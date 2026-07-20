Arsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevro

·43·Sport
Arsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevro

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida oʻz strategiyasini keskin oʻzgartirishga majbur boʻldi. "Kanonirlar" uzoq vaqt davomida asosiy nishon sifatida koʻrilgan Morgan Rogers poygasida Chelsi jamoasiga imkoniyatni boy bergach, bor eʼtiborini RB Leipzig yulduzi Yan Diomandega qaratdi. Bu transfer nafaqat London klublari oʻrtasidagi raqobatni, balki Yevropa futbolidagi narx-navo muvozanatini ham oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mikel Arteta jamoasi Aston Villa hujumchisi Morgan Rogersni qoʻlga kiritishga juda yaqin edi, biroq Chelsi kutilmaganda 117 million funt sterlinglik rekord summa evaziga futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan soʻng, Arsenal rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqishni boshladi. Taniqli insayder Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, London klubi allaqachon Yan Diomandening agentlari bilan aloqaga chiqqan.

Yan Diomande ayni damda Yevropaning eng iqtidorli yosh futbolchilaridan biri hisoblanadi. Kot-d'Ivuar terma jamoasi aʼzosi boʻlgan 19 yoshli vinger Bundesliga doirasida koʻrsatgan yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan. Biroq, RB Leipzig oʻzining eng qimmatli aktivini arzon narxga qoʻyib yubormoqchi emas. Nemis klubi futbolchi uchun kamida 120 million yevro (taxminan 102 million funt) talab qilmoqda.

Raqobat kuchli: Liverpul va PSJ ham poygada

Arsenal uchun bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Sababi, Diomande uchun kurashda Liverpul va Pari Sen-Jermen (PSJ) kabi jamoalar allaqachon ancha ilgarilab ketgan. Ayniqsa, Parij klubi futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgani aytilmoqda. Liverpul esa Diomandeni oʻzining qarib borayotgan hujum chizigʻiga munosib oʻrinbosar sifatida koʻrmoqda.

Fabrizio Romano oʻzining YouTube kanalida vaziyatga quyidagicha izoh berdi: "Arsenal soʻnggi bir necha kun ichida Diomandening agentlari bilan bogʻlanib, bitimga kirishish imkoniyatlarini oʻrgandi. Morgan Rogersni boy berish ular uchun katta zarba boʻldi, chunki u jamoaning birinchi raqamli nishoni edi. Endi ular bozordagi vaziyatga qarab tezkor qarorlar qabul qilishlari shart".

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transferlar zanjiri qiziqarli kechishi aniq. Arsenal kabi jamoalarning bunday yirik summalar sarflashga tayyorligi, kelgusi mavsumda Angliya Premer-ligasidagi raqobat yanada shiddatli boʻlishidan dalolat beradi. Agar Diomande Londonga koʻchib oʻtsa, u klub tarixidagi eng qimmat transferlardan biriga aylanishi mumkin.

Hozircha PSJ muzokaralarda ustunlikka ega boʻlib turibdi, biroq Arsenalning aralashuvi voqealar rivojini oʻzgartirib yuborishi hech gap emas. Mikel Arteta yosh va tezkor vinger yordamida jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Transfer oynasining yakuniga qadar ushbu "uchburchak" raqobat qanday yechim topishi barcha futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻladi.

ArsenalTransferYan DiomandeAngliya Premer-ligasiFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiArsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiBugun, 18:59Erling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiErling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiBugun, 17:57Arsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaArsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaBugun, 16:56Manchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiManchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiBugun, 16:31Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Bugun, 16:19Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiHusanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiBugun, 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi