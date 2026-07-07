Lionel Messi va Argentina moʻjizasi: Misrga qarshi dramatik gʻalaba
Jahon chempionligi unvonini himoya qilayotgan Argentina terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining nimchorak finalida Misrga qarshi unutilmas bahs olib bordi. Atlantadagi stadionda kechgan uchrashuvda Lionel Scaloni shogirdlari oʻyin tugashiga 10 daqiqa qolganida 0:2 hisobida magʻlub boʻlayotgan edi, biroq Lionel Messi boshchiligidagi jamoa haqiqiy iroda koʻrsatib, 3:2 hisobidagi gʻalabani ilib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin Argentina uchun juda ogʻir boshlandi. Guruh bosqichida Kabo-Verde ustidan qiyinchilik bilan qozonilgan gʻalabadan soʻng, "Albiseleste" himoyasida yana muammolar koʻzga tashlandi. 15-daqiqadayoq Yasser Ibrahim nazoratsiz qolib, Emiliano Martinez darvozasini aniq nishonga oldi. Bu gol misrliklar uchun oʻyinga boʻlgan ishonchni yanada oshirdi.
Uchrashuvning burilish nuqtalaridan biri Lionel Messi tomonidan amalga oshirilgan penalti boʻldi. Goal.com nashrining yozishicha, jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurar oʻzining sakkizinchi penaltisidan toʻrtinchisini golga aylantira olmadi — uning zarbasini Mostafa Shobeir qaytardi. Koʻp oʻtmay misrliklar qarshi hujumda ikkinchi golni urishdi: Mostafa Zico hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirib, amaldagi chempionlarni shok holatiga tushirib qoʻydi.
Messi va irodali qaytishBiroq Lionel Messi oʻz xatosini yuvish uchun bor kuchini ishga soldi. Oʻyin tugashiga sanoqli daqiqalar qolganda u Cristian Romero uchun ajoyib uzatmani amalga oshirdi va hisob qisqardi. Oradan koʻp oʻtmay, Messining oʻzi kuchli zarba bilan hisobni tenglashtirib, jamoasini magʻlubiyatdan qutqarib qoldi. Bu gol stadiondagi minglab muxlislarni hayajonga soldi.
Argentina oʻyinni qoʻshimcha boʻlimlarga oʻtkazish niyatida emas edi. Bahsning soʻnggi daqiqalarida Lautaro Martinez tomonidan chap qanotdan uzatilgan toʻpni Enzo Fernandez bosh bilan darvozaga yoʻllab, yakuniy 3:2 hisobini oʻrnatdi. Misr terma jamoasi munosib qarshilik koʻrsatgan boʻlsa-da, tajriba va mahorat oʻz soʻzini aytdi.
Ushbu gʻalaba Argentinaning chorak final yoʻllanmasini naqd qildi. Garchi jamoa himoyasida va oʻyinni boshlashda kamchiliklar koʻzga tashlanayotgan boʻlsa-da, Lionel Messi kabi yetakchining borligi ularni turnir favoritlari qatorida ushlab turibdi. Misr esa turnirni munosib tarzda tark etdi.
…