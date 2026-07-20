Lamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladi

·130·Sport
Lamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladi

Ispaniya terma jamoasi AQSH maydonlarida oʻtgan 2026-yilgi jahon chempionati finalida Argentina ustidan gʻalaba qozonib, oʻz tarixida ikkinchi bor dunyoning eng kuchli jamoasiga aylandi. Nyu-Jersi shahridagi muhtasham stadionda kechgan dramatik bahsdan soʻng, turnirning eng yorqin yulduzlaridan biri Lamine Yamal diqqat markazida boʻldi. Barselona hujumchisi ushbu ulkan muvaffaqiyatni oʻzining sevgilisi Ines Garcia Santos bilan birga nishonladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Final uchrashuvi kutilganidek keskin kurashlarga boy oʻtdi. Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina va yosh iqtidorlar bilan toʻldirilgan Ispaniya oʻrtasidagi asosiy vaqtda hisob ochilmadi. Faqatgina qoʻshimcha boʻlimlarda Ferran Torres tomonidan kiritilgan yagona gol ispanlarga oltin medallarni taqdim etdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Lamine Yamal garchi finalda gol urmagan boʻlsa-da, butun turnir davomida koʻrsatgan oʻyini va mehnatsevarligi bilan jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi.

Maydondagi romantik lahzalar

Oltin medallarni topshirish marosimidan soʻng, maydonda bayramona muhit hukm surdi. Mashhur feshn-bloger va model Ines Garcia ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida Lamine Yamal bilan tushgan suratini joylashtirib, uni tarixiy gʻalaba bilan tabrikladi. "Sen buni uddalading. Tabriklayman sevgilim, sen endi jahon chempionisan", — deb yozdi Garcia oʻz postida. Yosh futbolchi ham bunga javoban oʻz muhabbatini izhor qilib, minnatdorchilik bildirdi.

Maʼlumotlarga koʻra, juftlik 2026-yilning boshida oʻz munosabatlarini ommaga eʼlon qilgan edi. Muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda Inesni futbolchining "omad tumori" deb atashmoqda. Koʻpchilik yosh boʻlishiga qaramay, Yamalning shon-shuhrat va bosimni munosib tarzda yengib oʻtayotganini, bunda uning yaqinlari va sevgilisining qoʻllab-quvvatlashi muhim rol oʻynashini taʼkidlamoqda.

Tarixiy natija va porloq kelajak

Lamine Yamal uchun ushbu gʻalaba uning faoliyatidagi navbatdagi choʻqqi boʻldi. 19 yoshu 6 kunlik boʻlgan futbolchi oʻz kolleksiyasiga 2024-yilgi Yevropa chempionligi unvonidan soʻng Jahon kubogini ham qoʻshib qoʻydi. Bu yoshda bunday natijaga erishish futbol tarixida kamdan-kam kuzatiladigan hodisadir. Ispaniya terma jamoasining yangi avlodi shu tariqa jahon futbolidagi gegemonligini qayta tiklashga muvaffaq boʻldi.

Ushbu gʻalaba Ispaniya uchun 2010-yildan keyingi ikkinchi jahon chempionligi sifatida tarixga kirdi. Argentinalik muxlislar uchun esa bu magʻlubiyat Lionel Messining ehtimoliy soʻnggi mundialidagi alamli yakun boʻldi. Biroq futbol jamoatchiligi endi asosiy eʼtiborni Lamine Yamal kabi yangi davr qahramonlariga qaratmoqda. Uning nafaqat maydondagi mahorati, balki shaxsiy hayotidagi samimiyligi ham muxlislar mehrini qozonishda davom etmoqda.

Lamine YamalIspaniyaJahon ChempionatiBarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Skaloni finaldan so‘ng aytgan so‘zlari bilan hayratlantirdiLionel Skaloni finaldan so‘ng aytgan so‘zlari bilan hayratlantirdiBugun, 16:00Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...Bugun, 15:58Rodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildiRodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 15:30Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilganMbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilganBugun, 14:58Ispaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiIspaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiBugun, 14:19Real Madrid va Michael Olise: Florentino Perez yangi “Galaktiko” uchun harakat boshladiReal Madrid va Michael Olise: Florentino Perez yangi “Galaktiko” uchun harakat boshladiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi