Rasman: «Metallurg» bosh murabbiyi Ilhom Mo‘minjonov iste’foga chiqdi

·81·Sport
Rasman: «Metallurg» bosh murabbiyi Ilhom Mo‘minjonov iste’foga chiqdi
Qisqacha

Bekobodning «Metallurg» klubi bosh murabbiyi Ilhom Mo‘minjonov iste’foga chiqdi va uning arizasini klub rahbariyati qabul qildi. U Proliganing 14-turida «Yaypan»ga qarshi o‘yinda jamoa hisobda oldinda borib, yakunda mag‘lub bo‘lganidan so‘ng iste’fo so‘ragan. Mo‘minjonov qo‘l ostida «Metallurg» 14 ta uchrashuvda 6 ta g‘alaba, 4 ta durang va 4 ta mag‘lubiyat qayd etdi. Jamoani vaqtinchalik boshqaradigan yoki yangi bosh murabbiy bo‘ladigan mutaxassis hozircha ma'lum emas.

Bekobodning «Metallurg» klubi murabbiylar shtabida jiddiy o‘zgarish yuz berdi. Jamoa bosh murabbiyi Ilhom Mo‘minjonov egallab turgan lavozimidan iste’fo berishga qaror qildi va klub rahbariyati uning arizasini qabul qildi.

Mavsum avvalida jamoa oldiga Superliga yo‘llanmasini qo‘lga kiritishdek mas’uliyatli vazifa qo‘yilgan edi. Biroq birinchi davra davomida kutilmagan ochko yo‘qotishlari sababli «Metallurg» turnir jadvalida yetakchilar qatoridan pastlab ketdi.

«Yaypan»ga qarshi o‘yin va so‘nggi tomchi

Iste’foga turtki bergan so‘nggi voqea Proliganing (yoki chempionatning) 14-turi doirasida sodir bo‘ldi. Bekobodda Farg‘onaning «Yaypan» klubini qabul qilgan «Metallurg» uchrashuv davomida hisobda oldinda borayotganiga qaramay, yakunda g‘alabani boy berdi va qimmatli ochkolardan mahrum bo‘ldi.

Uchrashuv tugagach, bosh murabbiy Ilhom Mo‘minjonov klub rahbariyatiga uchrashib, iste’fo so‘ragan.

Klub rahbariyatining rasmiy qarori

Klub rahbariyati yuzaga kelgan turnir vaziyati, jamoaning oxirgi natijalari hamda murabbiyning shaxsiy so‘rovini atroflicha o‘rganib chiqib, uning arizasini qanoatlantirishga qaror qildi.

«Yuzaga kelgan vaziyat, murabbiyning so‘rovi va barcha detallarni inobatga olgan holda klub rahbariyati Ilhom Mo‘minjonovning iste’fo haqidagi arizasini qabul qildi», — deyiladi Bekobod klubining rasmiy axborotida.

Ilhom Mo‘minjonovning «Metallurg»dagi statistikasi

Ilhom Mo‘minjonov qo‘l ostida «Metallurg» joriy chempionat doirasida jami 14 ta uchrashuv o‘tkazdi:

  • G‘alabalar: 6 ta

  • Duranglar: 4 ta

  • Mag‘lubiyatlar: 4 ta

Hozircha jamoani vaqtinchalik boshqarib turadigan murabbiy yoki yangi bosh murabbiy nomzodi bo‘yicha klub tomonidan qo‘shimcha ma’lumot berilishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Ilhom Mo‘minjonovMetallurgBekobodFargona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)