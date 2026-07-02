Infantino O‘zbekistonga ta’sirli murojaat yo‘lladi
FIFA prezidenti Janni Infantino O‘zbekiston milliy jamoasining Jahon chempionatidagi tarixiy debyutini alohida e’tirof etdi.
U o‘zining rasmiy sahifasida milliy jamoamiz katta orzu amalga oshishi mumkinligini butun dunyoga isbotlaganini ta’kidlab, kelgusi musobaqalarda omad tiladi.
«Katta orzu amalga oshishi mumkinligini isbotladingiz»
FIFA rahbari O‘zbekistonning ilk bor mundialda ishtirok etishini mamlakat futboli uchun ulkan voqea sifatida baholadi.
«Siz butun dunyoga va o‘z yurtingizdagi insonlarga har qanday katta orzu amalga oshishi mumkinligini isbotladingiz», — deb yozdi Infantino.
O‘zbekiston milliy jamoasining jahon chempionatiga yo‘l olishi millionlab muxlislar uzoq yillar kutgan tarixiy natija bo‘ldi.
Ilk golni stadionda ko‘rgan
Janni Infantino O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ilk goliga stadionda bevosita guvoh bo‘lganini ham esladi.
«FIFA Jahon chempionatidagi ilk golingizni stadionda o‘z ko‘zim bilan ko‘rganim uchun, o‘sha lahzada siz va muxlislar qanday hayajonni boshdan kechirganingizni juda yaxshi bilaman», — dedi u.
Bu gol milliy futbol tarixida alohida sahifa ochib, butun mamlakatga unutilmas his-tuyg‘ularni taqdim etdi.
Tarixiy tajriba katta turtki beradi
FIFA prezidenti O‘zbekistonning mundialdagi ishtiroki faqat bir turnir natijasi bilan cheklanib qolmasligiga ishonch bildirdi.
Uning fikricha, jahon chempionatida orttirilgan tajriba mamlakatda futbolning yanada ommalashishi va rivojlanishiga xizmat qiladi.
«Ishonchim komilki, bu tarixiy tajriba O‘zbekistonda futbolning yanada rivojlanishiga katta turtki beradi», — deb yozdi Infantino.
«Kelajakda omad tilayman»
Janni Infantino murojaati yakunida O‘zbekiston milliy jamoasiga kelgusi musobaqalarda muvaffaqiyat tiladi.
«Kelajakda sizlarga omad tilayman!» — dedi FIFA prezidenti.
FIFA rahbarining ushbu so‘zlari O‘zbekistonning tarixiy debyuti xalqaro futbol jamoatchiligi tomonidan ham yuqori baholanganini ko‘rsatdi.
…