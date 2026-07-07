Ilon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildi

·0·Texno
Ilon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi investorlarga sun’iy intellektga asoslangan yangi ixcham qurilma prototipini namoyish etgani xabar qilindi.

Manbalarga ko‘ra, gadjet zamonaviy iPhone'dan ingichkaroq bo‘lib, Android yoki iOS'dan mustaqil operatsion tizimda ishlaydi. Qurilma xAI texnologiyalarini chuqur integratsiya qilishi kutilmoqda.

Yangi qurilma nima uchun yaratilmoqda?

The Wall Street Journal va TechCrunch ma’lumotlariga ko‘ra, prototip oddiy smartfon emas, balki sun’iy intellekt bilan yangi usulda muloqot qilishga mo‘ljallangan qurilma sifatida taqdim etilgan.

Unda an’anaviy ilovalardan ko‘ra ovozli buyruqlar, AI-agentlar va minimal interfeysga ustuvor ahamiyat berilishi mumkin.

Android ham, iOS ham emas

Qurilmaning eng muhim xususiyatlaridan biri — o‘z operatsion tizimida ishlashi.

Bu SpaceX va xAI'ga Google yoki Apple ekotizimiga qaram bo‘lmasdan, qurilmaning dasturiy ta’minoti va sun’iy intellekt imkoniyatlarini mustaqil boshqarish imkonini berishi mumkin.

xAI va Grok asosiy o‘rinda bo‘ladi

Manbalarning ta’kidlashicha, gadjet Maskka tegishli xAI kompaniyasining texnologiyalaridan foydalanadi.

Qurilmada Grok va keyingi avlod sun’iy intellekt modellari chuqur integratsiya qilinishi, ular foydalanuvchining kundalik vazifalarini ovoz orqali bajarishi mumkin.

Snapdragon chipi qo‘llanilishi aytilmoqda

Prototipda Qualcomm Snapdragon chipsetidan foydalanilishi mumkin.

Bu qaror qurilmada yuqori unumdorlik, energiya tejamkorligi va sun’iy intellekt vazifalarini tez bajarish o‘rtasida muvozanat yaratishga qaratilgan.

iPhone'dan ham ingichka dizayn

Qurilma «handset-like», ya’ni telefonga o‘xshash ixcham shaklda ishlab chiqilgani aytilmoqda.

Uning dizayni zamonaviy iPhone'dan ham ingichka bo‘lib, tashqi ko‘rinishda ortiqcha tugma va elementlardan voz kechish, minimalizmga e’tibor berish rejalashtirilgan.

Prototip hali o‘zgarishi mumkin

Qurilma SpaceX'ning ehtimoliy IPO‘si oldidan investorlarga namoyish etilgan.

Biroq dizayn va texnik xususiyatlar hali dastlabki bosqichda. Shu sabab mahsulot bozorga chiqqunga qadar sezilarli darajada o‘zgarishi mumkin.

Nega bu loyiha muhim?

2024–2025 yillarda taqdim etilgan dastlabki AI-qurilmalar kutilgan muvaffaqiyatni qayd etmagan edi.

Ilon Mask esa katta auditoriya, xAI texnologiyalari va kuchli marketing imkoniyatlari orqali sun’iy intellekt qurilmalari bozorida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin.

Hozircha mahsulotning rasmiy nomi va chiqarilish sanasi ochiqlanmagan. Ammo prototip namoyishi 2026–2027 yillarda AI-qurilmalar smartfonlarga jiddiy raqobatchi bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Netflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiNetflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiKecha, 22:24Shotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradiShotlandiya tarixiy qadam ostonasida: Mamlakat ilk bor oʻz hududidan koinotga raketa uchiradiKecha, 22:212026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishi2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishiKecha, 21:56ASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdiKecha, 21:54Anthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiAnthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiKecha, 21:28Kinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiKinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiKecha, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi