Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?
Ispaniya milliy jamoasining JCH–2026dagi chempionlik bayramida maydondagi g‘alabadan ham ta’sirliroq bir lahza kuzatildi. Final qahramonlaridan biri Niko Uilyams oltin medalini o‘zida qoldirmadi — uni tribunada o‘tirgan onasi Mariya Arturga taqdim etdi.
Keyinchalik futbolchi bu qarorining ortida oilasining og‘ir o‘tmishi va onasining Ispaniyaga yetib kelish uchun bosib o‘tgan mashaqqatli yo‘li turganini ochiqladi.
Finalda hal qiluvchi uzatmani amalga oshirdi
Ispaniya JCH–2026 finalida Argentinaga qarshi maydonga tushib, qo‘shimcha vaqtdan so‘ng 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Niko Uilyams uchrashuvning ikkinchi bo‘limida zaxiradan maydonga tushdi. Qo‘shimcha vaqtning 106-daqiqasida esa u Ferran Torresga golli uzatmani amalga oshirdi.
Torresning zarbasi finaldagi yagona gol bo‘lib qoldi va Ispaniyaga o‘z tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.
Uilyams medalni onasining bo‘yniga taqdi
Sovrin topshirish marosimidan so‘ng ispaniyalik futbolchilar chempionlikni muxlislar bilan nishonladi. Shu payt Niko tribunaga yo‘l oldi va onasini topdi.
Futbolchi jahon chempionligi uchun olgan oltin medalini Mariya Arturga berdi. Bu lahza bayram tadbirlarining eng ta’sirli voqealaridan biriga aylandi.
Uilyams keyinroq medalni nega o‘zida qoldirmaganini shunday tushuntirdi:
«Men tezkorman, ammo onamdan tezroq emasman. U o‘limdan qochib, Sahroyi Kabir cho‘lini kesib o‘tish orqali Ganadan Ispaniyaga yetib kelgan. Chempionlik medalimni unga berdim, chunki u bu medalga mendan ham ko‘proq loyiq edi».
Oila Ispaniyaga og‘ir yo‘l orqali kelgan
Uilyamslar oilasi 1993 yilda yaxshiroq hayot izlab Ganani tark etgan. Ular yo‘lning bir qismini Sahroyi Kabir orqali bosib o‘tib, keyinchalik Ispaniyada qo‘nim topgan.
Bu safar oddiy ko‘chib o‘tish emasdi. Oila xavfli yo‘l, noaniq kelajak va katta qiyinchiliklarga duch kelgan.
Oradan yillar o‘tib, o‘sha oilaning farzandi jahon chempionati finalida hal qiluvchi golga assist berdi va Ispaniya bilan dunyo chempioni bo‘ldi.
Chempionlik medalidan kattaroq ma’no
Niko Uilyams uchun oltin medal faqat futboldagi shaxsiy yutuq emasdi. U onasining jasorati, oilasining sabri va yangi hayot qurish uchun qilgan kurashining ramziga aylandi.
Futbolchi finalda jamoasiga g‘alaba keltirgan harakatda ishtirok etdi. Ammo uning fikricha, ushbu muvaffaqiyatga olib kelgan yo‘l ancha oldin — onasi Ganadan Ispaniya sari yo‘lga chiqqan paytda boshlangan.
Shu sabab u medalni haqiqiy egasi deb bilgan insonga topshirdi.
Ispaniya kubokni ko‘tardi, Niko esa onasini ulug‘ladi
JCH–2026 finali Ispaniyaning chempionligi va Ferran Torresning g‘alaba goli bilan tarixda qoldi. Biroq o‘yindan keyingi eng esda qolarli sahnalardan biri Niko Uilyamsning onasi oldiga borgan lahzasi bo‘ldi.
U maydonda tezligi bilan raqiblardan ustun keldi. Finaldan keyin esa butun dunyoga uning bu darajaga yetishi ortida kimning jasorati turganini ko‘rsatdi.
Niko Uilyams chempionlik medalini oldi, ammo uning eng katta g‘alabasi — onasining mehnati va qurbonligini butun dunyo oldida e’tirof etishi bo‘ldi.
…