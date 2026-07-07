Shotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradi

·46·Texno
Shotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradi

Shotlandiya oʻz tarixida ilk bor oʻz hududidan sunʼiy yoʻldoshlarni koinotga uchirishga qizgʻin hozirlik koʻrmoqda. Germaniyaning Rocket Factory Augsburg (RFA) kompaniyasi Shetlend orollaridagi SaxaVord kosmodromidan RFA One raketa-tashuvchisini uchirish uchun rasmiy ruxsatnoma oldi va ayni paytda parvoz oldi infratuzilmasini tayyorlash ishlarini boshlab yubordi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha nafaqat Shotlandiya, balki butun Britaniya koinot sanoati uchun inqilobiy ahamiyatga ega. Shu paytga qadar Buyuk Britaniya rivojlangan koinot tarmogʻiga va sunʼiy yoʻldosh ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyalarga ega boʻlsa-da, oʻz hududidan orbitaga yuk chiqaradigan faol kosmodromga ega emas edi. Muvaffaqiyatli parvoz amalga oshirilsa, bu Britaniya tuprogʻidan koinotga chiqishning birinchi holati sifatida tarixga kiradi.

Texnik imkoniyatlar va kutilayotgan missiya

RFA One raketasi ogʻirligi 1300 kilogrammgacha boʻlgan kichik va mikro-sunʼiy yoʻldoshlarni past qutbli hamda quyosh-sinxron orbitalariga olib chiqish uchun moʻljallangan. Bunday orbitalar Yerni masofadan kuzatish qurilmalari uchun juda qulay hisoblanadi, chunki ular sayyoraning muayyan hududlari ustidan bir xil yoritish sharoitida muntazam oʻtib turish imkonini beradi.

Ilk parvoz doirasida skandinaviyalik buyurtmachiga tegishli boʻlgan, ogʻirligi taxminan 500 kilogramm keladigan Yerni masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini orbitaga joylashtirish rejalashtirilgan. Raketa butlovchi qismlari Shvetsiyada sinovdan oʻtkazilganidan soʻng, Shetlend arxipelagiga yetkazib beriladi. Tayyorgarlik doirasida kosmodrom hududida qiymati 120 ming funt sterlingga teng himoya perimetrini qurish ishlari boshlangan.

Muvaffaqiyatsiz urinish va yangi rejalar

Taʼkidlash joizki, RFA One raketasi hali birorta ham muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirmagan. Dastlabki sinovlar 2024-yilning avgust oyida kutilmagan avariya bilan yakunlangan edi. Oʻshanda turbonasoslardan birida kislorod yonishi oqibatida raketaning birinchi pogʻonasi olov ichida qolgan va yongʻin barcha 9 ta dvigatelga tarqalgan edi. Bu hodisa rejalashtirilgan missiya muddatini sezilarli darajada ortga surdi.

Hozirda kompaniya dengiz litsenziyasini olish uchun ariza topshirgan va parvozning eng yaqin muddati sifatida joriy yilning iyul oyi koʻrilmoqda. Mahalliy aholi xavfsizligini taʼminlash maqsadida parvoz vaqtida Anst orolidagi yoʻllarda harakatlanish cheklanadi, biroq aholiga maxsus ruxsatnomalar beriladi.

Ushbu loyiha Yevropaning kichik raketa-tashuvchilar bozorida muhim oʻrin tutishi kutilmoqda. SaxaVord kosmodromi uchun esa bu muntazam tijoriy parvozlarni amalga oshiruvchi yangi koinot bandargohi sifatidagi ilk real imtihon boʻladi. Agar barchasi koʻngildagidek kechsa, Shotlandiya jahon koinot xaritasida oʻzining mustahkam oʻrniga ega boʻladi.

ShotlandiyaKoinotRaketaSaxaVordTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Netflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiNetflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiKecha, 22:242026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishi2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishiKecha, 21:56ASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiKecha, 21:54Anthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiAnthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiKecha, 21:28Kinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiKinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiKecha, 20:55Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaKecha, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi