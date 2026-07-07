Netflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladi
Dunyoning eng yirik striming platformasi hisoblangan Netflix foydalanuvchilarning koʻrish odatlari oʻzgarayotgani sababli oʻz kontent yoʻnalishini kengaytirishga qaror qildi. Kompaniya endilikda nafaqat serial va filmlar, balki dunyoga mashhur nashrlar tomonidan tayyorlangan qisqa metrajli video kontentlarni ham taqdim eta boshlaydi. Bu qadam platformaning anʼanaviy "binge-watching" (ketma-ket koʻrish) modelidan biroz uzoqlashib, zamonaviy raqamli media tendensiyalariga moslashayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Netflix ushbu loyiha doirasida BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines va Penske Media kabi yirik media xoldinglar bilan hamkorlik shartnomalarini imzoladi. Variety va Billboard nashrlari xabar berishicha, 3-avgustdan boshlab AQSH, Kanada, Buyuk Britaniya va Avstraliya kabi davlatlardagi obunachilar Variety, Rolling Stone, Billboard va Indiewire kabi brendlarning eksklyuziv videolarini tomosha qilish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Videolarning davomiyligi 2 daqiqadan 20 daqiqagacha boʻlib, ular asosan shou-biznes yangiliklari, turmush tarzi va oʻrgatuvchi roliklardan iborat.
YouTube va TikTok bilan raqobatBloomberg tahlilchilarining fikricha, Netflix hozirda nafaqat anʼanaviy telekanallar, balki YouTube va TikTok kabi platformalar bilan ham jiddiy raqobatga kirishgan. Isteʼmolchilar, ayniqsa yosh avlod, uzoq davom etadigan seriallar orasidagi tanaffuslarda qisqa va tezkor maʼlumot beruvchi videolarni afzal koʻrmoqda. Yangi hamkorliklar orqali Netflix oʻz auditoriyasini platformada uzoqroq ushlab qolishni va seriallar mavsumlari orasidagi boʻshliqni toʻldirishni koʻzlagan.
Platformada eʼlon qilinadigan yangi kontentlar roʻyxatidan quyidagi mashhur loyihalar oʻrin olgan:
- BuzzFeed Celeb nashrining "30 Questions" turkumi;
- Vanity Fair tomonidan tayyorlangan mashhur "Lie Detector" (Yolgʻon detektori) shousi;
- Billboard nashrining yulduzlar hayotiga bagʻishlangan "24 Hrs With" loyihasi;
- Vogue va Elle nashrlarining moda hamda goʻzallik haqidagi eksklyuziv videolari.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli, chunki Netflix global platforma sifatida oʻz interfeysi va kontentlar bazasini muntazam yangilab boradi. Garchi hozircha bu funksiya cheklangan davlatlarda ishga tushgan boʻlsa-da, tez orada hududiy kengayish kutilmoqda. Bu esa mahalliy tomoshabinlar uchun jahon yulduzlari ishtirokidagi qisqa va sifatli shoularni yagona obuna doirasida koʻrish imkonini beradi.
Soʻnggi yillarda Netflix jonli efirlar, video oʻyinlar va video-podkastlar yoʻnalishini ham faol rivojlantirmoqda. Bu strategiya platformaning shunchaki kinoteatr emas, balki universal koʻngilochar markazga aylanish maqsadini tasdiqlaydi. Ekspertlar ushbu yangilikni Netflix uchun past xavfli, ammo yuqori salohiyatli sinov deb baholamoqda.
…