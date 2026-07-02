Sunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasi

·37·Texno
Sunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasi

Zamonaviy texnologiyalar nafaqat ish jarayonlarini, balki shaxsiy hayotni ham tubdan oʻzgartirib yubormoqda. Kontent yaratuvchi va startap asoschisi Ben Guez sunʼiy intellekt vositalari yordamida ijtimoiy tarmoqlarda oʻziga xos avtomatlashtirilgan tizim yaratdi. U OpenClaw ochiq kodli AI agenti va Claude modelidan foydalanib, Instagram platformasida minglab ayollarning eʼtiborini tortishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Guezning usuli oddiy, ammo texnologik jihatdan mukammal tuzilgan. U futbol boʻyicha Jahon chempionati oʻyinlari natijalarini kuzatib borish uchun OpenClaw agentini sozladi. Har bir oʻyin yakunlangach, tizim avtomatik ravishda Claude modeliga topshiriq beradi va maʼlum bir mamlakat terma jamoasining magʻlubiyati haqida qisqa video (Reels) tayyorlaydi. Bu videolar Guezning profilida ommaga koʻrinmaydigan "trial reels" formatida eʼlon qilinadi.

Videolarda Guez poyezd oynasidan gʻamgin boʻlib qarab turgani aks etadi va unda "[Mamlakat nomi] yutqazganiga ishona olmayapman... Agar ushbu davlatdan boʻlgan qizlarga maʼnaviy dalda kerak boʻlsa, shaxsiy xabarlarim (DM) ochiq" degan yozuv paydo boʻladi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida u ushbu usul orqali bir necha kun ichida bir milliondan ortiq koʻrishlar soni va yuzlab xabarlarga ega boʻlganini maʼlum qildi.

Avtomatlashtirishning kutilmagan samarasi

Qizigʻi shundaki, Guez ushbu oqimni oʻzining Canary nomli sunʼiy intellektga asoslangan til oʻrganish ilovasini targʻib qilish uchun ham yoʻnaltirgan. U oʻz profilida faqat ilova orqali yuborilgan xabarlarga javob berishini koʻrsatib oʻtgan. Natijada, u bilan muloqot qilmoqchi boʻlgan ayollar uning dasturini yuklab olishga majbur boʻlishmoqda. Bu esa "aqlli mehnat"ning yangi darajasi sifatida baholanmoqda.

Koʻpchilikni bunday usul odamlarni aldash emasmi, degan savol qiziqtirishi tabiiy. Biroq Guezning taʼkidlashicha, muloqot boshlangandan soʻng u oʻzining bu ishni qanday amalga oshirganini yashirmaydi. Uning soʻzlariga koʻra, koʻplab ayollar uning bu ijodiy yondashuvidan gʻazablanish oʻrniga, uning texnologik mahoratiga qoyil qolishmoqda.

OpenClaw faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda eʼtibor qozonish uchun emas, balki real uchrashuvlarni rejalashtirishda ham qoʻl kelmoqda. Masalan, texnologik PR agentligi asoschisi Jeff Weisbein ushbu botdan uchrashuv uchun eng yaxshi joylarni topishda foydalanadi. U botga turli hududlardagi restoranlarni tadqiq qilishni va ularning afzalliklari haqida hisobot tayyorlashni topshiradi.

Sunʼiy intellekt va shaxsiy munosabatlar kelajagi

Ushbu holatlar sunʼiy intellektning kundalik hayotning eng nozik jabhalariga ham kirib borayotganini koʻrsatadi. OpenClaw kabi vositalar yordamida odamlar quyidagi imkoniyatlarga ega boʻlmoqda:

  • Maʼlumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish va ularga asoslanib kontent yaratish;
  • Ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotni avtomatlashtirish va filtrlash;
  • Murakkab logistik vazifalarni, masalan, uchrashuv joyini tanlashni AI zimmasiga yuklash.
Garchi Guezning uslubi biroz bahsli koʻrinsa-da, bu sunʼiy intellekt agentlarining imkoniyatlari naqadar kengligini isbotlamoqda. Kelajakda bunday avtomatlashtirilgan tizimlar tanishuv va muloqot madaniyatining ajralmas qismiga aylanishi ehtimoldan xoli emas.

Sunʼiy IntellektOpenClawClaudeInstagramTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiYadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiBugun, 18:27Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiTesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiBugun, 18:24Elektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiElektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiBugun, 17:58SpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiSpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiBugun, 17:51Xitoy SpaceX texnologiyasiga javob tayyorlamoqda: Kinecore-2 dvigateli rekord oʻrnatdiXitoy SpaceX texnologiyasiga javob tayyorlamoqda: Kinecore-2 dvigateli rekord oʻrnatdiBugun, 17:21Chery oʻzining yangi Rhino akkumulyatorlari uchun umrbod kafolat eʼlon qildiChery oʻzining yangi Rhino akkumulyatorlari uchun umrbod kafolat eʼlon qildiBugun, 16:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda