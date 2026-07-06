Avstraliya sohilidagi sirli metall sharlar qayerdan kelgani ma’lum bo‘ldi

·48·Dunyo
Avstraliya sohilidagi sirli metall sharlar qayerdan kelgani ma’lum bo‘ldi

Avstraliya Kosmik agentligi (ASA) mamlakatning shimoliy Qvinslend sohiliga chiqib qolgan sirli metall sharlarning ehtimoliy manbasini aniqlaganini ma’lum qildi. Mutaxassislar fikricha, mazkur buyumlar kosmik raketa parvozida qo‘llaniladigan bosim idishlari bo‘lishi mumkin.

So‘nggi dam olish kunlari Taunsvill shahri shimolida joylashgan Forrest-Bich sohilidan oltita yirik metall shar topildi. Dastlab ularning kosmik chiqindilar bo‘lishi mumkinligi haqida taxminlar ilgari surilgan edi. Endi esa Avstraliya Kosmik agentligi ushbu buyumlarning belgilari va tashqi ko‘rinishi raketa tashuvchisining qismlariga mos kelishini bildirdi.

Ayni paytda agentlik xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda mazkur raketa qaysi davlatga tegishli ekanini rasman tasdiqlash ustida ish olib bormoqda.

Qvinslend yong‘in xizmati topilmalar atrofida 50 metrlik xavfsizlik hududi tashkil etilganini ma’lum qildi. Mahalliy aholidan shubhali buyumlarga yaqinlashmaslik, ularga tegmaslik va darhol favqulodda xizmatlarga xabar berish so‘raldi.

Sohilda va o‘rmon chetida metall sharsimon kosmik jismlar yotibdi.

Internet foydalanuvchilari orasida sharlar kosmik apparatlarning yonilg‘i baklari bo‘lishi mumkinligi haqida taxminlar ham tarqaldi. Mutaxassislar ular ichida yonuvchan yoki xavfli kimyoviy moddalar qolgan bo‘lishi ehtimolini istisno qilmayapti. Shu bois himoya kiyimidagi maxsus guruhlar sharlarni politsiya nazorati ostida xavfli chiqindilar uchun mo‘ljallangan maxsus konteynerlarga joylashtirgan.

Forrest-Bichdagi mahalliy tadbirkor Liza Skobi bu voqea tinch hudud aholisi uchun katta qiziqish uyg‘otganini ta’kidladi.

Avstraliya Kosmik agentligiga ko‘ra, sharlarning joylashuvi va xususiyatlari yaqinda orbitadan atmosferaga qayta kirgan xorijiy raketa qismlari bilan mos keladi.

Bu Avstraliya sohillarida birinchi bor kuzatilayotgan bunday hodisa emas. 2023 yilda Hindiston G‘arbiy Avstraliya sohilidan topilgan ulkan metall gumbaz mamlakatning PSLV raketa tashuvchisiga tegishli ekanini tasdiqlagan edi. Shuningdek, 2011 yilda Namibiyada ham shunga o‘xshash metall shar topilgan bo‘lib, mutaxassislar uni uchuvchisiz raketaga tegishli gidrazin yonilg‘i baki bo‘lishi mumkinligini bildirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘nishga soniyalar qolganda samolyotga mushak kelib urildiQo‘nishga soniyalar qolganda samolyotga mushak kelib urildiBugun, 15:11Qiynoqqa solingan g‘azolik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqatQiynoqqa solingan g‘azolik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqatBugun, 13:385 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?5 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?Bugun, 13:28Qulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroQulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroBugun, 13:22AQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandiAQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandiBugun, 12:32Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!Bugun, 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi