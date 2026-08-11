iPhone 18 Pro Max akkumulyatori hajmi fosh etildi
iPhone 18 Pro Max uchun mo'ljallangan akkumulyatorning nominal sig'imi 5391 mA·ch ekani sizdirilgan suratlar orqali tasdiqlandi. Bu ko'rsatkich Xitoy bozori uchun sertifikatlangan versiyaga tegishli bo'lib, iyul oyida tarqalgan dastlabki ma'lumotlarga mos keladi. Global nano-SIM versiyalarida 5235 mA·ch, AQShning eSIM modellari uchun esa 5425 mA·ch sig'imli batareyalar qo'llanishi aytilgan.
Apple kompaniyasining kelgusi yildagi flagman smartfoni — iPhone 18 Pro Max modeli uchun moʻljallangan akkumulyatorning suratlari internetda eʼlon qilindi. Ushbu sizdirib yuborilgan maʼlumotlar qurilmaning avtonomligi boʻyicha muhim oʻzgarishlarni koʻrsatib, foydalanuvchilar va texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, taniqli Yeux1122 laqabli insayder boʻlajak flagmanning batareya suratlarini tarqatgan. Tasvirlarda kompaniya logotipi, xizmat koʻrsatish belgilari hamda korpusning oʻziga bosilgan texnik parametrlar aniq koʻrinib turibdi. Unga koʻra, batareyaning nominal sigʻimi 5391 mA·ch tashkil etadi.
Ushbu koʻrsatkich iyul oyida AQSh versiyasidagi iPhone 18 Pro Max haqida tarqalgan dastlabki maʼlumotlarga toʻliq mos keladi. Iyun oyi boshlaridayoq barcha iPhone 18 Pro Max versiyalari ilk bor 5000 mA·ch chegarasidan oʻtishi haqida xabarlar chiqqan edi.
Batareya turlari va mintaqaviy farqlarIyul oyining boshlarida tarmoqda akkumulyatorlarning real suratlari paydo boʻlgan edi. Oʻshanda nano-SIM kartali global versiyalar uchun 5235 mA·ch sigʻimli, AQSh uchun moʻljallangan eSIM-modellar uchun esa 5425 mA·ch quvvatga ega batareyalar koʻrsatilgandi.
Xitoy bozori uchun sertifikatlangan akkumulyator sigʻimi esa aynan 5391 mA·ch ga teng ekanligi maʼlum qilingan edi. Hozirgi kunda Yeux1122 eʼlon qilgan suratlar aynan mazkur raqamlarning haqqoniyatini yana bir bor tasdiqlamoqda.
Quvvat olish tezligi va raqobatYangi akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshganiga qaramay, Apple foydalanuvchilarni quvvat olish tezligi boʻyicha keskin yangiliklar bilan xursand qilishi dargumon. Joriy iPhone 17 seriyasi rasman 40 W gacha boʻlgan simli quvvat olishni qoʻllab-quvvatlasa-da, real sharoitda smartfonlar odatda 27–28 W atrofida quvvat isteʼmol qiladi.
Mazkur koʻrsatkich 100 W va undan yuqori quvvat texnologiyalarini faol joriy etib kelayotgan Android-flagmanlar fonida ancha vazmin koʻrinadi. Shunga qaramay, yuqori sigʻimli yangi batareyalar iPhone 18 Pro Max foydalanuvchilariga kun davomida yanada barqaror avtonomlikni taqdim etishi kutilmoqda.
…