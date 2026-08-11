Inter Kurtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi
Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Kurtis Jonsni yozgi transfer oynasida o'z safiga qo'shib olish uchun muzokaralarni faollashtirdi. Bosh murabbiy Kristian Kivu angliyalik futbolchini asosiy transfer maqsadi sifatida belgilagan va klub uning transferi ustida sakkiz oydan beri ishlamoqda. Jons Liverpul bilan shartnomasini uzaytirmasligini bildirgan hamda faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishni istamoqda.
Italiyaning Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Kurtis Jonsni oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshladi. Jamoa bosh murabbiy Kristian Kivu angliyalik futbolchini yozgi transfer oynasidagi asosiy ustuvor maqsad sifatida belgilagan boʻlib, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar soʻnggi oylarda jadal tus oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, milanliklar klubi ushbu transfer ustida sakkiz oydan beri ishlamoqda. Bosh murabbiy Kristian Kivu Jonsning taktik imkoniyatlari, tezligi va texnikasini yuqori baholab, uni oʻz oʻyin uslubiga mukammal mos tushishiga iishonmoqda.
Transfer atrofidagi vaziyat va shartnoma masalalariFutbolchining Liverpul bilan amaldagi shartnomasini uzaytirishni rad etgani Inter uchun qoʻl keldi. Kurtis Jons ingliz klubi rahbariyatiga yangi bitim imzolamasligini ochiq maʼlum qilgan va faoliyatini Italiya A seriyasida davom etishni istamoqda.
Yaqinda yarim himoyachining Monakoga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida qatnashmagani transfer mish-mishlarini yanada kuchaytirdi. Rasman uning son qismida kichik jarohat borligi aytilgan boʻlsa-da, bu holat muxlislar va mutaxassislarda shubha uygʻotdi.
Moliya va kelajakdagi rejalarKurtis Jonsning boshqa jamoalardan tushgan takliflarni rad etib, ayniqsa Italiyaga intilayotgani uning niyatlari jiddiyligidan dalolat beradi. Biroq, klublar oʻrtasidagi transfer narxi borasida maʼlum bir tafovut saqlanib qolmoqda.
Inter rahbariyati Liverpul talab qilayotgan yirik mablagʻni hozircha toʻliq qoplashga shoshilmayapti. Shuningdek, milanliklar yarim himoya chizigʻi futbolchilar bilan toʻlib ketgani ham bu masalaga taʼsir koʻrsatmoqda.
Agar klublar hozir kelishuvga erishmasa, Inter futbolchini kelasi mavsumda erkin agent sifatida tekinga qoʻlga kiritish imkoniyatiga ham ega. Shunga qaramay, Kivu jamoani kuchaytirish uchun bu transferni imkon qadar tezroq yakunlashni talab qilmoqda.
…