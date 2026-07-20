Rodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildi

·30·Sport
Rodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildi

Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri 2026-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng oʻzining his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Manchester Siti yarim himoyachisi Shimoliy Amerikada oʻtgan turnir yakuniga koʻra musobaqaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi va "Oltin toʻp" sovrini bilan taqdirlandi. Finalda Argentina ustidan qozonilgan tarixiy gʻalaba Rodri uchun nafaqat sport choʻqqisi, balki ogʻir jarohatdan keyingi katta qaytish timsoliga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, 30 yoshli futbolchi 2024-yilning sentyabr oyida, oʻzining birinchi Ballon d'Or sovrini topshirilishidan bir necha hafta oldin tizzasidan jiddiy jarohat olgan edi. Oldingi xochsimon bogʻlamlarining uzilishi uni uzoq muddatga safdan chiqargan boʻlsa-da, Rodri matonat koʻrsatib, nafaqat maydonga qaytdi, balki oʻz milliy jamoasini jahon tojiga yetaklab keldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, u sovrin yoʻlida Lionel Messi va Kylian Mbappe kabi yulduzlarni ortda qoldirgan.

Matonat va ruhiy kuch gʻalabasi

"Hozir biz xuddi bulutlar ustida turgandekmiz, hislarimni soʻz bilan ifodalab berolmayman. Men uchun bu juda ogʻir davr boʻldi", — deydi Rodri oʻz intervyusida. Futbolchi oʻzining bosib oʻtgan yoʻli yosh avlod uchun namuna boʻlishini istashini taʼkidladi. Uning fikricha, hayotda pastga shoʻngʻiganda ham, qayta koʻtarilish imkoniyati doimo mavjud va bu uning hayotiy falsafasiga aylangan.

Ispaniya sardori oʻz muvaffaqiyatida yaqinlarining oʻrni beqiyosligini eʼtirof etish bilan birga, oʻzidagi ichki kuchni ham alohida qayd etdi. "Menga yordam bergan barcha insonlarga rahmat aytaman. Lekin, rostini aytsam, oʻsha qiyin lahzalarda taslim boʻlmaganim uchun oʻzimga ham rahmat aytmoqchiman", — deya qoʻshimcha qildi yarim himoyachi.

Ispaniya futbolida yangi rekord

Final uchrashuvida Ispaniya terma jamoasi Argentina ustidan qoʻshimcha vaqtlarda 1:0 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu muvaffaqiyat nafaqat chempionlikni, balki jahon futbolidagi yangi rekordni ham taqdim etdi. Ispanlar xalqaro maydondagi magʻlubiyatsiz seriyasini 38 ta oʻyinga yetkazib, tarixiy natijani qayd etishdi.

Rodri oʻyin oldidan jamoadoshlarini qanday ruxlantirgani haqida ham gapirib berdi. U futbolchilarni raqibning koʻziga tik boʻlishga va jasorat koʻrsatishga chaqirgan. Yakunda aynan mana shu jangovar ruh va sardorning yetakchilik qobiliyati Ispaniyani yana bir bor dunyo futboli taxtiga olib chiqdi. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu gʻalaba Rodri kabi professionalning mehnatiga munosib mukofot sifatida koʻrilmoqda.

RodriIspaniyaJahon ChempionatiManchester SitiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA reytingida yangi yetakchi: Ispaniya Argentinani taxtdan tushirdiFIFA reytingida yangi yetakchi: Ispaniya Argentinani taxtdan tushirdiBugun, 16:12JCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiJCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiBugun, 16:07Lionel Skaloni finaldan so‘ng aytgan so‘zlari bilan hayratlantirdiLionel Skaloni finaldan so‘ng aytgan so‘zlari bilan hayratlantirdiBugun, 16:00Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...Bugun, 15:58Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilganMbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilganBugun, 14:58Lamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiLamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiBugun, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi