Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdi

·24·Texno
Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdi

Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi olimlari yadro energetikasi sohasida prinsipial jihatdan yangi bosqichni boshlab berishi kutilayotgan texnologiyani namoyish etdi. Tomsk xalqaro energetika forumida taqdim etilgan ushbu ishlanma ishlatilgan yadro yoqilgʻisini plazmali separatsiya usulida qayta ishlashga asoslangan. Bu usul anʼanaviy kimyoviy jarayonlardan butunlay farq qilib, ekologik xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlikni yangi darajaga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnologiya "Proriv" (Yutuq) loyihasi doirasida ishlab chiqilgan boʻlib, uning asosiy mohiyati moddalarni kimyoviy reaksiyalar orqali emas, balki ularning massasidagi farqga qarab ajratishdan iborat. Jarayon davomida yadro yoqilgʻisi plazma holatiga keltiriladi va kuchli elektromagnit maydonlar taʼsirida tarkibiy qismlarga boʻlinadi. Bu esa qimmatbaho uran va plutoniyni radioaktiv chiqindilardan yuqori aniqlikda ajratib olish imkonini beradi.

Anʼanaviy usullardan ustunliklari

Rossiya Fanlar akademiyasi akademigi Valentin Smirnovning taʼkidlashicha, plazmali separatsiya usuli anʼanaviy gidrometallurgiya jarayonlariga qaraganda bir qator muhim afzalliklarga ega. Birinchidan, ushbu texnologiya yordamchi retsirkulyatsiya muhitining deyarli yoʻqligi bilan ajralib turadi. Bu esa qayta ishlash jarayonida hosil boʻladigan ikkilamchi chiqindilar miqdorini keskin kamaytirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, yangi yondashuv turli xil komponentlarga nisbatan "ochkoʻzlik" (universal moslashuvchanlik) xususiyatiga ega. Yaʼni, qurilma yoqilgʻining tarkibi va holatidan qatʼi nazar, uni samarali qayta ishlay oladi. Bu esa ishlab chiqarish maydonlarini qisqartirish va zarur uskunalar sonini kamaytirish orqali loyihaning tannarxini sezilarli darajada pasaytiradi.

Oʻtkazilgan tajribalar texnologiyaning hayotiyligini allaqachon isbotlab ulgurdi. Olimlar moddalarning model aralashmalarini muvaffaqiyatli ajratishga, ularni plazma holatiga oʻtkazishning maqbul yechimlarini topishga va ish jarayonining uzluksizligini taʼminlashga muvaffaq boʻlishdi. Bu natijalar laboratoriya sharoitidan sanoat miqyosiga oʻtish uchun mustahkam poydevor boʻladi.

Kelajakdagi rejalar va istiqbollar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihaning navbatdagi bosqichi 2027-yilga qadar yangi avlod qurilmasini yaratishni koʻzda tutadi. Ushbu qurilma yordamida asosiy muhandislik yechimlari amaliyotda sinab koʻriladi va texnologiyani keng koʻlamli ishlab chiqarishga joriy etish imkoniyatlari baholanadi.

Oʻzbekiston kabi yadro energetikasini rivojlantirishni rejalashtirayotgan mamlakatlar uchun bunday texnologiyalar kelajakda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Yadro chiqindilarini utilizatsiya qilish va yoqilgʻi siklini yopish masalasi global energetika xavfsizligining ajralmas qismidir. Rosatom tomonidan taklif etilayotgan yechim atom elektr stansiyalarini yanada toza va barqaror energiya manbaiga aylantirishga xizmat qiladi.

RosatomYadro EnergetikasiPlazmaTexnologiyaEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiRossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiBugun, 18:59Microsoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiMicrosoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiBugun, 18:57Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiTesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiBugun, 18:24Elektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiElektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiBugun, 17:58SpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiSpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiBugun, 17:51Sunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiSunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda