Infantino O‘zbekistonga ta’sirli murojaat yo‘lladi

·1·Sport
Infantino O‘zbekistonga ta’sirli murojaat yo‘lladi

FIFA prezidenti Janni Infantino O‘zbekiston milliy jamoasining Jahon chempionatidagi tarixiy debyutini alohida e’tirof etdi.

U o‘zining rasmiy sahifasida milliy jamoamiz katta orzu amalga oshishi mumkinligini butun dunyoga isbotlaganini ta’kidlab, kelgusi musobaqalarda omad tiladi.

«Katta orzu amalga oshishi mumkinligini isbotladingiz»

FIFA rahbari O‘zbekistonning ilk bor mundialda ishtirok etishini mamlakat futboli uchun ulkan voqea sifatida baholadi.

«Siz butun dunyoga va o‘z yurtingizdagi insonlarga har qanday katta orzu amalga oshishi mumkinligini isbotladingiz», — deb yozdi Infantino.

O‘zbekiston milliy jamoasining jahon chempionatiga yo‘l olishi millionlab muxlislar uzoq yillar kutgan tarixiy natija bo‘ldi.

Ilk golni stadionda ko‘rgan

Janni Infantino O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ilk goliga stadionda bevosita guvoh bo‘lganini ham esladi.

«FIFA Jahon chempionatidagi ilk golingizni stadionda o‘z ko‘zim bilan ko‘rganim uchun, o‘sha lahzada siz va muxlislar qanday hayajonni boshdan kechirganingizni juda yaxshi bilaman», — dedi u.

Bu gol milliy futbol tarixida alohida sahifa ochib, butun mamlakatga unutilmas his-tuyg‘ularni taqdim etdi.

Tarixiy tajriba katta turtki beradi

FIFA prezidenti O‘zbekistonning mundialdagi ishtiroki faqat bir turnir natijasi bilan cheklanib qolmasligiga ishonch bildirdi.

Uning fikricha, jahon chempionatida orttirilgan tajriba mamlakatda futbolning yanada ommalashishi va rivojlanishiga xizmat qiladi.

«Ishonchim komilki, bu tarixiy tajriba O‘zbekistonda futbolning yanada rivojlanishiga katta turtki beradi», — deb yozdi Infantino.

«Kelajakda omad tilayman»

Janni Infantino murojaati yakunida O‘zbekiston milliy jamoasiga kelgusi musobaqalarda muvaffaqiyat tiladi.

«Kelajakda sizlarga omad tilayman!» — dedi FIFA prezidenti.

FIFA rahbarining ushbu so‘zlari O‘zbekistonning tarixiy debyuti xalqaro futbol jamoatchiligi tomonidan ham yuqori baholanganini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaLiverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaBugun, 18:58Tottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdiTottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdiBugun, 18:56Elliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiElliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiBugun, 18:56O‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiO‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiBugun, 18:48Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Bugun, 18:41Milanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiMilanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiBugun, 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi