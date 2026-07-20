Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempion

·0·Sport
Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempion

Futbol olami navbatdagi tarixiy burilishga guvoh boʻldi. AQSHning MetLife Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtgan 2026-yilgi jahon chempionati finali Argentina terma jamoasi uchun kutilmagan va alamli yakun topdi. Amaldagi chempionlar Ispaniyaga qarshi kechgan murosasiz bahsda imkoniyatni boy berib, ketma-ket ikki bor oltin medallarni qoʻlga kiritish imkoniyatidan mahrum boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmadi, biroq qoʻshimcha boʻlimlarning ikkinchi qismi boshlanishi bilan Ferran Torres tomonidan kiritilgan gol oʻyin taqdirini hal qildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Ispaniya terma jamoasi butun oʻyin davomida yaqqol ustunlikka ega boʻlgan. Statistik maʼlumotlar ham buni tasdiqlaydi: "Qizil furiya" raqib darvozasi tomon 20 marotaba zarba bergan boʻlsa, Argentina bor-yoʻgʻi 2 ta zarba bilan cheklangan.

Lionel Messi va uning soʻnggi umidlari

39 yoshli Lionel Messi uchun bu turnir oʻzining oltinchi jahon chempionati sifatida tarixga kirdi. 2022-yildagi Qatardagi gʻalabasini takrorlashga uringan afsonaviy hujumchi, final hushtagi chalingach, oʻz his-tuygʻularini jilovlay olmadi. Sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining maydon markazida ochiqchasiga yigʻlagani ushbu finalning eng taʼsirli va unutilmas lahzasi boʻlib qoldi.

Ispaniya terma jamoasi ustozi Luis de la Fuente oʻyin oldidan asosiy reja aynan Lionel Messi xavfini bartaraf etishga qaratilganini tan oldi. "Bizning birinchi vazifamiz Messini oʻyindan uzib qoʻyish edi", — deydi murabbiy. Ispaniyalik futbolchilar ham gʻalaba tantanasidan oldin tushkunlikka tushgan Argentina sardorini yupatishga harakat qilishdi.

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni oʻyindan soʻng oʻz sardorini himoya qilib chiqdi. U Messining kelajagi haqida aniq maʼlumot bermagan boʻlsa-da, uning jahon futbolidagi oʻrniga alohida toʻxtaldi. "U maydonga tushgan barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi. Umid qilamanki, hamma u erishgan natijalar bilan faxrlanadi", — deya taʼkidladi mutaxassis.

Ushbu magʻlubiyat Argentina uchun 1962-yilgi Braziliya rekordini yangilash, yaʼni chempionlik unvonini himoya qilish imkoniyatini yoʻqqa chiqardi. Ispaniya esa oʻz tarixida ikkinchi bor jahon taxtiga koʻtarildi. Endilikda butun futbol jamoatchiligini bir savol qiynamoqda: bu Lionel Messi uchun terma jamoadagi soʻnggi oʻyin boʻldimi? Hozircha futbolchi bu borada rasmiy bayonot bermadi.

Lionel MessiArgentinaIspaniyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiFIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiBugun, 12:33Mag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiMag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiBugun, 12:27Argentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiArgentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiBugun, 12:16Jahon chempionati-2026 yakunlari: Ispaniya taxtga qaytdi, Messi va Ronaldu xayrlashdiJahon chempionati-2026 yakunlari: Ispaniya taxtga qaytdi, Messi va Ronaldu xayrlashdiBugun, 12:11Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiHusanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiBugun, 11:45Shomurodov haqorat yozgan muxlisga qo‘ng‘iroq qildi: «Voy, aka, shokdaman...»Shomurodov haqorat yozgan muxlisga qo‘ng‘iroq qildi: «Voy, aka, shokdaman...»Bugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi