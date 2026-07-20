Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?

·9·Sport
Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?

Ispaniya milliy jamoasining JCH–2026dagi chempionlik bayramida maydondagi g‘alabadan ham ta’sirliroq bir lahza kuzatildi. Final qahramonlaridan biri Niko Uilyams oltin medalini o‘zida qoldirmadi — uni tribunada o‘tirgan onasi Mariya Arturga taqdim etdi.

Keyinchalik futbolchi bu qarorining ortida oilasining og‘ir o‘tmishi va onasining Ispaniyaga yetib kelish uchun bosib o‘tgan mashaqqatli yo‘li turganini ochiqladi.

Finalda hal qiluvchi uzatmani amalga oshirdi

Ispaniya JCH–2026 finalida Argentinaga qarshi maydonga tushib, qo‘shimcha vaqtdan so‘ng 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Niko Uilyams uchrashuvning ikkinchi bo‘limida zaxiradan maydonga tushdi. Qo‘shimcha vaqtning 106-daqiqasida esa u Ferran Torresga golli uzatmani amalga oshirdi.

Torresning zarbasi finaldagi yagona gol bo‘lib qoldi va Ispaniyaga o‘z tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.

Uilyams medalni onasining bo‘yniga taqdi

Sovrin topshirish marosimidan so‘ng ispaniyalik futbolchilar chempionlikni muxlislar bilan nishonladi. Shu payt Niko tribunaga yo‘l oldi va onasini topdi.

Futbolchi jahon chempionligi uchun olgan oltin medalini Mariya Arturga berdi. Bu lahza bayram tadbirlarining eng ta’sirli voqealaridan biriga aylandi.

Uilyams keyinroq medalni nega o‘zida qoldirmaganini shunday tushuntirdi:

«Men tezkorman, ammo onamdan tezroq emasman. U o‘limdan qochib, Sahroyi Kabir cho‘lini kesib o‘tish orqali Ganadan Ispaniyaga yetib kelgan. Chempionlik medalimni unga berdim, chunki u bu medalga mendan ham ko‘proq loyiq edi».

Oila Ispaniyaga og‘ir yo‘l orqali kelgan

Uilyamslar oilasi 1993 yilda yaxshiroq hayot izlab Ganani tark etgan. Ular yo‘lning bir qismini Sahroyi Kabir orqali bosib o‘tib, keyinchalik Ispaniyada qo‘nim topgan.

Bu safar oddiy ko‘chib o‘tish emasdi. Oila xavfli yo‘l, noaniq kelajak va katta qiyinchiliklarga duch kelgan.

Oradan yillar o‘tib, o‘sha oilaning farzandi jahon chempionati finalida hal qiluvchi golga assist berdi va Ispaniya bilan dunyo chempioni bo‘ldi.

Chempionlik medalidan kattaroq ma’no

Niko Uilyams uchun oltin medal faqat futboldagi shaxsiy yutuq emasdi. U onasining jasorati, oilasining sabri va yangi hayot qurish uchun qilgan kurashining ramziga aylandi.

Futbolchi finalda jamoasiga g‘alaba keltirgan harakatda ishtirok etdi. Ammo uning fikricha, ushbu muvaffaqiyatga olib kelgan yo‘l ancha oldin — onasi Ganadan Ispaniya sari yo‘lga chiqqan paytda boshlangan.

Shu sabab u medalni haqiqiy egasi deb bilgan insonga topshirdi.

Ispaniya kubokni ko‘tardi, Niko esa onasini ulug‘ladi

JCH–2026 finali Ispaniyaning chempionligi va Ferran Torresning g‘alaba goli bilan tarixda qoldi. Biroq o‘yindan keyingi eng esda qolarli sahnalardan biri Niko Uilyamsning onasi oldiga borgan lahzasi bo‘ldi.

U maydonda tezligi bilan raqiblardan ustun keldi. Finaldan keyin esa butun dunyoga uning bu darajaga yetishi ortida kimning jasorati turganini ko‘rsatdi.

Niko Uilyams chempionlik medalini oldi, ammo uning eng katta g‘alabasi — onasining mehnati va qurbonligini butun dunyo oldida e’tirof etishi bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaOpta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaBugun, 20:32Abduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiAbduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiBugun, 20:14Chelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiChelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiBugun, 20:13Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiArsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiBugun, 18:59Arsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroArsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroBugun, 18:34Erling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiErling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiBugun, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi