Real Madrid Kolumbiyadagi zilzila munosabati bilan hamdardlik bildirdi

·46·Sport
Real Madrid Kolumbiyadagi zilzila munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Qisqacha

Real Madrid Kolumbiyada dushanba kuni sodir bo‘lgan 7,4 magnitudali zilzila qurbonlarining oilalari va mamlakat xalqiga hamdardlik bildirdi. Zilzila Manizales, Kali va Pereyra shaharlaridagi infratuzilmalarga jiddiy zarar yetkazdi. Dimayor qutqaruv ishlariga e’tibor qaratish va stadionlarni tekshirish uchun barcha ichki chempionat uchrashuvlarini 24 soatga kechiktirdi.

Ispaniyaning Real Madrid klubi dushanba kuni Kolumbiyada sodir boʻlgan vayronkor 7,4 magnitudali zilzila ortidan mamlakat xalqiga oʻzining rasmiy birdamlik bayonotini eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, Yevropaning eng nufuzli jamoalaridan biri boʻlgan qirollik klubi jabrlanganlarning oilalariga chuqur taʼziya bildirib, ogʻir damlarda butun kolumbiyaliklarga maʼnaviy koʻmak koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dushanba kuni tongda roʻy bergan ulkan tabiiy ofat mamlakatning bir qancha asosiy hududlari, jumladan Manizales, Kali va Pereyra shaharlaridagi infratuzilmalarga jiddiy zarar yetkazdi. Ushbu fojiadan soʻng Real Madrid rahbariyati va Direktorlar kengashi tezkorlik bilan harakat qilib, Janubiy Amerikadagi fojia qurbonlari xavfsizligi uchun duo qilishdi va oʻzlarining chuqur hamdardligini bildirishdi.

Klubning rasmiy media kanallari orqali eʼlon qilingan bayonotda quyidagi soʻzlar keltirilgan: “Real Madrid klubi, uning prezidenti va Direktorlar kengashi soʻnggi soatlarda ushbu sevimli mamlakatni larzaga keltirgan zilzila munosabati bilan halok boʻlganlarning oila aʼzolariga hamda barcha Kolumbiya xalqiga oʻz hamdardligini bildiradi”.

“Real Madrid nomidan biz oʻz birdamligimizni izhor etamiz va barcha jabrlanganlarga tezroq sogʻayib ketishlarini tilab, oʻz muhabbatimizni yoʻllaymiz”, — deyiladi klub bayonotida. Ushbu xalqaro darajadagi qoʻllab-quvvatlash fojia girdobida qolgan Kolumbiya jamoatchiligi uchun muhim maʼnaviy dalda boʻldi.

Sport sohasidagi oʻzgarishlar va qoldirilgan oʻyinlar

Kolumbiyadagi milliy favqulodda vaziyatlar rejimi mamlakatdagi turli sohalar qatori sport sanoatini ham falajlab qoʻydi. Xususan, mamlakat futbol boshqaruvi organi — Dimayor qutqaruv amaliyotlariga eʼtibor qaratish va ofatdan zarar koʻrgan hududlardagi stadionlar holatini baholash maqsadida barcha ichki chempionat uchrashuvlarini 24 soatga kechiktirishga majbur boʻldi.

Qoldirilgan ichki oʻyinlar bosqichma-bosqich ravishda seshanba va chorshanba kunlariga belgilanishi koʻzda tutilgan. Biroq oʻyinlarni qayta boshlash stadionlar infratuzilmasini qatʼiy xavfsizlik tekshiruvidan oʻtkazish hamda zarur transport aloqalarini tiklash ishlariga bevosita bogʻliq boʻlib qolmoqda.

Hozirgi vaqtda Dimayor tashkiloti oʻzining 36 ta aʼzo klubi bilan birgalikda milliy favqulodda xizmatlar bilan yaqindan hamkorlikni davom ettirmoqda. Mutasaddilar barcha tekshiruvlar yakunlangachgina uzoq muddatli taqvim boʻyicha yakuniy qaror qabul qilishni rejalashtirgan.

Real MadridKolumbiyaZilzilaFutbolDimayor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)