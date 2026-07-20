Lamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladi
Ispaniya terma jamoasi AQSH maydonlarida oʻtgan 2026-yilgi jahon chempionati finalida Argentina ustidan gʻalaba qozonib, oʻz tarixida ikkinchi bor dunyoning eng kuchli jamoasiga aylandi. Nyu-Jersi shahridagi muhtasham stadionda kechgan dramatik bahsdan soʻng, turnirning eng yorqin yulduzlaridan biri Lamine Yamal diqqat markazida boʻldi. Barselona hujumchisi ushbu ulkan muvaffaqiyatni oʻzining sevgilisi Ines Garcia Santos bilan birga nishonladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Final uchrashuvi kutilganidek keskin kurashlarga boy oʻtdi. Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina va yosh iqtidorlar bilan toʻldirilgan Ispaniya oʻrtasidagi asosiy vaqtda hisob ochilmadi. Faqatgina qoʻshimcha boʻlimlarda Ferran Torres tomonidan kiritilgan yagona gol ispanlarga oltin medallarni taqdim etdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Lamine Yamal garchi finalda gol urmagan boʻlsa-da, butun turnir davomida koʻrsatgan oʻyini va mehnatsevarligi bilan jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi.
Maydondagi romantik lahzalarOltin medallarni topshirish marosimidan soʻng, maydonda bayramona muhit hukm surdi. Mashhur feshn-bloger va model Ines Garcia ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida Lamine Yamal bilan tushgan suratini joylashtirib, uni tarixiy gʻalaba bilan tabrikladi. "Sen buni uddalading. Tabriklayman sevgilim, sen endi jahon chempionisan", — deb yozdi Garcia oʻz postida. Yosh futbolchi ham bunga javoban oʻz muhabbatini izhor qilib, minnatdorchilik bildirdi.
Maʼlumotlarga koʻra, juftlik 2026-yilning boshida oʻz munosabatlarini ommaga eʼlon qilgan edi. Muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda Inesni futbolchining "omad tumori" deb atashmoqda. Koʻpchilik yosh boʻlishiga qaramay, Yamalning shon-shuhrat va bosimni munosib tarzda yengib oʻtayotganini, bunda uning yaqinlari va sevgilisining qoʻllab-quvvatlashi muhim rol oʻynashini taʼkidlamoqda.
Tarixiy natija va porloq kelajakLamine Yamal uchun ushbu gʻalaba uning faoliyatidagi navbatdagi choʻqqi boʻldi. 19 yoshu 6 kunlik boʻlgan futbolchi oʻz kolleksiyasiga 2024-yilgi Yevropa chempionligi unvonidan soʻng Jahon kubogini ham qoʻshib qoʻydi. Bu yoshda bunday natijaga erishish futbol tarixida kamdan-kam kuzatiladigan hodisadir. Ispaniya terma jamoasining yangi avlodi shu tariqa jahon futbolidagi gegemonligini qayta tiklashga muvaffaq boʻldi.
Ushbu gʻalaba Ispaniya uchun 2010-yildan keyingi ikkinchi jahon chempionligi sifatida tarixga kirdi. Argentinalik muxlislar uchun esa bu magʻlubiyat Lionel Messining ehtimoliy soʻnggi mundialidagi alamli yakun boʻldi. Biroq futbol jamoatchiligi endi asosiy eʼtiborni Lamine Yamal kabi yangi davr qahramonlariga qaratmoqda. Uning nafaqat maydondagi mahorati, balki shaxsiy hayotidagi samimiyligi ham muxlislar mehrini qozonishda davom etmoqda.
…