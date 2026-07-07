JCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdi

·78·Sport
JCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdi

JCH-2026 1/8 finalida Argentina milliy jamoasi Misrni dramatik tarzda mag‘lub etdi. Ikki to‘p farqi bilan ortda borayotgan amaldagi chempion so‘nggi 12 daqiqa ichida uchta gol urib, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.

Hal qiluvchi gol 90+3-daqiqada Enso Fernandes tomonidan kiritildi.

Misr Argentinani shok holatiga tushirdi

Uchrashuvning 15-daqiqasida Ibrohim hisobni ochib, Misrni oldinga olib chiqdi.

21-daqiqada Argentina hisobni tenglashtirish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo Lionel Messi penaltidan unumli foydalana olmadi.

67-daqiqada Ziko ikkinchi golni urdi va Misrning ustunligini yanada mustahkamladi — 0:2.

Romero kambekni boshlab berdi

Argentina uchrashuvning so‘nggi qismida bosimni keskin oshirdi.

79-daqiqada Kristian Romero hisobdagi farqni qisqartirdi. Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, Messi aniq zarba bilan muvozanatni tikladi — 2:2.

Amaldagi chempion shu bilan to‘xtab qolmadi va g‘alaba goli uchun hujumlarni davom ettirdi.

Enso so‘nggi daqiqada qahramonga aylandi

90+3-daqiqada Enso Fernandes raqib darvozasini ishg‘ol qilib, Argentinaga dramatik g‘alaba keltirdi.

Shu tariqa, Lionel Skaloni shogirdlari 0:2 hisobini 3:2 ga aylantirib, superkambek evaziga chorakfinalga yo‘l oldi.

JCH-2026. 1/8 final

Argentina — Misr 3:2

Gollar: Romero, 79; Messi, 83; Enso Fernandes, 90+3 — Ibrohim, 15; Ziko, 67.

Foydalanilmagan penalti: Messi, 21.

Argentina: Emiliano Martines, Molina (Montiyel, 73), Romero, Lisandro Martines, Talyafiko (Gonsales, 66), de Paul (Linsadro Martines, 66), Makallister, Fernandes, Paredes, Messi, Alvares.
Misr: Shobeyr, Rabiya, Ibrohim, Hani, Hafez, Ashur (Fathi, 46), Attiya, Lashin, Ziko, Saloh, Hassan (Trezege, 73).

Argentina mag‘lubiyat yoqasidan qaytdi va chempionlik xarakteri borligini yana bir bor ko‘rsatdi. Misr esa tarixiy natijaga juda yaqin kelgan bo‘lsa-da, so‘nggi daqiqalarda ustunlikni saqlab qola olmadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiMessi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiBugun, 23:25Osiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiOsiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiBugun, 23:20Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingShveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingBugun, 23:19Argentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldiArgentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldiBugun, 23:10Argentina Misrni mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiArgentina Misrni mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 23:05Cristiano Ronaldo futbolni tark etgach Gollivud yulduziga aylanishi mumkinmiCristiano Ronaldo futbolni tark etgach Gollivud yulduziga aylanishi mumkinmiBugun, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi