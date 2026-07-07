Netflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladi

·38·Texno
Netflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladi

Dunyoning eng yirik striming platformasi hisoblangan Netflix foydalanuvchilarning koʻrish odatlari oʻzgarayotgani sababli oʻz kontent yoʻnalishini kengaytirishga qaror qildi. Kompaniya endilikda nafaqat serial va filmlar, balki dunyoga mashhur nashrlar tomonidan tayyorlangan qisqa metrajli video kontentlarni ham taqdim eta boshlaydi. Bu qadam platformaning anʼanaviy "binge-watching" (ketma-ket koʻrish) modelidan biroz uzoqlashib, zamonaviy raqamli media tendensiyalariga moslashayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Netflix ushbu loyiha doirasida BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines va Penske Media kabi yirik media xoldinglar bilan hamkorlik shartnomalarini imzoladi. Variety va Billboard nashrlari xabar berishicha, 3-avgustdan boshlab AQSH, Kanada, Buyuk Britaniya va Avstraliya kabi davlatlardagi obunachilar Variety, Rolling Stone, Billboard va Indiewire kabi brendlarning eksklyuziv videolarini tomosha qilish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Videolarning davomiyligi 2 daqiqadan 20 daqiqagacha boʻlib, ular asosan shou-biznes yangiliklari, turmush tarzi va oʻrgatuvchi roliklardan iborat.

YouTube va TikTok bilan raqobat

Bloomberg tahlilchilarining fikricha, Netflix hozirda nafaqat anʼanaviy telekanallar, balki YouTube va TikTok kabi platformalar bilan ham jiddiy raqobatga kirishgan. Isteʼmolchilar, ayniqsa yosh avlod, uzoq davom etadigan seriallar orasidagi tanaffuslarda qisqa va tezkor maʼlumot beruvchi videolarni afzal koʻrmoqda. Yangi hamkorliklar orqali Netflix oʻz auditoriyasini platformada uzoqroq ushlab qolishni va seriallar mavsumlari orasidagi boʻshliqni toʻldirishni koʻzlagan.

Platformada eʼlon qilinadigan yangi kontentlar roʻyxatidan quyidagi mashhur loyihalar oʻrin olgan:

  • BuzzFeed Celeb nashrining "30 Questions" turkumi;
  • Vanity Fair tomonidan tayyorlangan mashhur "Lie Detector" (Yolgʻon detektori) shousi;
  • Billboard nashrining yulduzlar hayotiga bagʻishlangan "24 Hrs With" loyihasi;
  • Vogue va Elle nashrlarining moda hamda goʻzallik haqidagi eksklyuziv videolari.
Netflix vitse-prezidenti John Derderianning taʼkidlashicha, foydalanuvchilar shunchaki film koʻribgina qolmay, oʻzlari yoqtirgan qahramonlar va mavzular haqida koʻproq maʼlumot olishni istashadi. Ushbu hamkorliklar muxlislarning qiziqishini yanada chuqurlashtirishga va ularning kunlik ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Agar ushbu tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, kompaniya kelajakda bunday qisqa formatdagi kontentlarni oʻz studiyalarida ham ishlab chiqarishi mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli, chunki Netflix global platforma sifatida oʻz interfeysi va kontentlar bazasini muntazam yangilab boradi. Garchi hozircha bu funksiya cheklangan davlatlarda ishga tushgan boʻlsa-da, tez orada hududiy kengayish kutilmoqda. Bu esa mahalliy tomoshabinlar uchun jahon yulduzlari ishtirokidagi qisqa va sifatli shoularni yagona obuna doirasida koʻrish imkonini beradi.

Soʻnggi yillarda Netflix jonli efirlar, video oʻyinlar va video-podkastlar yoʻnalishini ham faol rivojlantirmoqda. Bu strategiya platformaning shunchaki kinoteatr emas, balki universal koʻngilochar markazga aylanish maqsadini tasdiqlaydi. Ekspertlar ushbu yangilikni Netflix uchun past xavfli, ammo yuqori salohiyatli sinov deb baholamoqda.

NetflixTexnologiyaStrimingYouTubeTikTok
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradiShotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradiKecha, 22:212026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishi2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishiKecha, 21:56ASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiKecha, 21:54Anthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiAnthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiKecha, 21:28Kinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiKinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiKecha, 20:55Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaKecha, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi