Argentina Misrni mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi

·85·Sport
Argentina Misrni mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Argentina Misrni 3:2 hisobida mag‘lub etdi. Atlantadagi stadionda o‘tgan uchrashuvda misrliklar ikki marta hisobda oldinga chiqdi, ammo Argentina so‘nggi daqiqalarda vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirdi.

Hisobni 15-daqiqada Misr futbolchisi Yasser Ibrohim ochdi. Argentina uzoq vaqt javob golini ura olmadi. 67-daqiqada Mustafo Muhammad Misrning ikkinchi golini kiritib, jamoasi ustunligini oshirdi.

79-daqiqada Kristian Romero hisobni qisqartirdi. Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, Lionel Messi muvozanatni tikladi. 90+3-daqiqada Xulian Alvares g‘alaba golini urdi.

Argentina o‘yin davomida raqib darvozasi tomon 17 marta zarba berdi, shundan yettitasi aniq chiqdi. Misrda bu ko‘rsatkichlar mos ravishda beshta va ikkitani tashkil etdi.

To‘p nazoratida ham Argentina ustun bo‘ldi: 61 foizga 39 foiz. Jamoa 591 ta uzatma amalga oshirib, 91 foiz aniqlik qayd etdi. Misr 323 ta pas berdi, uzatmalar aniqligi 83 foiz bo‘ldi.

Argentina oltita, Misr esa bitta burchak to‘pi ishladi. Follar soni 12:9 ko‘rinishida Argentina foydasiga emas, Misr kamroq qoida buzdi. Misr futbolchilari ikkita sariq kartochka oldi, Argentinada ogohlantirish bo‘lmadi.

Shu tariqa, Argentina chorak finalga chiqdi, Misr esa jahon chempionatidagi ishtirokini yakunladi.

ArgentinaMisrLionel MessiXulian AlvaresKristian RomeroMustafo Muhammad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiMessi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiKecha, 23:25Osiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiOsiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiKecha, 23:20Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingShveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingKecha, 23:19Argentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldiArgentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldiKecha, 23:10JCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdiJCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdiKecha, 23:06Cristiano Ronaldo futbolni tark etgach Gollivud yulduziga aylanishi mumkinmiCristiano Ronaldo futbolni tark etgach Gollivud yulduziga aylanishi mumkinmiKecha, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi