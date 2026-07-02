“Qora dengiz ko‘zlari” seriali aktrisasi 19 yoshli Gamze Sakli og‘ir avtahalokatga uchrab halok bo‘ldi

·41·Madaniyat
“Qora dengiz ko‘zlari” seriali aktrisasi 19 yoshli Gamze Sakli og‘ir avtahalokatga uchrab halok bo‘ldi

Turkiyaning "Qora dengiz ko‘zlari" serialida suratga tushgan 19 yoshli aktrisa Gamze Sakli 24 iyun kuni Rize viloyatining Choyeli tumanida sodir bo‘lgan og‘ir yo‘l-transport hodisasida halok bo‘ldi.

Avariyada bir nechta yengil avtomobil va mikroavtobus ishtirok etgan. Gamze Sakli mashinalardan birida 22 yoshli Selinay Saral va 23 yoshli Nilay Bilgin bilan birga bo‘lgan.

"Türkiye Gazetesi" nashrining yozishicha, rulda bo‘lgan Selinay boshqaruvni yo‘qotgan. Avtomobil ajratuvchi bo‘lakdagi ustunga urilgan va keyin qarama-qarshi yo‘nalishga chiqib ketgan.

Kuchli zarba natijasida Gamze Sakli avtomobildan yo‘lga otilib tushgan va voqea joyida vafot etgan. Uning ikki dugonasi esa yonib ketgan mashinadan chiqa olmagan.

Hodisa joyiga yetib kelgan shifokorlar va o‘t o‘chiruvchilar uch nafar qizning halok bo‘lganini qayd etgan. Avariyada jarohatlangan yana besh kishi shifoxonaga yotqizilgan.

Gamze Sakli bolaligidan aktrisa bo‘lishni orzu qilgan. U so‘nggi yillarda suratga olish maydonlarida stilist sifatida ishlagan. 2025 yilda esa "Qora dengiz ko‘zlari" serialida kichik rol ijro etib, kinodagi faoliyatini boshlagan edi.

Gamze SakliSelinay SaralNilay BilginQora dengiz ko'zlarilatn_nilay_bilgin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)Bugun, 17:35“Kechir” filmida Rayhon G‘aniyevani do‘pposlagani uchun qattiq tanqidga uchragan aktyor kim?“Kechir” filmida Rayhon G‘aniyevani do‘pposlagani uchun qattiq tanqidga uchragan aktyor kim?Bugun, 17:18Sabina Sodiqova Barno Qodirovaning qizimi? Aktrisa bu savolga nuqta qo‘ydi!Sabina Sodiqova Barno Qodirovaning qizimi? Aktrisa bu savolga nuqta qo‘ydi!Bugun, 17:03Urgutdagi to‘yda pul talashuvi: Xurshid Rasulov izoh berdiUrgutdagi to‘yda pul talashuvi: Xurshid Rasulov izoh berdiBugun, 16:37Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiMuqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiBugun, 15:16Ulug‘bek Qodirov kutilgan “Xonimey” qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)Ulug‘bek Qodirov kutilgan “Xonimey” qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)Bugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...