Randal Kolo Muani Tottenxemagi muvaffaqiyatsizlik sabablarini tushuntirdi

·36·Sport
Randal Kolo Muani Tottenxemagi muvaffaqiyatsizlik sabablarini tushuntirdi
Qisqacha

Randal Kolo Muani Tottenxem safida o'ynagan davrida xayoli boshqa joyda bo'lgani va doimo Yuventusga qaytishni istagani sababli eng yaxshi o'yinini ko'rsata olmaganini tan oldi. O'tgan mavsumda ijara asosida Angliya klubida to'p tepgan 27 yoshli hujumchi barcha musobaqalarda 41 ta uchrashuvda 5 ta gol urib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Fransiyalik hujumchi Randal Kolo Muani Angliya Premyer-ligasidagi qiyin davri va nima sababdan Tottenxem safida o'zining eng yaxshi o'yinini ko'rsataolmagani haqida ochiq gapirdi. Goal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi London klubidagi faoliyati davomida xayoli boshqa joyda bo'lganini va doimo Yuventusga qaytishni istaganini tan olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

O'tgan mavsumni Tottenxem safida ijara asosida o'tkazgan forvard Angliya chempionatida kutilgan natijalarni ko'rsata olmadi. U barcha musobaqalarda 41 ta uchrashuvda maydonga tushib, bor-yo'g'i 5 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Bunday past ko'rsatkichlar London klubining futbolchi bilan to'liq shartnoma imzolashdan voz kechishiga sabab bo'ldi.

Tuttosport nashriga bergan intervyusida Kolo Muani o'zining shaxsiy muammolari va maydondagi qiyinchiliklariga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, futbolchilik faoliyatida bunday qora kunlar ham bo'lib turadi va bu davr unga jiddiy saboq bo'lgan.

Turinga qaytish va yangi bosqich

"Bir nechta narsalar o'xshamadi. Mening fikrimcha, bu shaxsiy masala edi. O'ylaymanki, xayolimgacha boshqa joyda edi: men Yuventusga qaytishni xohlagandim", — deydi hujumchi. Shuningdek, u faoliyatida ilk bor jarohatlarga duch kelganini, biroq ularni muvaffaqiyatli yengib o'tganini ta'kidladi.

Pari Sen-Jermen klubidan Turin grandiga o'tish muzokaralari juda uzoq va murakkab kechdi. Yozgi transfer oynasidagi bu uzoq davom etgan muzokaralar barcha tomonlarning sabrini sinovdan o'tkazdi. Shunga qaramay, futbolchi klub va shahar bilan bog'liq kuchli hissiyotlar tufayli transfer amalga oshishiga ishonchi komil bo'lganini bildirdi.

Kolo Muani ushbu transfer tarixidagi eng qimmat fransuz futbolchisiga aylandi va Allianz Stadiumga qaytganidan faxrlanishini yashirmadi. Uning qaytishida bosh murabbiy Luchano Spallettining shaxsiy qiziqishi ham muhim rol o'ynagan.

Luchano Spalletti omili va kelajak rejalari

Tajribali mutaxassis Kolo Muanini o'zining taktik loyihasida asosiy figuralardan biri sifatida ko'rgan. Hujumchi murabbiyning hujumkor o'yin falsafasi uning xususiyatlariga juda mos kelishini ta'kidlab, ko'rsatilgan ishonchni oqlashga tayyorligini aytdi.

"Murabbiyning kelishimni shu qadar istagani meni juda xursand qildi. Men uning qanday ishlashini, hujumchilardan nima talab qilishini yaxshi bilaman. Bu libosni kiyish shunchaki sharaf va men bor kuchimni berishga tayyorman", — deya yakunladi futbolchi.

Randal Kolo MuaniYuventusTottenxemLuchano SpallettiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)