Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzating
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Shveysariya va Kolumbiya terma jamoalari o‘zaro bahs olib boradi.
Uchrashuv ertaga Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da Vankuver shahridagi «Bi-si Pleys» stadionida boshlanadi.
Mazkur bahsni Zamin.uz saytida jonli matnli translyatsiya orqali kuzatish mumkin. Uchrashuv davomida asosiy voqealar, xavfli hujumlar, gollar, ogohlantirishlar, almashtirishlar va boshqa muhim holatlar tezkor yoritib boriladi.
Baholarga ko‘ra, Kolumbiyaning 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish imkoniyati 42 foizni tashkil etmoqda. Shveysariyaning imkoniyati 27 foiz, o‘yinning qo‘shimcha vaqtga o‘tishi ehtimoli esa 31 foiz deb ko‘rsatilgan.
Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzating.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…