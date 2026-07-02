Yosh tadbirkorlarga 300 million so‘mgacha foizsiz mablag‘ ajratiladi

·15·Iqtisodiyot
Yosh tadbirkorlarga 300 million so‘mgacha foizsiz mablag‘ ajratiladi

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarini ish bilan ta’minlash va yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan yangi choralar joriy etiladi. Bu tashabbuslar Prezidentning yoshlar bilan muloqoti davomida ma’lum qilindi.

Yangi tartibga ko‘ra, oliygoh bitiruvchilarini ishga qabul qilgan korxonalarda ushbu mutaxassislar uchun jismoniy shaxslar daromad solig‘i va ijtimoiy soliq stavkalari bir yil muddatga 1 foizga tushiriladi.

Shuningdek, «Kafolatlangan birinchi qadam» dasturi yo‘lga qo‘yiladi. U yetim yoshlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar va mehnat migratsiyasidan qaytgan fuqarolarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan.

Ushbu toifadagi yoshlarni oliy ta’lim muassasasiga kirishga tayyorlagan va ularga ustozlik qilgan talabalarga ham qo‘shimcha imkoniyatlar beriladi. Jumladan, magistraturaga qabul jarayonida va stipendiya tayinlashda ularga bonuslar berilishi ko‘zda tutilgan.

«Yoshlar mini-franshizasi» dasturi doirasida mahalliy franshiza sotib olgan yosh tadbirkorlar 300 million so‘mgacha foizsiz ssuda olishi mumkin bo‘ladi.

Ushbu dastur va tashabbuslarni amalga oshirish uchun jami 500 milliard so‘m mablag‘ ajratiladi.

Yoshlar tadbirkorligiSoliq imtiyoziFoizsiz ssudaMini-franshizaBitiruvchilarPrezident
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:163 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda3 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:042 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi2 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:542 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda2 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:14Bitiruvchini ishga olgan tadbirkorlarga katta soliq imtiyozi beriladiBitiruvchini ishga olgan tadbirkorlarga katta soliq imtiyozi beriladi30.06, 16:171 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi1 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi30.06, 16:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
4 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
4 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
4 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi