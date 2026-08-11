Li Dikson: Vinisius transferi atrofidagi vaziyat Arsenal uchun foydali boʻldi

·47·Sport
Li Dikson: Vinisius transferi atrofidagi vaziyat Arsenal uchun foydali boʻldi
Qisqacha

Li Dikson Vinisius Junior transferi amalga oshmagani Arsenalga zarar yetkazmaganini, futbolchining vakillari esa klub qiziqishidan Real Madrid bilan foydaliroq shartnoma tuzish uchun foydalangan bo'lishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, dunyo darajasidagi futbolchiga qiziqish bildirilgani Arsenalning jiddiy maqsadlarini ko'rsatib, Manchester Siti va Manchester Yunayted kabi raqiblarga kuchli signal yuborgan.

BestBettingSites nashri maʼlumotiga koʻra, Londonning Arsenal klubi sobiq himoyachisi Li Dikson Vinisius Juniorning transferi amalga oshmagani jamoaga mutlaqo ziyon yetkazmaganini maʼlum qildi. Avvalroq braziliyalik yulduz Madridning Real klubi bilan yangi shartnoma imzolagani va Angliya premer-ligasiga oʻtish ehtimoli yoʻqqa chiqqani xabar qilingan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mutaxassisning fikricha, Vinisiusning vakillari Real Madrid klubidan yanada foydali shartlarni qoʻlga kiritish maqsadida Arsenal qiziqishidan ustalik bilan foydalangan boʻlishi mumkin. Garchi transfer amalga oshmagan boʻlsa-da, bu holat London klubining nufuziga putur yetkazgani yoʻq.

Transfer bozoridagi jiddiy niyatlar

Diksonning taʼkidlashicha, Arsenal rahbariyatining dunyo darajasidagi futbolchiga qiziqish bildirgani klubning yirik maqsadlar sari intilayotganini koʻrsatdi. Bu kabi qadamlar futbol olamidagi boshqa raqobatdosh jamoalarda ham oʻziga xos taassurot qoldiradi.

"Bu oddiygina oʻyin edi, deb oʻylayman. Arsenal uning transferidan quruq qolgani jamoaga zarar yetkazgani yoʻq. Aksincha, klubning bunday kurashga qoʻshilgani ularning jiddiy niyatlarini namoyon etdi", — deydi sobiq futbolchi.

Shuningdek, u bunday darajadagi transfer muzokaralari juda murakkab kechishini va ularni amalga oshirish oson emasligini qoʻshimcha qildi. Shunga qaramay, klubning transfer bozorida faollik koʻrsatgani ijobiy baholandi.

Raqobatchilarga yoʻllangan kuchli signal

Sobiq himoyachining fikricha, Arsenalning transfer bozoridagi bu kabi harakatlari Manchester Siti va Manchester Yunayted kabi asosiy raqiblarni ham hushyor torttiradi. Bu boshqa top-klublar uchun ham jiddiy signallardan biridir.

"Toʻsatdan Manchester Siti va Manchester Yunayted vakillari Arsenalning oʻz muskul namoyish qilayotganini koʻrishadi. Bu boshqa jamoalarda hayrat uygʻotadi va ular ham oʻz navbatida kuchayishi lozimligini tushunib yetishadi", — deya tushuntirdi Dikson.

Chap qanotdagi tarkibiy imkoniyatlar

Maqolada, shuningdek, jamoaning hujum chizigʻidagi chap qanot pozitsiyasi ham muhokama qilindi. Li Diksonning fikricha, yangi transferlar va mavjud futbolchilar rotatsiyasi jamoaga Premer-liga chempionligi uchun kurashda yordam beradi.

Oʻtgan mavsumda Leandro Trossard va Gabriel Martinelli bu pozitsiyada muvaffaqiyatli harakat qilib, muhim gollarni kiritishgan edi. Yangi futbolchilarning qoʻshilishi esa Arsenal hujum chizigʻining raqobatbardoshligini yanada oshiradi.

ArsenalVinicius JuniorReal MadridLi DiksonAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)