli bayonotlarMazkur xabarlar tarqalgach, SpaceX va Tesla rahbari Elon Musk vaziyatga darhol munosabat bildirdi. Milliarder oʻzining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida ushbu maʼlumotlarni qatʼiyan rad etib, buni "haqiqatdan yiroq yolgʻon" deb atadi. Shunga qaramay, kuzatuvchilar Muskning avvalgi bayonotlarini eslatib oʻtishmoqda, chunki u bir necha bor oʻz smartfonini yaratish gʻoyasini qoʻllab-quvvatlagan edi.
Joriy yilning boshida Elon Musk SpaceX smartfonlar ishlab chiqarish bilan shugʻullanishi mumkinligini inkor etmagandi. Uning soʻzlariga koʻra, agar kompaniya bu bozorga kirsa, uning qurilmasi hozirgi anʼanaviy smartfonlardan tubdan farq qiladi. Bu farq, ayniqsa, Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqasi va ilgʻor neyrotarmoqlar bilan integratsiyalashuvda namoyon boʻlishi taxmin qilinadi.
Tesla va SpaceX tomonidan smartfon chiqarilishi haqidagi mish-mishlar bir necha yildan beri davom etib kelmoqda. 2024-yil noyabr oyida Musk agar Google va Apple oʻz ilovalar doʻkonlarida senzura oʻrnatsa yoki uning kompaniyalari ilovalariga toʻsqinlik qilsa, muqobil sifatida Tesla telefonini chiqarishga majbur boʻlishini aytgan edi. Bu esa milliarderning mobil platformalar mustaqilligiga intilayotganidan dalolat beradi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Agar SpaceX haqiqatan ham Starlink bilan bevosita bogʻlangan smartfon chiqarsa, bu hatto eng chekka hududlarda ham yuqori tezlikdagi internet va sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi. Hozircha loyiha rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, Elon Muskning kutilmagan qarorlari har doim bozorni oʻzgartirib yuborish kuchiga ega.
…