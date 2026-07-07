O‘zbekiston U19 bokschilari Osiyo chempionatini g‘alaba bilan boshladi

·43·Sport
O‘zbekiston U19 bokschilari Osiyo chempionatini g‘alaba bilan boshladi

Indoneziyaning Jakarta shahrida boks bo‘yicha U19 va U23 yosh toifalari o‘rtasidagi Osiyo chempionati davom etmoqda.

Bugun O‘zbekiston U19 terma jamoasi vakillari musobaqadagi dastlabki janglarini o‘tkazdi. Muhammadrizo Ukimov ishonchli g‘alaba qozongan bo‘lsa, Ibrohim Shokirjonov keyingi bosqich yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi.

Ukimov Yaponiya vakiliga imkoniyat qoldirmadi

-60 kg vazn toifasida Muhammadrizo Ukimov yapon bokschisi Rio Matsumotoga qarshi ringga ko‘tarildi.

Hamyurtimiz jang davomida raqibidan aniq ustunlik qilib, hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Shu tariqa, Ukimov Osiyo chempionatining keyingi bosqichiga yo‘l oldi.

Shokirjonov Qozog‘iston vakiliga mag‘lub bo‘ldi

-65 kg vazn toifasida Ibrohim Shokirjonov qozog‘istonlik Akjurek Kalabay bilan kuch sinashdi.

Murosasiz kechgan bahs yakunida hakamlar Qozog‘iston vakiliga ustunlik berdi. Shokirjonov 0:5 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqadagi ishtirokini yakunladi.

Kun natijasi — bir g‘alaba va bir mag‘lubiyat

O‘zbekiston U19 terma jamoasining bugungi natijalari:

  • Muhammadrizo Ukimov — g‘alaba, 5:0;

  • Ibrohim Shokirjonov — mag‘lubiyat, 0:5.

Bu haqda O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabar berdi. Jakarta ringida navbatdagi janglarda ham bokschilarimizdan yangi g‘alabalar kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi va Argentina moʻjizasi: Misrga qarshi dramatik gʻalabaLionel Messi va Argentina moʻjizasi: Misrga qarshi dramatik gʻalabaBugun, 23:39Messi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiMessi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiBugun, 23:25Osiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiOsiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiBugun, 23:20Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingShveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingBugun, 23:19Argentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldiArgentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldiBugun, 23:10JCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdiJCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdiBugun, 23:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi