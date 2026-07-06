Avstraliya sohilidagi sirli metall sharlar qayerdan kelgani ma’lum bo‘ldi
Avstraliya Kosmik agentligi (ASA) mamlakatning shimoliy Qvinslend sohiliga chiqib qolgan sirli metall sharlarning ehtimoliy manbasini aniqlaganini ma’lum qildi. Mutaxassislar fikricha, mazkur buyumlar kosmik raketa parvozida qo‘llaniladigan bosim idishlari bo‘lishi mumkin.
So‘nggi dam olish kunlari Taunsvill shahri shimolida joylashgan Forrest-Bich sohilidan oltita yirik metall shar topildi. Dastlab ularning kosmik chiqindilar bo‘lishi mumkinligi haqida taxminlar ilgari surilgan edi. Endi esa Avstraliya Kosmik agentligi ushbu buyumlarning belgilari va tashqi ko‘rinishi raketa tashuvchisining qismlariga mos kelishini bildirdi.
Ayni paytda agentlik xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda mazkur raketa qaysi davlatga tegishli ekanini rasman tasdiqlash ustida ish olib bormoqda.
Qvinslend yong‘in xizmati topilmalar atrofida 50 metrlik xavfsizlik hududi tashkil etilganini ma’lum qildi. Mahalliy aholidan shubhali buyumlarga yaqinlashmaslik, ularga tegmaslik va darhol favqulodda xizmatlarga xabar berish so‘raldi.
Internet foydalanuvchilari orasida sharlar kosmik apparatlarning yonilg‘i baklari bo‘lishi mumkinligi haqida taxminlar ham tarqaldi. Mutaxassislar ular ichida yonuvchan yoki xavfli kimyoviy moddalar qolgan bo‘lishi ehtimolini istisno qilmayapti. Shu bois himoya kiyimidagi maxsus guruhlar sharlarni politsiya nazorati ostida xavfli chiqindilar uchun mo‘ljallangan maxsus konteynerlarga joylashtirgan.
Forrest-Bichdagi mahalliy tadbirkor Liza Skobi bu voqea tinch hudud aholisi uchun katta qiziqish uyg‘otganini ta’kidladi.
Avstraliya Kosmik agentligiga ko‘ra, sharlarning joylashuvi va xususiyatlari yaqinda orbitadan atmosferaga qayta kirgan xorijiy raketa qismlari bilan mos keladi.
Bu Avstraliya sohillarida birinchi bor kuzatilayotgan bunday hodisa emas. 2023 yilda Hindiston G‘arbiy Avstraliya sohilidan topilgan ulkan metall gumbaz mamlakatning PSLV raketa tashuvchisiga tegishli ekanini tasdiqlagan edi. Shuningdek, 2011 yilda Namibiyada ham shunga o‘xshash metall shar topilgan bo‘lib, mutaxassislar uni uchuvchisiz raketaga tegishli gidrazin yonilg‘i baki bo‘lishi mumkinligini bildirgan.
…