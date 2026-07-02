Xitoy SpaceX texnologiyasiga javob tayyorlamoqda: Kinecore-2 dvigateli rekord oʻrnatdi

·40·Texno
Xitoy SpaceX texnologiyasiga javob tayyorlamoqda: Kinecore-2 dvigateli rekord oʻrnatdi

Xitoyning koinotni oʻzlashtirish dasturi yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Mamlakatning suyuq yonilgʻida ishlovchi Kinecore-2 raketa dvigateli uzoq davom etgan malaka sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtib, oʻzining chidamlilik darajasi boʻyicha kutilganidan yuqori natijalarni qayd etdi. Ushbu dvigatel nafaqat oddiy parvoz, balki koʻp marotaba ishlatiladigan raketa tizimlari uchun poydevor boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yakuniy sinovlar davomida Kinecore-2 dvigateli jami 620 soniya davomida uzluksiz ishladi. Bu koʻrsatkich standart orbital missiya uchun talab qilinadigan vaqtdan qariyb 3,5 baravar koʻpdir. Shuningdek, sinov jarayonida 400 soniyalik toʻxtovsiz yonish davri qayd etildi, bu esa mazkur seriyadagi dvigatellar uchun mutlaq rekord hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday zaxira quvvati qurilmaning oʻta ishonchli ekanligidan dalolat beradi.

SpaceX Merlin 1D dvigateliga munosib raqib

Texnik jihatdan Kinecore-2 zamonaviy raketa tizimlari uchun klassik hisoblangan komponentlar — suyuq kislorod va kerosin aralashmasida ishlaydi. U taxminan 110 tonna tortish kuchini hosil qila oladi. Oʻzining xarakteristikalari bilan u Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasining mashhur Falcon 9 raketalarida qoʻllaniladigan Merlin 1D dvigatelining muqobili hisoblanadi.

Dasturchilarning taʼkidlashicha, sinov dasturi allaqachon keyingi bosqichga oʻtgan. Hozirda dvigatel turli ish rejimlarida ishonchlilik boʻyicha kompleks tekshiruvlardan oʻtmoqda. Umumiy hisobda dvigatelning sinovlardagi ish vaqti 2000 soniyadan oshib ketdi, bu esa agregatni real parvozlarga tayyorlashdan oldin amalga oshirilgan jiddiy tayyorgarlikdir.

Lijian-2 raketasining kelajagi

Kinecore-2 kelajakda Xitoyning Lijian-2 koʻp marotaba ishlatiladigan raketa-tashuvchisining asosiy elementiga aylanishi rejalashtirilgan. Ushbu raketa tijoriy maqsadlarda muntazam ravishda koinotga yuk tashish va parvozlar orasidagi tayyorgarlik vaqtini maksimal darajada qisqartirish uchun ishlab chiqilmoqda.

Xitoyning ushbu yutugʻi jahon kosmik bozorida raqobatni yanada kuchaytiradi. SpaceX tomonidan oʻrnatilgan standartlarga yaqinlashish Pekinning koinotga chiqish xarajatlarini kamaytirish va xususiy sunʼiy yoʻldoshlar bozorida oʻz ulushini oshirish strategiyasining bir qismidir. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bunday texnologik oʻsish qiziqarli, chunki mintaqaviy aloqa va monitoring loyihalarida arzonroq orbital tashuvchilarning paydo boʻlishi yangi imkoniyatlar ochadi.

Hozirda Kinecore-2 dvigatelining yakuniy sertifikatlashtirish jarayonlari davom etmoqda. Agar barcha bosqichlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Lijian-2 yaqin yillarda ilk orbital parvozini amalga oshirishi va Falcon 9 ning asosiy raqobatchisiga aylanishi mumkin.

XitoySpaceXKinecore-2RaketaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiYadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiBugun, 18:27Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiTesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiBugun, 18:24Elektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiElektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiBugun, 17:58SpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiSpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiBugun, 17:51Sunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiSunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiBugun, 17:25Chery oʻzining yangi Rhino akkumulyatorlari uchun umrbod kafolat eʼlon qildiChery oʻzining yangi Rhino akkumulyatorlari uchun umrbod kafolat eʼlon qildiBugun, 16:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda