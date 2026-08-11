Li Dikson: Vinisius transferi atrofidagi vaziyat Arsenal uchun foydali boʻldi
Li Dikson Vinisius Junior transferi amalga oshmagani Arsenalga zarar yetkazmaganini, futbolchining vakillari esa klub qiziqishidan Real Madrid bilan foydaliroq shartnoma tuzish uchun foydalangan bo'lishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, dunyo darajasidagi futbolchiga qiziqish bildirilgani Arsenalning jiddiy maqsadlarini ko'rsatib, Manchester Siti va Manchester Yunayted kabi raqiblarga kuchli signal yuborgan.
BestBettingSites nashri maʼlumotiga koʻra, Londonning Arsenal klubi sobiq himoyachisi Li Dikson Vinisius Juniorning transferi amalga oshmagani jamoaga mutlaqo ziyon yetkazmaganini maʼlum qildi. Avvalroq braziliyalik yulduz Madridning Real klubi bilan yangi shartnoma imzolagani va Angliya premer-ligasiga oʻtish ehtimoli yoʻqqa chiqqani xabar qilingan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mutaxassisning fikricha, Vinisiusning vakillari Real Madrid klubidan yanada foydali shartlarni qoʻlga kiritish maqsadida Arsenal qiziqishidan ustalik bilan foydalangan boʻlishi mumkin. Garchi transfer amalga oshmagan boʻlsa-da, bu holat London klubining nufuziga putur yetkazgani yoʻq.
Transfer bozoridagi jiddiy niyatlarDiksonning taʼkidlashicha, Arsenal rahbariyatining dunyo darajasidagi futbolchiga qiziqish bildirgani klubning yirik maqsadlar sari intilayotganini koʻrsatdi. Bu kabi qadamlar futbol olamidagi boshqa raqobatdosh jamoalarda ham oʻziga xos taassurot qoldiradi.
"Bu oddiygina oʻyin edi, deb oʻylayman. Arsenal uning transferidan quruq qolgani jamoaga zarar yetkazgani yoʻq. Aksincha, klubning bunday kurashga qoʻshilgani ularning jiddiy niyatlarini namoyon etdi", — deydi sobiq futbolchi.
Shuningdek, u bunday darajadagi transfer muzokaralari juda murakkab kechishini va ularni amalga oshirish oson emasligini qoʻshimcha qildi. Shunga qaramay, klubning transfer bozorida faollik koʻrsatgani ijobiy baholandi.
Raqobatchilarga yoʻllangan kuchli signalSobiq himoyachining fikricha, Arsenalning transfer bozoridagi bu kabi harakatlari Manchester Siti va Manchester Yunayted kabi asosiy raqiblarni ham hushyor torttiradi. Bu boshqa top-klublar uchun ham jiddiy signallardan biridir.
"Toʻsatdan Manchester Siti va Manchester Yunayted vakillari Arsenalning oʻz muskul namoyish qilayotganini koʻrishadi. Bu boshqa jamoalarda hayrat uygʻotadi va ular ham oʻz navbatida kuchayishi lozimligini tushunib yetishadi", — deya tushuntirdi Dikson.
Chap qanotdagi tarkibiy imkoniyatlarMaqolada, shuningdek, jamoaning hujum chizigʻidagi chap qanot pozitsiyasi ham muhokama qilindi. Li Diksonning fikricha, yangi transferlar va mavjud futbolchilar rotatsiyasi jamoaga Premer-liga chempionligi uchun kurashda yordam beradi.
Oʻtgan mavsumda Leandro Trossard va Gabriel Martinelli bu pozitsiyada muvaffaqiyatli harakat qilib, muhim gollarni kiritishgan edi. Yangi futbolchilarning qoʻshilishi esa Arsenal hujum chizigʻining raqobatbardoshligini yanada oshiradi.
…