Arsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevro
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida oʻz strategiyasini keskin oʻzgartirishga majbur boʻldi. "Kanonirlar" uzoq vaqt davomida asosiy nishon sifatida koʻrilgan Morgan Rogers poygasida Chelsi jamoasiga imkoniyatni boy bergach, bor eʼtiborini RB Leipzig yulduzi Yan Diomandega qaratdi. Bu transfer nafaqat London klublari oʻrtasidagi raqobatni, balki Yevropa futbolidagi narx-navo muvozanatini ham oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mikel Arteta jamoasi Aston Villa hujumchisi Morgan Rogersni qoʻlga kiritishga juda yaqin edi, biroq Chelsi kutilmaganda 117 million funt sterlinglik rekord summa evaziga futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan soʻng, Arsenal rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqishni boshladi. Taniqli insayder Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, London klubi allaqachon Yan Diomandening agentlari bilan aloqaga chiqqan.
Yan Diomande ayni damda Yevropaning eng iqtidorli yosh futbolchilaridan biri hisoblanadi. Kot-d'Ivuar terma jamoasi aʼzosi boʻlgan 19 yoshli vinger Bundesliga doirasida koʻrsatgan yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan. Biroq, RB Leipzig oʻzining eng qimmatli aktivini arzon narxga qoʻyib yubormoqchi emas. Nemis klubi futbolchi uchun kamida 120 million yevro (taxminan 102 million funt) talab qilmoqda.
Raqobat kuchli: Liverpul va PSJ ham poygadaArsenal uchun bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Sababi, Diomande uchun kurashda Liverpul va Pari Sen-Jermen (PSJ) kabi jamoalar allaqachon ancha ilgarilab ketgan. Ayniqsa, Parij klubi futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgani aytilmoqda. Liverpul esa Diomandeni oʻzining qarib borayotgan hujum chizigʻiga munosib oʻrinbosar sifatida koʻrmoqda.
Fabrizio Romano oʻzining YouTube kanalida vaziyatga quyidagicha izoh berdi: "Arsenal soʻnggi bir necha kun ichida Diomandening agentlari bilan bogʻlanib, bitimga kirishish imkoniyatlarini oʻrgandi. Morgan Rogersni boy berish ular uchun katta zarba boʻldi, chunki u jamoaning birinchi raqamli nishoni edi. Endi ular bozordagi vaziyatga qarab tezkor qarorlar qabul qilishlari shart".
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transferlar zanjiri qiziqarli kechishi aniq. Arsenal kabi jamoalarning bunday yirik summalar sarflashga tayyorligi, kelgusi mavsumda Angliya Premer-ligasidagi raqobat yanada shiddatli boʻlishidan dalolat beradi. Agar Diomande Londonga koʻchib oʻtsa, u klub tarixidagi eng qimmat transferlardan biriga aylanishi mumkin.
Hozircha PSJ muzokaralarda ustunlikka ega boʻlib turibdi, biroq Arsenalning aralashuvi voqealar rivojini oʻzgartirib yuborishi hech gap emas. Mikel Arteta yosh va tezkor vinger yordamida jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Transfer oynasining yakuniga qadar ushbu "uchburchak" raqobat qanday yechim topishi barcha futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻladi.
…