Ispaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladi

·0·Sport
Ispaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladi

Ispaniya terma jamoasi Argentina ustidan qozonilgan dramatik g‘alabadan so‘ng o‘z tarixida ikkinchi bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdi. Nyu-Yorkdagi muhtasham stadionda kechgan final bahsi Luis de la Fuente shogirdlarining mutlaq ustunligi bilan yakunlandi. Ushbu g‘alaba Ispaniyani jahon futboli taxtiga qaytarish bilan birga, mamlakatni erkaklar va ayollar o‘rtasida amaldagi jahon chempioni bo‘lib turgan yagona davlatga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning asosiy qahramonlaridan biri, zaxiradan maydonga tushib o‘yin taqdirini o‘zgartirgan Athletic Club yulduzi Nico Williams bo‘ldi. Yosh hujumchi qo‘shimcha bo‘limlarda Ferran Torres tomonidan kiritilgan hal qiluvchi golga assistentlik qildi. O‘yindan so‘ng Williams o‘zining quvonchini yashirmadi va kutilmagan bayonot bilan chiqdi.

Neymarga bo‘lgan ehtirom

Goal.com nashrining xabar berishicha, Nico Williams ushbu tarixiy g‘alabani o‘zining kumiri, Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymarga bag‘ishladi. Braziliyalik futbolchi ushbu turnirni 1/8 final bosqichida tark etgan bo‘lsa-da, Williams uchun u hamon asosiy ilhom manbai bo‘lib qolmoqda. "Men juda baxtiyorman, bu hayotimdagi eng go‘zal lahza. Men Neymarga sig‘inaman, umid qilamanki, u bizni kuzatib bordi. Bu g‘alaba u uchun ham", — dedi 24 yoshli futbolchi Caze TV telekanaliga bergan intervyusida.

Final uchrashuvi shiddatli kurashlarga boy bo‘ldi. Ispaniya o‘yin davomida 20 marotaba raqib darvozasiga zarba bergan bo‘lsa, Argentina bor-yo‘g‘i 3 ta vaziyat yaratish bilan cheklandi. O‘yinning borishi qo‘shimcha bo‘limlar arafasida Enzo Fernandezning Pau Cubarsiga nisbatan qo‘pol harakati uchun maydondan chetlatilishi bilan butunlay o‘zgardi. Bir kishi ko‘p bo‘lib qolgan ispanlar bosimni yanada kuchaytirishdi.

Hal qiluvchi lahzalar va yangi davr

G‘alaba goli qo‘shimcha bo‘limlarning ikkinchi yarmida kiritildi. Nico Williams qanotdan yorib kirib, to‘pni Ferran Torresga yetkazib berdi va sobiq Manchester Siti hujumchisi aniq zarba bilan darvozani ishg‘ol qildi. Ta’kidlash joizki, Williamsning o‘zi ham uchrashuv avvalida gol urishga muvaffaq bo‘lgan edi, biroq hakam Mikel Merinoning Nicolas Otamendiga nisbatan qoidabuzarligini qayd etib, golni bekor qildi.

Lamine Yamal kabi yosh iqtidorlar bilan boyitilgan Ispaniya terma jamoasi ushbu g‘alaba orqali jahon futbolida yangi gegemoniya davrini boshlaganini isbotladi. Jamoa endi xalqaro tanaffusdan so‘ng yangi turnirlarga tayyorgarlik ko‘radi. Nico Williams esa ta’tildan so‘ng yana o‘zining qadrdon jamoasi Athletic Club ixtiyoriga qaytadi.

IspaniyaJahon ChempionatiNico WilliamsNeymarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid va Michael Olise: Florentino Perez yangi “Galaktiko” uchun harakat boshladiReal Madrid va Michael Olise: Florentino Perez yangi “Galaktiko” uchun harakat boshladiBugun, 13:54Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 12:59Harry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiHarry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiBugun, 12:55Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunIspaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunBugun, 12:39Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionJahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionBugun, 12:38FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiFIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiBugun, 12:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi