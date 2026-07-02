Sunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasi
Zamonaviy texnologiyalar nafaqat ish jarayonlarini, balki shaxsiy hayotni ham tubdan oʻzgartirib yubormoqda. Kontent yaratuvchi va startap asoschisi Ben Guez sunʼiy intellekt vositalari yordamida ijtimoiy tarmoqlarda oʻziga xos avtomatlashtirilgan tizim yaratdi. U OpenClaw ochiq kodli AI agenti va Claude modelidan foydalanib, Instagram platformasida minglab ayollarning eʼtiborini tortishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Guezning usuli oddiy, ammo texnologik jihatdan mukammal tuzilgan. U futbol boʻyicha Jahon chempionati oʻyinlari natijalarini kuzatib borish uchun OpenClaw agentini sozladi. Har bir oʻyin yakunlangach, tizim avtomatik ravishda Claude modeliga topshiriq beradi va maʼlum bir mamlakat terma jamoasining magʻlubiyati haqida qisqa video (Reels) tayyorlaydi. Bu videolar Guezning profilida ommaga koʻrinmaydigan "trial reels" formatida eʼlon qilinadi.
Videolarda Guez poyezd oynasidan gʻamgin boʻlib qarab turgani aks etadi va unda "[Mamlakat nomi] yutqazganiga ishona olmayapman... Agar ushbu davlatdan boʻlgan qizlarga maʼnaviy dalda kerak boʻlsa, shaxsiy xabarlarim (DM) ochiq" degan yozuv paydo boʻladi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida u ushbu usul orqali bir necha kun ichida bir milliondan ortiq koʻrishlar soni va yuzlab xabarlarga ega boʻlganini maʼlum qildi.
Avtomatlashtirishning kutilmagan samarasiQizigʻi shundaki, Guez ushbu oqimni oʻzining Canary nomli sunʼiy intellektga asoslangan til oʻrganish ilovasini targʻib qilish uchun ham yoʻnaltirgan. U oʻz profilida faqat ilova orqali yuborilgan xabarlarga javob berishini koʻrsatib oʻtgan. Natijada, u bilan muloqot qilmoqchi boʻlgan ayollar uning dasturini yuklab olishga majbur boʻlishmoqda. Bu esa "aqlli mehnat"ning yangi darajasi sifatida baholanmoqda.
Koʻpchilikni bunday usul odamlarni aldash emasmi, degan savol qiziqtirishi tabiiy. Biroq Guezning taʼkidlashicha, muloqot boshlangandan soʻng u oʻzining bu ishni qanday amalga oshirganini yashirmaydi. Uning soʻzlariga koʻra, koʻplab ayollar uning bu ijodiy yondashuvidan gʻazablanish oʻrniga, uning texnologik mahoratiga qoyil qolishmoqda.
OpenClaw faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda eʼtibor qozonish uchun emas, balki real uchrashuvlarni rejalashtirishda ham qoʻl kelmoqda. Masalan, texnologik PR agentligi asoschisi Jeff Weisbein ushbu botdan uchrashuv uchun eng yaxshi joylarni topishda foydalanadi. U botga turli hududlardagi restoranlarni tadqiq qilishni va ularning afzalliklari haqida hisobot tayyorlashni topshiradi.
Sunʼiy intellekt va shaxsiy munosabatlar kelajagiUshbu holatlar sunʼiy intellektning kundalik hayotning eng nozik jabhalariga ham kirib borayotganini koʻrsatadi. OpenClaw kabi vositalar yordamida odamlar quyidagi imkoniyatlarga ega boʻlmoqda:
- Maʼlumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish va ularga asoslanib kontent yaratish;
- Ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotni avtomatlashtirish va filtrlash;
- Murakkab logistik vazifalarni, masalan, uchrashuv joyini tanlashni AI zimmasiga yuklash.
…