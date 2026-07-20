JCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdi

·0·Sport
JCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdi

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan 2026 yilgi jahon chempionati nafaqat maydondagi voqealar, balki stadionlarga tashrif buyurgan muxlislar soni bilan ham tarixga kirdi. Turnirning 104 ta uchrashuvini jami 6 million 810 ming 966 nafar tomoshabin bevosita arenalardan kuzatdi.

Bu jahon chempionatlari tarixidagi eng yuqori umumiy tashrif ko‘rsatkichi bo‘ldi. Avvalgi rekord ham AQSHda o‘tkazilgan mundialga tegishli edi, ammo yangi natija undan qariyb ikki barobar yuqori chiqdi.

Finalni 80 mingdan ortiq muxlis kuzatdi

JCH–2026ning hal qiluvchi uchrashuvi Nyu-Jersidagi «MetLife Stadium» arenasida o‘tkazildi. Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalni tribunalardan 80 ming 663 nafar muxlis tomosha qildi.

Bahsning asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Qo‘shimcha bo‘limda urilgan yagona gol Ispaniyaga 1:0 hisobidagi g‘alaba va tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.

Argentina amaldagi chempion sifatida turnirni boshlagan bo‘lsa-da, bu safar kumush medal bilan kifoyalandi.

104 ta o‘yin yangi ko‘rsatkichni ta’minladi

2026 yilgi mundial ilk marta 48 ta terma jamoa ishtirokida o‘tkazildi. Turnir taqvimi 104 ta uchrashuvdan iborat bo‘lib, bahslar uch mamlakatdagi stadionlarda tashkil etildi.

Musobaqa ko‘lamining kengayishi muxlislar soniga ham bevosita ta’sir qildi. Guruh bosqichidan finalgacha bo‘lgan uchrashuvlarga jami 6,8 milliondan ortiq tomoshabin tashrif buyurdi.

Bu ko‘rsatkich futbol bo‘yicha jahon chempionatlari tarixida mutlaq rekord sifatida qayd etildi.

1994 yilgi rekord ortda qoldi

Bunga qadar eng yuqori umumiy tashrif 1994 yilgi jahon chempionatida kuzatilgan edi. AQSH mezbonlik qilgan o‘sha turnir uchrashuvlarini jami 3 million 587 ming 538 nafar muxlis stadionlardan tomosha qilgan.

Ushbu natija o‘ttiz yildan ortiq vaqt davomida yangilanmay keldi. JCH–2026 esa turnirlar soni va ishtirokchilar tarkibining kengayishi orqali tarixiy ko‘rsatkichni katta farq bilan ortda qoldirdi.

Mundial maydonda ham, tribunalarda ham tarix yozdi

JCH–2026 Ispaniyaning ikkinchi chempionligi, Argentinaning finalgacha yetib borishi va 48 jamoali yangi format bilan yodda qoldi.

Biroq turnirning eng muhim natijalaridan biri tribunalarda qayd etildi: 6 million 810 ming 966 nafar muxlis mundial o‘yinlarini stadiondan kuzatdi. Shu tariqa, 2026 yilgi jahon chempionati futbol tarixidagi eng ko‘p tomoshabin tashrif buyurgan turnirga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Skaloni finaldan so‘ng aytgan so‘zlari bilan hayratlantirdiLionel Skaloni finaldan so‘ng aytgan so‘zlari bilan hayratlantirdiBugun, 16:00Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...Lamin Yamal finaldan so‘ng Messiga aytgan gap: Leo uni ochiqladi...Bugun, 15:58Rodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildiRodri Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 15:30Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilganMbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muvaffaqiyatini takrorlashni maqsad qilganBugun, 14:58Lamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiLamine Yamal va Ispaniya jahon chempioni: Yosh yulduz gʻalabani sevgilisi bilan nishonladiBugun, 14:35Ispaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiIspaniya jahon chempioni: Nico Williams g‘alabani Neymar uchun bag‘ishladiBugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi