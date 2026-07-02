Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)

·38·Madaniyat
Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)

Namangan viloyatidagi bog‘da tashkil etilgan konsert chog‘ida Munisa Rizayevani kutilmagan sovg‘a hayratda qoldirdi. Tadbir davomida tomoshabinlar orasida turgan bir erkak san’atkorning chizilgan katta portretini baland ko‘tarib turdi.

Sahnada chiqish qilayotgan Munisa Rizayeva ushbu suratni ko‘rib, muxlisiga murojaat qildi.

— "Akajon, buni siz men uchun o‘zingiz qo‘lda chizdingizmi?" — deya so‘radi xonanda.

Muxlis bunga "Ha" degandek ishora qilganidan so‘ng, san’atkor samimiy tabassum bilan:

— "Voy, rahmat kattakon! Keyin oldingizga tushaman, xopmi? Kelishdikmi?" — deya minnatdorligini bildirdi.

Xonandaning bu kutilmagan sovg‘adan quvongani yuz ifodalaridan ham yaqqol sezilib turdi. Mazkur lahza konsertga tashrif buyurgan tomoshabinlar tomonidan olqishlar bilan kutib olindi.

Ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda ham qisqa fursatda keng tarqaldi. Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar muxlis tomonidan chizilgan portretni yuqori baholab, uning juda mahorat bilan ishlangani va Munisa Rizayevaga nihoyatda o‘xshatib chizilganini ta’kidlashdi.

Boshqa kuzatuvchilar esa xonandaning samimiyligi, kamtarligi va muxlislariga bo‘lgan iliq munosabatini alohida e’tirof etib, aynan shu fazilatlari sabab uni yanada ko‘proq hurmat qilishlari va yaxshi ko‘rishlarini izohlarda yozib qoldirishdi.

Munisa RizaevaNamangan viloyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Qora dengiz ko‘zlari” seriali aktrisasi 19 yoshli Gamze Sakli og‘ir avtahalokatga uchrab halok bo‘ldi“Qora dengiz ko‘zlari” seriali aktrisasi 19 yoshli Gamze Sakli og‘ir avtahalokatga uchrab halok bo‘ldiBugun, 17:33“Kechir” filmida Rayhon G‘aniyevani do‘pposlagani uchun qattiq tanqidga uchragan aktyor kim?“Kechir” filmida Rayhon G‘aniyevani do‘pposlagani uchun qattiq tanqidga uchragan aktyor kim?Bugun, 17:18Sabina Sodiqova Barno Qodirovaning qizimi? Aktrisa bu savolga nuqta qo‘ydi!Sabina Sodiqova Barno Qodirovaning qizimi? Aktrisa bu savolga nuqta qo‘ydi!Bugun, 17:03Urgutdagi to‘yda pul talashuvi: Xurshid Rasulov izoh berdiUrgutdagi to‘yda pul talashuvi: Xurshid Rasulov izoh berdiBugun, 16:37Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiMuqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiBugun, 15:16Ulug‘bek Qodirov kutilgan “Xonimey” qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)Ulug‘bek Qodirov kutilgan “Xonimey” qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)Bugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...