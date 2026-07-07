AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)

·0·Dunyo
AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)

Amerika Qo‘shma Shtatlari zarbxonasi mamlakat tashkil topganining 250 yilligi munosabati bilan noodatiy shakldagi oltin tangalar va kumush medalni taqdim etadi.

16 iyul kuni chiqariladigan kolleksiya Ozodlik jomi shaklida tayyorlangan. Har bir mahsulot atigi 2026 nusxada zarb etiladi.

Tanga Ozodlik jomi shaklida yaratildi

Kolleksiyadan bir unsiyalik va yarim unsiyalik — 15,55 gramm og‘irlikdagi oltin tangalar, shuningdek, bir unsiyalik kumush medal o‘rin olgan.

Har bir mahsulotning adadi 2026 donani tashkil etadi. Bu raqam AQSH tashkil topganining 250 yilligi nishonlanayotgan yilni anglatadi.

AQSH tarixidagi noodatiy tanga

Zarbxona ma’lumotiga ko‘ra, bir unsiyalik «Ozodlik jomi» tangasi AQSHning eng yangi tarixidagi birinchi dumaloq bo‘lmagan oltin tanga hisoblanadi.

«Ozodlik jomi uzoq vaqtdan beri ko‘plab amerikaliklar uchun erkinlik ramzi bo‘lib xizmat qilib kelgan», — deyiladi rasmiy xabarda.

Tanga mamlakat mustaqilligi va suverenitet uchun olib borilgan inqilobiy kurashga bag‘ishlangan.

Old tomonida darz ketgan jom tasvirlangan

Tanganing old qismida mashhur darz ketgan Ozodlik jomi aks ettirilgan.

Unda quyidagi yozuvlar ham joy olgan:

  • «LIBERTY» — «Ozodlik»;

  • «1776 ~ 2026» sanalari;

  • «IN GOD WE TRUST» — «Biz Xudoga ishonamiz».

AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)

Orqa tomonida Mustaqillik zali bor

Tanganing orqa qismida Ozodlik jomining tarixiy joyi bo‘lgan Independence Hall — Mustaqillik zali tasvirlangan.

Bino bayram mushakbozligi fonida aks ettirilib, kompozitsiya AQSH mustaqilligining 250 yillik tarixini ifodalaydi.

Cheklangan adad va noodatiy shakl tufayli yangi tangalar kolleksionerlar orasida katta qiziqish uyg‘otishi kutilmoqda.

AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaVirusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaBugun, 22:01Avstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiAvstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiBugun, 21:52Xitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdiXitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdiBugun, 21:07Ajrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiAjrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiBugun, 17:59Fransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiFransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiBugun, 16:40Makron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi