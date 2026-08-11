Randal Kolo Muani Tottenxemagi muvaffaqiyatsizlik sabablarini tushuntirdi
Randal Kolo Muani Tottenxem safida o'ynagan davrida xayoli boshqa joyda bo'lgani va doimo Yuventusga qaytishni istagani sababli eng yaxshi o'yinini ko'rsata olmaganini tan oldi. O'tgan mavsumda ijara asosida Angliya klubida to'p tepgan 27 yoshli hujumchi barcha musobaqalarda 41 ta uchrashuvda 5 ta gol urib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Fransiyalik hujumchi Randal Kolo Muani Angliya Premyer-ligasidagi qiyin davri va nima sababdan Tottenxem safida o'zining eng yaxshi o'yinini ko'rsataolmagani haqida ochiq gapirdi. Goal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi London klubidagi faoliyati davomida xayoli boshqa joyda bo'lganini va doimo Yuventusga qaytishni istaganini tan olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
O'tgan mavsumni Tottenxem safida ijara asosida o'tkazgan forvard Angliya chempionatida kutilgan natijalarni ko'rsata olmadi. U barcha musobaqalarda 41 ta uchrashuvda maydonga tushib, bor-yo'g'i 5 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Bunday past ko'rsatkichlar London klubining futbolchi bilan to'liq shartnoma imzolashdan voz kechishiga sabab bo'ldi.
Tuttosport nashriga bergan intervyusida Kolo Muani o'zining shaxsiy muammolari va maydondagi qiyinchiliklariga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, futbolchilik faoliyatida bunday qora kunlar ham bo'lib turadi va bu davr unga jiddiy saboq bo'lgan.
Turinga qaytish va yangi bosqich"Bir nechta narsalar o'xshamadi. Mening fikrimcha, bu shaxsiy masala edi. O'ylaymanki, xayolimgacha boshqa joyda edi: men Yuventusga qaytishni xohlagandim", — deydi hujumchi. Shuningdek, u faoliyatida ilk bor jarohatlarga duch kelganini, biroq ularni muvaffaqiyatli yengib o'tganini ta'kidladi.
Pari Sen-Jermen klubidan Turin grandiga o'tish muzokaralari juda uzoq va murakkab kechdi. Yozgi transfer oynasidagi bu uzoq davom etgan muzokaralar barcha tomonlarning sabrini sinovdan o'tkazdi. Shunga qaramay, futbolchi klub va shahar bilan bog'liq kuchli hissiyotlar tufayli transfer amalga oshishiga ishonchi komil bo'lganini bildirdi.
Kolo Muani ushbu transfer tarixidagi eng qimmat fransuz futbolchisiga aylandi va Allianz Stadiumga qaytganidan faxrlanishini yashirmadi. Uning qaytishida bosh murabbiy Luchano Spallettining shaxsiy qiziqishi ham muhim rol o'ynagan.
Luchano Spalletti omili va kelajak rejalariTajribali mutaxassis Kolo Muanini o'zining taktik loyihasida asosiy figuralardan biri sifatida ko'rgan. Hujumchi murabbiyning hujumkor o'yin falsafasi uning xususiyatlariga juda mos kelishini ta'kidlab, ko'rsatilgan ishonchni oqlashga tayyorligini aytdi.
"Murabbiyning kelishimni shu qadar istagani meni juda xursand qildi. Men uning qanday ishlashini, hujumchilardan nima talab qilishini yaxshi bilaman. Bu libosni kiyish shunchaki sharaf va men bor kuchimni berishga tayyorman", — deya yakunladi futbolchi.
…