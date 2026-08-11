Inter Kurtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi

·46·Sport
Inter Kurtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi
Qisqacha

Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Kurtis Jonsni yozgi transfer oynasida o'z safiga qo'shib olish uchun muzokaralarni faollashtirdi. Bosh murabbiy Kristian Kivu angliyalik futbolchini asosiy transfer maqsadi sifatida belgilagan va klub uning transferi ustida sakkiz oydan beri ishlamoqda. Jons Liverpul bilan shartnomasini uzaytirmasligini bildirgan hamda faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishni istamoqda.

Italiyaning Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Kurtis Jonsni oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshladi. Jamoa bosh murabbiy Kristian Kivu angliyalik futbolchini yozgi transfer oynasidagi asosiy ustuvor maqsad sifatida belgilagan boʻlib, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar soʻnggi oylarda jadal tus oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, milanliklar klubi ushbu transfer ustida sakkiz oydan beri ishlamoqda. Bosh murabbiy Kristian Kivu Jonsning taktik imkoniyatlari, tezligi va texnikasini yuqori baholab, uni oʻz oʻyin uslubiga mukammal mos tushishiga iishonmoqda.

Transfer atrofidagi vaziyat va shartnoma masalalari

Futbolchining Liverpul bilan amaldagi shartnomasini uzaytirishni rad etgani Inter uchun qoʻl keldi. Kurtis Jons ingliz klubi rahbariyatiga yangi bitim imzolamasligini ochiq maʼlum qilgan va faoliyatini Italiya A seriyasida davom etishni istamoqda.

Yaqinda yarim himoyachining Monakoga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida qatnashmagani transfer mish-mishlarini yanada kuchaytirdi. Rasman uning son qismida kichik jarohat borligi aytilgan boʻlsa-da, bu holat muxlislar va mutaxassislarda shubha uygʻotdi.

Moliya va kelajakdagi rejalar

Kurtis Jonsning boshqa jamoalardan tushgan takliflarni rad etib, ayniqsa Italiyaga intilayotgani uning niyatlari jiddiyligidan dalolat beradi. Biroq, klublar oʻrtasidagi transfer narxi borasida maʼlum bir tafovut saqlanib qolmoqda.

Inter rahbariyati Liverpul talab qilayotgan yirik mablagʻni hozircha toʻliq qoplashga shoshilmayapti. Shuningdek, milanliklar yarim himoya chizigʻi futbolchilar bilan toʻlib ketgani ham bu masalaga taʼsir koʻrsatmoqda.

Agar klublar hozir kelishuvga erishmasa, Inter futbolchini kelasi mavsumda erkin agent sifatida tekinga qoʻlga kiritish imkoniyatiga ham ega. Shunga qaramay, Kivu jamoani kuchaytirish uchun bu transferni imkon qadar tezroq yakunlashni talab qilmoqda.

InterLiverpulKurtis JonsTransferA seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)