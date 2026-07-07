Ilon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi investorlarga sun’iy intellektga asoslangan yangi ixcham qurilma prototipini namoyish etgani xabar qilindi.
Manbalarga ko‘ra, gadjet zamonaviy iPhone'dan ingichkaroq bo‘lib, Android yoki iOS'dan mustaqil operatsion tizimda ishlaydi. Qurilma xAI texnologiyalarini chuqur integratsiya qilishi kutilmoqda.
Yangi qurilma nima uchun yaratilmoqda?
The Wall Street Journal va TechCrunch ma’lumotlariga ko‘ra, prototip oddiy smartfon emas, balki sun’iy intellekt bilan yangi usulda muloqot qilishga mo‘ljallangan qurilma sifatida taqdim etilgan.
Unda an’anaviy ilovalardan ko‘ra ovozli buyruqlar, AI-agentlar va minimal interfeysga ustuvor ahamiyat berilishi mumkin.
Android ham, iOS ham emas
Qurilmaning eng muhim xususiyatlaridan biri — o‘z operatsion tizimida ishlashi.
Bu SpaceX va xAI'ga Google yoki Apple ekotizimiga qaram bo‘lmasdan, qurilmaning dasturiy ta’minoti va sun’iy intellekt imkoniyatlarini mustaqil boshqarish imkonini berishi mumkin.
xAI va Grok asosiy o‘rinda bo‘ladi
Manbalarning ta’kidlashicha, gadjet Maskka tegishli xAI kompaniyasining texnologiyalaridan foydalanadi.
Qurilmada Grok va keyingi avlod sun’iy intellekt modellari chuqur integratsiya qilinishi, ular foydalanuvchining kundalik vazifalarini ovoz orqali bajarishi mumkin.
Snapdragon chipi qo‘llanilishi aytilmoqda
Prototipda Qualcomm Snapdragon chipsetidan foydalanilishi mumkin.
Bu qaror qurilmada yuqori unumdorlik, energiya tejamkorligi va sun’iy intellekt vazifalarini tez bajarish o‘rtasida muvozanat yaratishga qaratilgan.
iPhone'dan ham ingichka dizayn
Qurilma «handset-like», ya’ni telefonga o‘xshash ixcham shaklda ishlab chiqilgani aytilmoqda.
Uning dizayni zamonaviy iPhone'dan ham ingichka bo‘lib, tashqi ko‘rinishda ortiqcha tugma va elementlardan voz kechish, minimalizmga e’tibor berish rejalashtirilgan.
Prototip hali o‘zgarishi mumkin
Qurilma SpaceX'ning ehtimoliy IPO‘si oldidan investorlarga namoyish etilgan.
Biroq dizayn va texnik xususiyatlar hali dastlabki bosqichda. Shu sabab mahsulot bozorga chiqqunga qadar sezilarli darajada o‘zgarishi mumkin.
Nega bu loyiha muhim?
2024–2025 yillarda taqdim etilgan dastlabki AI-qurilmalar kutilgan muvaffaqiyatni qayd etmagan edi.
Ilon Mask esa katta auditoriya, xAI texnologiyalari va kuchli marketing imkoniyatlari orqali sun’iy intellekt qurilmalari bozorida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin.
Hozircha mahsulotning rasmiy nomi va chiqarilish sanasi ochiqlanmagan. Ammo prototip namoyishi 2026–2027 yillarda AI-qurilmalar smartfonlarga jiddiy raqobatchi bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
…