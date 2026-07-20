JCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdi
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan 2026 yilgi jahon chempionati nafaqat maydondagi voqealar, balki stadionlarga tashrif buyurgan muxlislar soni bilan ham tarixga kirdi. Turnirning 104 ta uchrashuvini jami 6 million 810 ming 966 nafar tomoshabin bevosita arenalardan kuzatdi.
Bu jahon chempionatlari tarixidagi eng yuqori umumiy tashrif ko‘rsatkichi bo‘ldi. Avvalgi rekord ham AQSHda o‘tkazilgan mundialga tegishli edi, ammo yangi natija undan qariyb ikki barobar yuqori chiqdi.
Finalni 80 mingdan ortiq muxlis kuzatdi
JCH–2026ning hal qiluvchi uchrashuvi Nyu-Jersidagi «MetLife Stadium» arenasida o‘tkazildi. Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalni tribunalardan 80 ming 663 nafar muxlis tomosha qildi.
Bahsning asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Qo‘shimcha bo‘limda urilgan yagona gol Ispaniyaga 1:0 hisobidagi g‘alaba va tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.
Argentina amaldagi chempion sifatida turnirni boshlagan bo‘lsa-da, bu safar kumush medal bilan kifoyalandi.
104 ta o‘yin yangi ko‘rsatkichni ta’minladi
2026 yilgi mundial ilk marta 48 ta terma jamoa ishtirokida o‘tkazildi. Turnir taqvimi 104 ta uchrashuvdan iborat bo‘lib, bahslar uch mamlakatdagi stadionlarda tashkil etildi.
Musobaqa ko‘lamining kengayishi muxlislar soniga ham bevosita ta’sir qildi. Guruh bosqichidan finalgacha bo‘lgan uchrashuvlarga jami 6,8 milliondan ortiq tomoshabin tashrif buyurdi.
Bu ko‘rsatkich futbol bo‘yicha jahon chempionatlari tarixida mutlaq rekord sifatida qayd etildi.
1994 yilgi rekord ortda qoldi
Bunga qadar eng yuqori umumiy tashrif 1994 yilgi jahon chempionatida kuzatilgan edi. AQSH mezbonlik qilgan o‘sha turnir uchrashuvlarini jami 3 million 587 ming 538 nafar muxlis stadionlardan tomosha qilgan.
Ushbu natija o‘ttiz yildan ortiq vaqt davomida yangilanmay keldi. JCH–2026 esa turnirlar soni va ishtirokchilar tarkibining kengayishi orqali tarixiy ko‘rsatkichni katta farq bilan ortda qoldirdi.
Mundial maydonda ham, tribunalarda ham tarix yozdi
JCH–2026 Ispaniyaning ikkinchi chempionligi, Argentinaning finalgacha yetib borishi va 48 jamoali yangi format bilan yodda qoldi.
Biroq turnirning eng muhim natijalaridan biri tribunalarda qayd etildi: 6 million 810 ming 966 nafar muxlis mundial o‘yinlarini stadiondan kuzatdi. Shu tariqa, 2026 yilgi jahon chempionati futbol tarixidagi eng ko‘p tomoshabin tashrif buyurgan turnirga aylandi.
…