Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakun

·0·Sport
Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakun

Futbol olami navbatdagi katta turnirning dramatik yakuniga guvoh boʻldi. 2026-yilgi Jahon chempionati finalida Ispaniya terma jamoasi Argentinani magʻlub etib, oʻz tarixida ikkinchi bor oltin medallarga ega chiqdi. Nyu-Jersi shahridagi muhtasham stadionda kechgan bahs nafaqat ikki jamoa, balki ikki xil futbol falsafasining toʻqnashuviga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Luis de la Fuente boshqaruvidagi "Qizil furiya" butun oʻyin davomida nazoratga tayangan boʻlsa, Lionel Scaloni shogirdlari agressiv va jismoniy kurashlarga boy uslubni tanladi. Goal.com nashrining yozishicha, 120 daqiqa davom etgan shiddatli jangda ispanlarning mahorati va sabri gʻalaba qozondi. Argentina esa oʻzining haddan tashqari qoʻpol oʻyini tufayli tanqidlar ostida qoldi.

Nyu-Jersi jangi va hal qiluvchi qizil kartochka

Uchrashuvning asosiy vaqti golsiz durang bilan yakunlandi, biroq 90-daqiqada sodir boʻlgan voqea oʻyin taqdirini oʻzgartirib yubordi. Argentinalik yarim himoyachi Enzo Fernandez keraksiz vaziyatda ikkinchi sariq kartochkani olib, maydonni tark etdi. Bu esa amaldagi chempionlarni qoʻshimcha boʻlimlarda bir kishi kam boʻlib qolishiga sabab boʻldi.

Ispaniya son jihatdan ustunlikdan unumli foydalandi. 106-daqiqada Nico Williamsning uzatmasidan soʻng, zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres Emi Martinez darvozasini aniq nishonga oldi. Ushbu yagona gol Ispaniyaga chempionlik unvonini taqdim etdi. Argentina esa oʻyin oxirigacha vaziyatni oʻzgartirishga urindi, biroq ularning hujumlari besamar ketdi.

Lionel Messi uchun soʻnggi raqs

Ushbu final afsonaviy Lionel Messi uchun terma jamoadagi soʻnggi yirik musobaqa boʻlishi kutilayotgan edi. Afsuski, uchrashuv yakunida buyuk hujumchi koʻz yoshlarini tiya olmadi. Messi bu safar oʻz jamoasini qutqarib qoladigan moʻjizani amalga oshira olmadi va maydonda koʻproq kuzatuvchi rolida qolib ketdi.

Ekspertlarning fikricha, Argentina ushbu oʻyinda "anti-futbol" namoyish etdi. Jamoaning haddan tashqari qoʻpolligi, Leandro Paredes va Enzo Fernandez kabi futbolchilarning provokatsiyalari oʻyin ruhiga soya soldi. Yakunda futbol jamoatchiligi Ispaniyaning gʻalabasini adolatli deb topdi, chunki ular maydonda koʻproq ijodkorlik koʻrsatishdi.

Ispaniya terma jamoasi ushbu gʻalaba bilan jahon futbolida yangi gegemoniya davrini boshlashga tayyorligini isbotladi. Lionel Messi esa jahon chempioni sifatidagi unvonini topshirgan boʻlsa-da, futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi boʻlib qolaveradi. Endilikda barcha eʼtibor Ispaniyaning kelgusi yillardagi dominantligiga qaratiladi.

Jahon ChempionatiIspaniyaArgentinaLionel MessiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionJahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionBugun, 12:38FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiFIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiBugun, 12:33Mag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiMag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiBugun, 12:27Argentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiArgentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiBugun, 12:16Jahon chempionati-2026 yakunlari: Ispaniya taxtga qaytdi, Messi va Ronaldu xayrlashdiJahon chempionati-2026 yakunlari: Ispaniya taxtga qaytdi, Messi va Ronaldu xayrlashdiBugun, 12:11Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiHusanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiBugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi