Rodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildi
Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri 2026-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng oʻzining his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Manchester Siti yarim himoyachisi Shimoliy Amerikada oʻtgan turnir yakuniga koʻra musobaqaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi va "Oltin toʻp" sovrini bilan taqdirlandi. Finalda Argentina ustidan qozonilgan tarixiy gʻalaba Rodri uchun nafaqat sport choʻqqisi, balki ogʻir jarohatdan keyingi katta qaytish timsoliga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, 30 yoshli futbolchi 2024-yilning sentyabr oyida, oʻzining birinchi Ballon d'Or sovrini topshirilishidan bir necha hafta oldin tizzasidan jiddiy jarohat olgan edi. Oldingi xochsimon bogʻlamlarining uzilishi uni uzoq muddatga safdan chiqargan boʻlsa-da, Rodri matonat koʻrsatib, nafaqat maydonga qaytdi, balki oʻz milliy jamoasini jahon tojiga yetaklab keldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, u sovrin yoʻlida Lionel Messi va Kylian Mbappe kabi yulduzlarni ortda qoldirgan.
Matonat va ruhiy kuch gʻalabasi"Hozir biz xuddi bulutlar ustida turgandekmiz, hislarimni soʻz bilan ifodalab berolmayman. Men uchun bu juda ogʻir davr boʻldi", — deydi Rodri oʻz intervyusida. Futbolchi oʻzining bosib oʻtgan yoʻli yosh avlod uchun namuna boʻlishini istashini taʼkidladi. Uning fikricha, hayotda pastga shoʻngʻiganda ham, qayta koʻtarilish imkoniyati doimo mavjud va bu uning hayotiy falsafasiga aylangan.
Ispaniya sardori oʻz muvaffaqiyatida yaqinlarining oʻrni beqiyosligini eʼtirof etish bilan birga, oʻzidagi ichki kuchni ham alohida qayd etdi. "Menga yordam bergan barcha insonlarga rahmat aytaman. Lekin, rostini aytsam, oʻsha qiyin lahzalarda taslim boʻlmaganim uchun oʻzimga ham rahmat aytmoqchiman", — deya qoʻshimcha qildi yarim himoyachi.
Ispaniya futbolida yangi rekordFinal uchrashuvida Ispaniya terma jamoasi Argentina ustidan qoʻshimcha vaqtlarda 1:0 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu muvaffaqiyat nafaqat chempionlikni, balki jahon futbolidagi yangi rekordni ham taqdim etdi. Ispanlar xalqaro maydondagi magʻlubiyatsiz seriyasini 38 ta oʻyinga yetkazib, tarixiy natijani qayd etishdi.
Rodri oʻyin oldidan jamoadoshlarini qanday ruxlantirgani haqida ham gapirib berdi. U futbolchilarni raqibning koʻziga tik boʻlishga va jasorat koʻrsatishga chaqirgan. Yakunda aynan mana shu jangovar ruh va sardorning yetakchilik qobiliyati Ispaniyani yana bir bor dunyo futboli taxtiga olib chiqdi. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu gʻalaba Rodri kabi professionalning mehnatiga munosib mukofot sifatida koʻrilmoqda.
…