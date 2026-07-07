Argentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldi

·360·Sport
Argentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldi

Argentina terma jamoasi Misrni 3:2 hisobida mag‘lub etgan jahon chempionati nimchorak finalidan keyin futbolchilarning baholari e’lon qilindi.

Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida Lionel Messi qayd etildi. Argentina sardori 9,2 ball oldi. Bu ikki jamoa futbolchilari orasidagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.

Argentina tarkibida Leandro Paredes ham yuqori baholandi. Uning harakatlari 8,7 ballga loyiq ko‘rildi. Enso Fernandes 8,6, Lisandro Martines va Kristian Romero esa 8,1 balldan oldi.

Rodrigo de Paulga 7,3, Nikolas Talyafikoga 7,0 ball qo‘yildi. Nauel Molina 6,8, Aleksis Mak Allister 6,5 va Xulian Alvares 6,4 ball oldi. Darvozabon Emiliano Martinesning bahosi 6,0 bo‘ldi.

Misr tarkibida eng yuqori ko‘rsatkich darvozabon Mustafo Shobeyrga tegishli bo‘ldi. U 6,9 ball oldi. Ziko va Ibrohim 6,8, Hassan va Rabia 6,5 ball bilan baholandi.

Misr yetakchisi Muhammad Salohga 5,7 ball qo‘yildi. Hani 5,4 ball bilan o‘yindagi eng past bahoni oldi. Ashur va Hafezning ko‘rsatkichi 5,8 ballni tashkil etdi.

Jamoaviy o‘rtacha bahoda ham Argentina ustun keldi. Janubiy Amerika vakillarining umumiy ko‘rsatkichi 7,5 ball, Misrniki esa 6,3 ball bo‘ldi.

Argentina va Misr jamoalarining futbolchilari reytingi aks etgan taktik sxema.
ArgentinaMisrLionel MessiMuhammad SalohLeandro ParedesEnso Fernandes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi va Argentina moʻjizasi: Misrga qarshi dramatik gʻalabaLionel Messi va Argentina moʻjizasi: Misrga qarshi dramatik gʻalabaKecha, 23:39Messi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiMessi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiKecha, 23:25Osiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiOsiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiKecha, 23:20Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingShveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingKecha, 23:19JCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdiJCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdiKecha, 23:06Argentina Misrni mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiArgentina Misrni mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiKecha, 23:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi