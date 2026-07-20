Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempion
Futbol olami navbatdagi tarixiy burilishga guvoh boʻldi. AQSHning MetLife Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtgan 2026-yilgi jahon chempionati finali Argentina terma jamoasi uchun kutilmagan va alamli yakun topdi. Amaldagi chempionlar Ispaniyaga qarshi kechgan murosasiz bahsda imkoniyatni boy berib, ketma-ket ikki bor oltin medallarni qoʻlga kiritish imkoniyatidan mahrum boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmadi, biroq qoʻshimcha boʻlimlarning ikkinchi qismi boshlanishi bilan Ferran Torres tomonidan kiritilgan gol oʻyin taqdirini hal qildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Ispaniya terma jamoasi butun oʻyin davomida yaqqol ustunlikka ega boʻlgan. Statistik maʼlumotlar ham buni tasdiqlaydi: "Qizil furiya" raqib darvozasi tomon 20 marotaba zarba bergan boʻlsa, Argentina bor-yoʻgʻi 2 ta zarba bilan cheklangan.
Lionel Messi va uning soʻnggi umidlari39 yoshli Lionel Messi uchun bu turnir oʻzining oltinchi jahon chempionati sifatida tarixga kirdi. 2022-yildagi Qatardagi gʻalabasini takrorlashga uringan afsonaviy hujumchi, final hushtagi chalingach, oʻz his-tuygʻularini jilovlay olmadi. Sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining maydon markazida ochiqchasiga yigʻlagani ushbu finalning eng taʼsirli va unutilmas lahzasi boʻlib qoldi.
Ispaniya terma jamoasi ustozi Luis de la Fuente oʻyin oldidan asosiy reja aynan Lionel Messi xavfini bartaraf etishga qaratilganini tan oldi. "Bizning birinchi vazifamiz Messini oʻyindan uzib qoʻyish edi", — deydi murabbiy. Ispaniyalik futbolchilar ham gʻalaba tantanasidan oldin tushkunlikka tushgan Argentina sardorini yupatishga harakat qilishdi.
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni oʻyindan soʻng oʻz sardorini himoya qilib chiqdi. U Messining kelajagi haqida aniq maʼlumot bermagan boʻlsa-da, uning jahon futbolidagi oʻrniga alohida toʻxtaldi. "U maydonga tushgan barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi. Umid qilamanki, hamma u erishgan natijalar bilan faxrlanadi", — deya taʼkidladi mutaxassis.
Ushbu magʻlubiyat Argentina uchun 1962-yilgi Braziliya rekordini yangilash, yaʼni chempionlik unvonini himoya qilish imkoniyatini yoʻqqa chiqardi. Ispaniya esa oʻz tarixida ikkinchi bor jahon taxtiga koʻtarildi. Endilikda butun futbol jamoatchiligini bir savol qiynamoqda: bu Lionel Messi uchun terma jamoadagi soʻnggi oʻyin boʻldimi? Hozircha futbolchi bu borada rasmiy bayonot bermadi.
…