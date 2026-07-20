Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakun
Futbol olami navbatdagi katta turnirning dramatik yakuniga guvoh boʻldi. 2026-yilgi Jahon chempionati finalida Ispaniya terma jamoasi Argentinani magʻlub etib, oʻz tarixida ikkinchi bor oltin medallarga ega chiqdi. Nyu-Jersi shahridagi muhtasham stadionda kechgan bahs nafaqat ikki jamoa, balki ikki xil futbol falsafasining toʻqnashuviga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Luis de la Fuente boshqaruvidagi "Qizil furiya" butun oʻyin davomida nazoratga tayangan boʻlsa, Lionel Scaloni shogirdlari agressiv va jismoniy kurashlarga boy uslubni tanladi. Goal.com nashrining yozishicha, 120 daqiqa davom etgan shiddatli jangda ispanlarning mahorati va sabri gʻalaba qozondi. Argentina esa oʻzining haddan tashqari qoʻpol oʻyini tufayli tanqidlar ostida qoldi.
Nyu-Jersi jangi va hal qiluvchi qizil kartochkaUchrashuvning asosiy vaqti golsiz durang bilan yakunlandi, biroq 90-daqiqada sodir boʻlgan voqea oʻyin taqdirini oʻzgartirib yubordi. Argentinalik yarim himoyachi Enzo Fernandez keraksiz vaziyatda ikkinchi sariq kartochkani olib, maydonni tark etdi. Bu esa amaldagi chempionlarni qoʻshimcha boʻlimlarda bir kishi kam boʻlib qolishiga sabab boʻldi.
Ispaniya son jihatdan ustunlikdan unumli foydalandi. 106-daqiqada Nico Williamsning uzatmasidan soʻng, zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres Emi Martinez darvozasini aniq nishonga oldi. Ushbu yagona gol Ispaniyaga chempionlik unvonini taqdim etdi. Argentina esa oʻyin oxirigacha vaziyatni oʻzgartirishga urindi, biroq ularning hujumlari besamar ketdi.
Lionel Messi uchun soʻnggi raqsUshbu final afsonaviy Lionel Messi uchun terma jamoadagi soʻnggi yirik musobaqa boʻlishi kutilayotgan edi. Afsuski, uchrashuv yakunida buyuk hujumchi koʻz yoshlarini tiya olmadi. Messi bu safar oʻz jamoasini qutqarib qoladigan moʻjizani amalga oshira olmadi va maydonda koʻproq kuzatuvchi rolida qolib ketdi.
Ekspertlarning fikricha, Argentina ushbu oʻyinda "anti-futbol" namoyish etdi. Jamoaning haddan tashqari qoʻpolligi, Leandro Paredes va Enzo Fernandez kabi futbolchilarning provokatsiyalari oʻyin ruhiga soya soldi. Yakunda futbol jamoatchiligi Ispaniyaning gʻalabasini adolatli deb topdi, chunki ular maydonda koʻproq ijodkorlik koʻrsatishdi.
Ispaniya terma jamoasi ushbu gʻalaba bilan jahon futbolida yangi gegemoniya davrini boshlashga tayyorligini isbotladi. Lionel Messi esa jahon chempioni sifatidagi unvonini topshirgan boʻlsa-da, futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi boʻlib qolaveradi. Endilikda barcha eʼtibor Ispaniyaning kelgusi yillardagi dominantligiga qaratiladi.
…