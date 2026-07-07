Argentina Misrni mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Argentina Misrni 3:2 hisobida mag‘lub etdi. Atlantadagi stadionda o‘tgan uchrashuvda misrliklar ikki marta hisobda oldinga chiqdi, ammo Argentina so‘nggi daqiqalarda vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirdi.
Hisobni 15-daqiqada Misr futbolchisi Yasser Ibrohim ochdi. Argentina uzoq vaqt javob golini ura olmadi. 67-daqiqada Mustafo Muhammad Misrning ikkinchi golini kiritib, jamoasi ustunligini oshirdi.
79-daqiqada Kristian Romero hisobni qisqartirdi. Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, Lionel Messi muvozanatni tikladi. 90+3-daqiqada Xulian Alvares g‘alaba golini urdi.
Argentina o‘yin davomida raqib darvozasi tomon 17 marta zarba berdi, shundan yettitasi aniq chiqdi. Misrda bu ko‘rsatkichlar mos ravishda beshta va ikkitani tashkil etdi.
To‘p nazoratida ham Argentina ustun bo‘ldi: 61 foizga 39 foiz. Jamoa 591 ta uzatma amalga oshirib, 91 foiz aniqlik qayd etdi. Misr 323 ta pas berdi, uzatmalar aniqligi 83 foiz bo‘ldi.
Argentina oltita, Misr esa bitta burchak to‘pi ishladi. Follar soni 12:9 ko‘rinishida Argentina foydasiga emas, Misr kamroq qoida buzdi. Misr futbolchilari ikkita sariq kartochka oldi, Argentinada ogohlantirish bo‘lmadi.
Shu tariqa, Argentina chorak finalga chiqdi, Misr esa jahon chempionatidagi ishtirokini yakunladi.
…