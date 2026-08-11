iPhone 18 Pro Max akkumulyatori hajmi fosh etildi

·128·Texno
iPhone 18 Pro Max akkumulyatori hajmi fosh etildi
Qisqacha

iPhone 18 Pro Max uchun mo'ljallangan akkumulyatorning nominal sig'imi 5391 mA·ch ekani sizdirilgan suratlar orqali tasdiqlandi. Bu ko'rsatkich Xitoy bozori uchun sertifikatlangan versiyaga tegishli bo'lib, iyul oyida tarqalgan dastlabki ma'lumotlarga mos keladi. Global nano-SIM versiyalarida 5235 mA·ch, AQShning eSIM modellari uchun esa 5425 mA·ch sig'imli batareyalar qo'llanishi aytilgan.

Apple kompaniyasining kelgusi yildagi flagman smartfoni — iPhone 18 Pro Max modeli uchun moʻljallangan akkumulyatorning suratlari internetda eʼlon qilindi. Ushbu sizdirib yuborilgan maʼlumotlar qurilmaning avtonomligi boʻyicha muhim oʻzgarishlarni koʻrsatib, foydalanuvchilar va texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, taniqli Yeux1122 laqabli insayder boʻlajak flagmanning batareya suratlarini tarqatgan. Tasvirlarda kompaniya logotipi, xizmat koʻrsatish belgilari hamda korpusning oʻziga bosilgan texnik parametrlar aniq koʻrinib turibdi. Unga koʻra, batareyaning nominal sigʻimi 5391 mA·ch tashkil etadi.

Ushbu koʻrsatkich iyul oyida AQSh versiyasidagi iPhone 18 Pro Max haqida tarqalgan dastlabki maʼlumotlarga toʻliq mos keladi. Iyun oyi boshlaridayoq barcha iPhone 18 Pro Max versiyalari ilk bor 5000 mA·ch chegarasidan oʻtishi haqida xabarlar chiqqan edi.

Batareya turlari va mintaqaviy farqlar

Iyul oyining boshlarida tarmoqda akkumulyatorlarning real suratlari paydo boʻlgan edi. Oʻshanda nano-SIM kartali global versiyalar uchun 5235 mA·ch sigʻimli, AQSh uchun moʻljallangan eSIM-modellar uchun esa 5425 mA·ch quvvatga ega batareyalar koʻrsatilgandi.

Xitoy bozori uchun sertifikatlangan akkumulyator sigʻimi esa aynan 5391 mA·ch ga teng ekanligi maʼlum qilingan edi. Hozirgi kunda Yeux1122 eʼlon qilgan suratlar aynan mazkur raqamlarning haqqoniyatini yana bir bor tasdiqlamoqda.

Quvvat olish tezligi va raqobat

Yangi akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshganiga qaramay, Apple foydalanuvchilarni quvvat olish tezligi boʻyicha keskin yangiliklar bilan xursand qilishi dargumon. Joriy iPhone 17 seriyasi rasman 40 W gacha boʻlgan simli quvvat olishni qoʻllab-quvvatlasa-da, real sharoitda smartfonlar odatda 27–28 W atrofida quvvat isteʼmol qiladi.

Mazkur koʻrsatkich 100 W va undan yuqori quvvat texnologiyalarini faol joriy etib kelayotgan Android-flagmanlar fonida ancha vazmin koʻrinadi. Shunga qaramay, yuqori sigʻimli yangi batareyalar iPhone 18 Pro Max foydalanuvchilariga kun davomida yanada barqaror avtonomlikni taqdim etishi kutilmoqda.

AppleiPhone 18 Pro MaxSmartfonBatareyaTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi