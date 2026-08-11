Alessandro Kostakurta: “Milan” Chempionlar ligasiga qaytishi mumkin”
Alessandro Kostakurta fikricha, “Milan” o'tgan mavsumda o'ynagan futbolchilari o'z darajasini oshirsa, Chempionlar ligasiga muvaffaqiyatli qaytishi mumkin. U tarkibning kuchaytirilgani, Luka Modrichning qolishi va bosh murabbiyning yondashuvi jamoa salohiyatini oshirganini ta'kidladi. Kostakurta hozir “Milan”ning moliyaviy imkoniyatlari avvalgidek emasligini aytib, yaqin 6-7 yil ichida Italiya klublarining Yevropada ustunlikka erishishi qiyinligini bildirdi.
Italiyaning “Milan” klubining sobiq himoyachisi Alessandro Kostakurta jamoaning joriy mavsumdagi harakatlari hamda klub boshidan kechirayotgan oʻzgarishlar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Corriere dello Sport nashriga bergan intervyusida u “rossonerilar” tarkibni kuchaytirish yoʻlida yaxshi qadamlar tashlaganini, biroq soʻnggi yillardagi moliyaviy imkoniyatlar avvalgidek emasligini alohida taʼkidlab oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, tajribali mutaxassis va ekspert dastlabki gʻalati boshlanishdan keyin klub transfer bozorida oʻzini ijobiy tomondan koʻrsatganini qayd etgan. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaga kelib qoʻshilgan yangi oʻyinchilar, jumladan, himoya chizigʻini mustahkamlagan futbolchi hamda jamoa uchun fidokorona harakat qiladigan hujumchi klub salohiyatini oshirgan.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va murabbiy omiliKostakurta jamoa tarkibida Luka Modrichning qolgani ham ulkan ahamiyatga ega ekanini, bu oʻziga xos transferga tengligini taʼkidladi. Shuningdek, u bosh murabbiyning yondashuvi jamoada ishtiyoq uygʻotishiga qodirligini bildirdi.
- “Milan” himoya va hujum chizigʻini yaxshi futbolchilar bilan toʻldirdi
- Luka Modrichning qolishi jamoa uchun muhim qadam boʻldi
- Oʻtgan mavsumdagi asosiy muammo futbolchilarning ruhiy tushkunligi bilan bogʻliq edi
Sobiq himoyachining fikricha, hozirgi kunda asosiy vazifa — oʻtgan mavsumda oʻynagan futbolchilar oʻz oʻyin darajasini yana-da oshirishidir. Shundagina “Milan” Chempionlar ligasiga muvaffaqiyatli qaytishi mumkinligi aytib oʻtildi.
Yevropa futbolidagi moliyaviy tafovutKostakurta oʻz davridagi “Milan” bilan hozirgi holatni solishtirar ekan, moliyaviy omil hal qiluvchi rol oʻynashini yashirmadi. Uning taʼkidlashicha, oʻsha vaqtda klub Yevropadagi boshqa barcha jamoalardan koʻra koʻproq mablagʻ sarflagan, bugungi kunda esa klublar bu borada yetakchi oʻntalikka ham kirmayapti.
Shu bilan birga, mutaxassis PSJ klubini soʻnggi yillarda Yevropadagi eng kuchli jamoalardan biri deb atadi. Luis Enrike boshchiligidagi Parij klubi futbolchilarining maydonda koʻrsatayotgan shijoati va murabbiyga boʻlgan Ishonchi tahsinga loyiqligini eʼtirof etdi.
Italiya jamoalarining Yevropa maydonlaridagi gʻalabalari haqida gapirar ekan, Kostakurta bu faqatgina investitsiyalarga borib taqalishini bildirdi. Uning bashoratiga koʻra, yaqin 6-7 yil ichida Italiya klublari Yevropada ustunlikka erishishi qiyin, chunki hozirning oʻzida Parij Sen-Jermen, Bavariya, Arsenal, Manchester Siti, Liverpul, Barselona va Real Madrid kabi jamoalar raqobatda ancha oldinda bormoqda.
…