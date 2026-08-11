Alessandro Kostakurta: “Milan” Chempionlar ligasiga qaytishi mumkin”

·42·Sport
Alessandro Kostakurta: “Milan” Chempionlar ligasiga qaytishi mumkin”
Qisqacha

Alessandro Kostakurta fikricha, “Milan” o'tgan mavsumda o'ynagan futbolchilari o'z darajasini oshirsa, Chempionlar ligasiga muvaffaqiyatli qaytishi mumkin. U tarkibning kuchaytirilgani, Luka Modrichning qolishi va bosh murabbiyning yondashuvi jamoa salohiyatini oshirganini ta'kidladi. Kostakurta hozir “Milan”ning moliyaviy imkoniyatlari avvalgidek emasligini aytib, yaqin 6-7 yil ichida Italiya klublarining Yevropada ustunlikka erishishi qiyinligini bildirdi.

Italiyaning “Milan” klubining sobiq himoyachisi Alessandro Kostakurta jamoaning joriy mavsumdagi harakatlari hamda klub boshidan kechirayotgan oʻzgarishlar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Corriere dello Sport nashriga bergan intervyusida u “rossonerilar” tarkibni kuchaytirish yoʻlida yaxshi qadamlar tashlaganini, biroq soʻnggi yillardagi moliyaviy imkoniyatlar avvalgidek emasligini alohida taʼkidlab oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, tajribali mutaxassis va ekspert dastlabki gʻalati boshlanishdan keyin klub transfer bozorida oʻzini ijobiy tomondan koʻrsatganini qayd etgan. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaga kelib qoʻshilgan yangi oʻyinchilar, jumladan, himoya chizigʻini mustahkamlagan futbolchi hamda jamoa uchun fidokorona harakat qiladigan hujumchi klub salohiyatini oshirgan.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va murabbiy omili

Kostakurta jamoa tarkibida Luka Modrichning qolgani ham ulkan ahamiyatga ega ekanini, bu oʻziga xos transferga tengligini taʼkidladi. Shuningdek, u bosh murabbiyning yondashuvi jamoada ishtiyoq uygʻotishiga qodirligini bildirdi.

  • “Milan” himoya va hujum chizigʻini yaxshi futbolchilar bilan toʻldirdi
  • Luka Modrichning qolishi jamoa uchun muhim qadam boʻldi
  • Oʻtgan mavsumdagi asosiy muammo futbolchilarning ruhiy tushkunligi bilan bogʻliq edi

Sobiq himoyachining fikricha, hozirgi kunda asosiy vazifa — oʻtgan mavsumda oʻynagan futbolchilar oʻz oʻyin darajasini yana-da oshirishidir. Shundagina “Milan” Chempionlar ligasiga muvaffaqiyatli qaytishi mumkinligi aytib oʻtildi.

Yevropa futbolidagi moliyaviy tafovut

Kostakurta oʻz davridagi “Milan” bilan hozirgi holatni solishtirar ekan, moliyaviy omil hal qiluvchi rol oʻynashini yashirmadi. Uning taʼkidlashicha, oʻsha vaqtda klub Yevropadagi boshqa barcha jamoalardan koʻra koʻproq mablagʻ sarflagan, bugungi kunda esa klublar bu borada yetakchi oʻntalikka ham kirmayapti.

Shu bilan birga, mutaxassis PSJ klubini soʻnggi yillarda Yevropadagi eng kuchli jamoalardan biri deb atadi. Luis Enrike boshchiligidagi Parij klubi futbolchilarining maydonda koʻrsatayotgan shijoati va murabbiyga boʻlgan Ishonchi tahsinga loyiqligini eʼtirof etdi.

Italiya jamoalarining Yevropa maydonlaridagi gʻalabalari haqida gapirar ekan, Kostakurta bu faqatgina investitsiyalarga borib taqalishini bildirdi. Uning bashoratiga koʻra, yaqin 6-7 yil ichida Italiya klublari Yevropada ustunlikka erishishi qiyin, chunki hozirning oʻzida Parij Sen-Jermen, Bavariya, Arsenal, Manchester Siti, Liverpul, Barselona va Real Madrid kabi jamoalar raqobatda ancha oldinda bormoqda.

MilanAlessandro KostakurtaChempionlar ligasiItaliya futboliTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)