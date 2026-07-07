O‘zbekiston U19 bokschilari Osiyo chempionatini g‘alaba bilan boshladi
Indoneziyaning Jakarta shahrida boks bo‘yicha U19 va U23 yosh toifalari o‘rtasidagi Osiyo chempionati davom etmoqda.
Bugun O‘zbekiston U19 terma jamoasi vakillari musobaqadagi dastlabki janglarini o‘tkazdi. Muhammadrizo Ukimov ishonchli g‘alaba qozongan bo‘lsa, Ibrohim Shokirjonov keyingi bosqich yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi.
Ukimov Yaponiya vakiliga imkoniyat qoldirmadi
-60 kg vazn toifasida Muhammadrizo Ukimov yapon bokschisi Rio Matsumotoga qarshi ringga ko‘tarildi.
Hamyurtimiz jang davomida raqibidan aniq ustunlik qilib, hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Shu tariqa, Ukimov Osiyo chempionatining keyingi bosqichiga yo‘l oldi.
Shokirjonov Qozog‘iston vakiliga mag‘lub bo‘ldi
-65 kg vazn toifasida Ibrohim Shokirjonov qozog‘istonlik Akjurek Kalabay bilan kuch sinashdi.
Murosasiz kechgan bahs yakunida hakamlar Qozog‘iston vakiliga ustunlik berdi. Shokirjonov 0:5 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqadagi ishtirokini yakunladi.
Kun natijasi — bir g‘alaba va bir mag‘lubiyat
O‘zbekiston U19 terma jamoasining bugungi natijalari:
Muhammadrizo Ukimov — g‘alaba, 5:0;
Ibrohim Shokirjonov — mag‘lubiyat, 0:5.
Bu haqda O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabar berdi. Jakarta ringida navbatdagi janglarda ham bokschilarimizdan yangi g‘alabalar kutilmoqda.
…