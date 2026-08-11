Real Madrid Kolumbiyadagi zilzila munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Real Madrid Kolumbiyada dushanba kuni sodir bo‘lgan 7,4 magnitudali zilzila qurbonlarining oilalari va mamlakat xalqiga hamdardlik bildirdi. Zilzila Manizales, Kali va Pereyra shaharlaridagi infratuzilmalarga jiddiy zarar yetkazdi. Dimayor qutqaruv ishlariga e’tibor qaratish va stadionlarni tekshirish uchun barcha ichki chempionat uchrashuvlarini 24 soatga kechiktirdi.
Ispaniyaning Real Madrid klubi dushanba kuni Kolumbiyada sodir boʻlgan vayronkor 7,4 magnitudali zilzila ortidan mamlakat xalqiga oʻzining rasmiy birdamlik bayonotini eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, Yevropaning eng nufuzli jamoalaridan biri boʻlgan qirollik klubi jabrlanganlarning oilalariga chuqur taʼziya bildirib, ogʻir damlarda butun kolumbiyaliklarga maʼnaviy koʻmak koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dushanba kuni tongda roʻy bergan ulkan tabiiy ofat mamlakatning bir qancha asosiy hududlari, jumladan Manizales, Kali va Pereyra shaharlaridagi infratuzilmalarga jiddiy zarar yetkazdi. Ushbu fojiadan soʻng Real Madrid rahbariyati va Direktorlar kengashi tezkorlik bilan harakat qilib, Janubiy Amerikadagi fojia qurbonlari xavfsizligi uchun duo qilishdi va oʻzlarining chuqur hamdardligini bildirishdi.
Klubning rasmiy media kanallari orqali eʼlon qilingan bayonotda quyidagi soʻzlar keltirilgan: “Real Madrid klubi, uning prezidenti va Direktorlar kengashi soʻnggi soatlarda ushbu sevimli mamlakatni larzaga keltirgan zilzila munosabati bilan halok boʻlganlarning oila aʼzolariga hamda barcha Kolumbiya xalqiga oʻz hamdardligini bildiradi”.
“Real Madrid nomidan biz oʻz birdamligimizni izhor etamiz va barcha jabrlanganlarga tezroq sogʻayib ketishlarini tilab, oʻz muhabbatimizni yoʻllaymiz”, — deyiladi klub bayonotida. Ushbu xalqaro darajadagi qoʻllab-quvvatlash fojia girdobida qolgan Kolumbiya jamoatchiligi uchun muhim maʼnaviy dalda boʻldi.
Sport sohasidagi oʻzgarishlar va qoldirilgan oʻyinlarKolumbiyadagi milliy favqulodda vaziyatlar rejimi mamlakatdagi turli sohalar qatori sport sanoatini ham falajlab qoʻydi. Xususan, mamlakat futbol boshqaruvi organi — Dimayor qutqaruv amaliyotlariga eʼtibor qaratish va ofatdan zarar koʻrgan hududlardagi stadionlar holatini baholash maqsadida barcha ichki chempionat uchrashuvlarini 24 soatga kechiktirishga majbur boʻldi.
Qoldirilgan ichki oʻyinlar bosqichma-bosqich ravishda seshanba va chorshanba kunlariga belgilanishi koʻzda tutilgan. Biroq oʻyinlarni qayta boshlash stadionlar infratuzilmasini qatʼiy xavfsizlik tekshiruvidan oʻtkazish hamda zarur transport aloqalarini tiklash ishlariga bevosita bogʻliq boʻlib qolmoqda.
Hozirgi vaqtda Dimayor tashkiloti oʻzining 36 ta aʼzo klubi bilan birgalikda milliy favqulodda xizmatlar bilan yaqindan hamkorlikni davom ettirmoqda. Mutasaddilar barcha tekshiruvlar yakunlangachgina uzoq muddatli taqvim boʻyicha yakuniy qaror qabul qilishni rejalashtirgan.
…