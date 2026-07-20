Ispaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladi
Ispaniya terma jamoasi Argentina ustidan qozonilgan dramatik g‘alabadan so‘ng o‘z tarixida ikkinchi bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdi. Nyu-Yorkdagi muhtasham stadionda kechgan final bahsi Luis de la Fuente shogirdlarining mutlaq ustunligi bilan yakunlandi. Ushbu g‘alaba Ispaniyani jahon futboli taxtiga qaytarish bilan birga, mamlakatni erkaklar va ayollar o‘rtasida amaldagi jahon chempioni bo‘lib turgan yagona davlatga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning asosiy qahramonlaridan biri, zaxiradan maydonga tushib o‘yin taqdirini o‘zgartirgan Athletic Club yulduzi Nico Williams bo‘ldi. Yosh hujumchi qo‘shimcha bo‘limlarda Ferran Torres tomonidan kiritilgan hal qiluvchi golga assistentlik qildi. O‘yindan so‘ng Williams o‘zining quvonchini yashirmadi va kutilmagan bayonot bilan chiqdi.
Neymarga bo‘lgan ehtiromGoal.com nashrining xabar berishicha, Nico Williams ushbu tarixiy g‘alabani o‘zining kumiri, Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymarga bag‘ishladi. Braziliyalik futbolchi ushbu turnirni 1/8 final bosqichida tark etgan bo‘lsa-da, Williams uchun u hamon asosiy ilhom manbai bo‘lib qolmoqda. "Men juda baxtiyorman, bu hayotimdagi eng go‘zal lahza. Men Neymarga sig‘inaman, umid qilamanki, u bizni kuzatib bordi. Bu g‘alaba u uchun ham", — dedi 24 yoshli futbolchi Caze TV telekanaliga bergan intervyusida.
Final uchrashuvi shiddatli kurashlarga boy bo‘ldi. Ispaniya o‘yin davomida 20 marotaba raqib darvozasiga zarba bergan bo‘lsa, Argentina bor-yo‘g‘i 3 ta vaziyat yaratish bilan cheklandi. O‘yinning borishi qo‘shimcha bo‘limlar arafasida Enzo Fernandezning Pau Cubarsiga nisbatan qo‘pol harakati uchun maydondan chetlatilishi bilan butunlay o‘zgardi. Bir kishi ko‘p bo‘lib qolgan ispanlar bosimni yanada kuchaytirishdi.
Hal qiluvchi lahzalar va yangi davrG‘alaba goli qo‘shimcha bo‘limlarning ikkinchi yarmida kiritildi. Nico Williams qanotdan yorib kirib, to‘pni Ferran Torresga yetkazib berdi va sobiq Manchester Siti hujumchisi aniq zarba bilan darvozani ishg‘ol qildi. Ta’kidlash joizki, Williamsning o‘zi ham uchrashuv avvalida gol urishga muvaffaq bo‘lgan edi, biroq hakam Mikel Merinoning Nicolas Otamendiga nisbatan qoidabuzarligini qayd etib, golni bekor qildi.
Lamine Yamal kabi yosh iqtidorlar bilan boyitilgan Ispaniya terma jamoasi ushbu g‘alaba orqali jahon futbolida yangi gegemoniya davrini boshlaganini isbotladi. Jamoa endi xalqaro tanaffusdan so‘ng yangi turnirlarga tayyorgarlik ko‘radi. Nico Williams esa ta’tildan so‘ng yana o‘zining qadrdon jamoasi Athletic Club ixtiyoriga qaytadi.
…