Xitoy SpaceX texnologiyasiga javob tayyorlamoqda: Kinecore-2 dvigateli rekord oʻrnatdi
Xitoyning koinotni oʻzlashtirish dasturi yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Mamlakatning suyuq yonilgʻida ishlovchi Kinecore-2 raketa dvigateli uzoq davom etgan malaka sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtib, oʻzining chidamlilik darajasi boʻyicha kutilganidan yuqori natijalarni qayd etdi. Ushbu dvigatel nafaqat oddiy parvoz, balki koʻp marotaba ishlatiladigan raketa tizimlari uchun poydevor boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yakuniy sinovlar davomida Kinecore-2 dvigateli jami 620 soniya davomida uzluksiz ishladi. Bu koʻrsatkich standart orbital missiya uchun talab qilinadigan vaqtdan qariyb 3,5 baravar koʻpdir. Shuningdek, sinov jarayonida 400 soniyalik toʻxtovsiz yonish davri qayd etildi, bu esa mazkur seriyadagi dvigatellar uchun mutlaq rekord hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday zaxira quvvati qurilmaning oʻta ishonchli ekanligidan dalolat beradi.
SpaceX Merlin 1D dvigateliga munosib raqibTexnik jihatdan Kinecore-2 zamonaviy raketa tizimlari uchun klassik hisoblangan komponentlar — suyuq kislorod va kerosin aralashmasida ishlaydi. U taxminan 110 tonna tortish kuchini hosil qila oladi. Oʻzining xarakteristikalari bilan u Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasining mashhur Falcon 9 raketalarida qoʻllaniladigan Merlin 1D dvigatelining muqobili hisoblanadi.
Dasturchilarning taʼkidlashicha, sinov dasturi allaqachon keyingi bosqichga oʻtgan. Hozirda dvigatel turli ish rejimlarida ishonchlilik boʻyicha kompleks tekshiruvlardan oʻtmoqda. Umumiy hisobda dvigatelning sinovlardagi ish vaqti 2000 soniyadan oshib ketdi, bu esa agregatni real parvozlarga tayyorlashdan oldin amalga oshirilgan jiddiy tayyorgarlikdir.
Lijian-2 raketasining kelajagiKinecore-2 kelajakda Xitoyning Lijian-2 koʻp marotaba ishlatiladigan raketa-tashuvchisining asosiy elementiga aylanishi rejalashtirilgan. Ushbu raketa tijoriy maqsadlarda muntazam ravishda koinotga yuk tashish va parvozlar orasidagi tayyorgarlik vaqtini maksimal darajada qisqartirish uchun ishlab chiqilmoqda.
Xitoyning ushbu yutugʻi jahon kosmik bozorida raqobatni yanada kuchaytiradi. SpaceX tomonidan oʻrnatilgan standartlarga yaqinlashish Pekinning koinotga chiqish xarajatlarini kamaytirish va xususiy sunʼiy yoʻldoshlar bozorida oʻz ulushini oshirish strategiyasining bir qismidir. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bunday texnologik oʻsish qiziqarli, chunki mintaqaviy aloqa va monitoring loyihalarida arzonroq orbital tashuvchilarning paydo boʻlishi yangi imkoniyatlar ochadi.
Hozirda Kinecore-2 dvigatelining yakuniy sertifikatlashtirish jarayonlari davom etmoqda. Agar barcha bosqichlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Lijian-2 yaqin yillarda ilk orbital parvozini amalga oshirishi va Falcon 9 ning asosiy raqobatchisiga aylanishi mumkin.
…