Lionel Messi va Argentina moʻjizasi: Misrga qarshi dramatik gʻalaba

·0·Sport
Lionel Messi va Argentina moʻjizasi: Misrga qarshi dramatik gʻalaba

Jahon chempionligi unvonini himoya qilayotgan Argentina terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining nimchorak finalida Misrga qarshi unutilmas bahs olib bordi. Atlantadagi stadionda kechgan uchrashuvda Lionel Scaloni shogirdlari oʻyin tugashiga 10 daqiqa qolganida 0:2 hisobida magʻlub boʻlayotgan edi, biroq Lionel Messi boshchiligidagi jamoa haqiqiy iroda koʻrsatib, 3:2 hisobidagi gʻalabani ilib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin Argentina uchun juda ogʻir boshlandi. Guruh bosqichida Kabo-Verde ustidan qiyinchilik bilan qozonilgan gʻalabadan soʻng, "Albiseleste" himoyasida yana muammolar koʻzga tashlandi. 15-daqiqadayoq Yasser Ibrahim nazoratsiz qolib, Emiliano Martinez darvozasini aniq nishonga oldi. Bu gol misrliklar uchun oʻyinga boʻlgan ishonchni yanada oshirdi.

Uchrashuvning burilish nuqtalaridan biri Lionel Messi tomonidan amalga oshirilgan penalti boʻldi. Goal.com nashrining yozishicha, jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurar oʻzining sakkizinchi penaltisidan toʻrtinchisini golga aylantira olmadi — uning zarbasini Mostafa Shobeir qaytardi. Koʻp oʻtmay misrliklar qarshi hujumda ikkinchi golni urishdi: Mostafa Zico hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirib, amaldagi chempionlarni shok holatiga tushirib qoʻydi.

Messi va irodali qaytish

Biroq Lionel Messi oʻz xatosini yuvish uchun bor kuchini ishga soldi. Oʻyin tugashiga sanoqli daqiqalar qolganda u Cristian Romero uchun ajoyib uzatmani amalga oshirdi va hisob qisqardi. Oradan koʻp oʻtmay, Messining oʻzi kuchli zarba bilan hisobni tenglashtirib, jamoasini magʻlubiyatdan qutqarib qoldi. Bu gol stadiondagi minglab muxlislarni hayajonga soldi.

Argentina oʻyinni qoʻshimcha boʻlimlarga oʻtkazish niyatida emas edi. Bahsning soʻnggi daqiqalarida Lautaro Martinez tomonidan chap qanotdan uzatilgan toʻpni Enzo Fernandez bosh bilan darvozaga yoʻllab, yakuniy 3:2 hisobini oʻrnatdi. Misr terma jamoasi munosib qarshilik koʻrsatgan boʻlsa-da, tajriba va mahorat oʻz soʻzini aytdi.

Ushbu gʻalaba Argentinaning chorak final yoʻllanmasini naqd qildi. Garchi jamoa himoyasida va oʻyinni boshlashda kamchiliklar koʻzga tashlanayotgan boʻlsa-da, Lionel Messi kabi yetakchining borligi ularni turnir favoritlari qatorida ushlab turibdi. Misr esa turnirni munosib tarzda tark etdi.

ArgentinaLionel MessiJahon ChempionatiFutbolMisr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiMessi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiBugun, 23:25Osiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiOsiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiBugun, 23:20Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingShveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingBugun, 23:19Argentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldiArgentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldiBugun, 23:10JCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdiJCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdiBugun, 23:06Argentina Misrni mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiArgentina Misrni mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 23:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi