Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqda
Manchester Siti Rodri ketishi ehtimoli sababli uning o'rniga Liverpul yarim himoyachisi Aleksis Mak Allisterni qisqa ro'yxatga kiritdi. Rodri faoliyatini Barselonada davom ettirishga yaqin turibdi va uning transferi bo'yicha taxminan 55 million funt sterlinglik taklif yaqin kunlarda rasmiylashtirilishi kutilmoqda.
Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti yarim himoya chizig‘idagi asosiy tayanch o‘yinchisi Rodridan ayrilish ehtimoli sababli tarkibni kuchaytirish harakatini boshladi. talkSPORT xabar qilishicha, «shaharliklar» ispaniyalik futbolchining o‘rniga Liverpul yarim himoyachisi Aleksis Mak Allisterni o‘zlarining qisqa ro‘yxatiga kiritishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
So‘nggi maʼlumotlarga ko‘ra, Rodri faoliyatini Kataloniyaning Barselona klubida davom ettirishga yaqin turibdi va uning transferi bo‘yicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Jahon chempioni uchun taxminan 55 million funt sterling miqdoridagi taklif yaqin kunlarda rasmiylashtirilishi kutilmoqda.
Transfer bozoridagi harakatlarRodrining ketishi Manchester Siti uchun jiddiy yo‘qotish bo‘lishiga qarammay, klub rahbariyati yozgi transfer oynasida faol ish olib bormoqda. Jamoa allaqachon Elliot Andersonni 116 million funt sterling evaziga o‘z safiga qo‘shib oldi. Shuningdek, Fransiyaning Lill klubida to‘p surayotgan istiqbolli yarim himoyachi Ayyub Buaddi bilan shaxsiy shartnofa shartlari kelishib olingan.
Shunga qaramay, murabbiylar shtabi maydon markaziga Premyer-ligada tajribaga ega bo‘lgan tayyor futbolchi suv va havodek zarur deb hisoblamoqda. Shu boisdan ham Liverpul yetakchilaridan biri bo‘lgan Aleksis Mak Allister nomzodi ichki muhokamalarda jiddiy ko‘rib chiqilmoqda.
Mak Allisterning holati va shartnomasiArgentinalik futbolchining Anfielddagi amaldagi shartnomasining yakunlanishiga ikki yil qolmoqda. 2023-yilda Brayton safidan Liverpulga ko‘chib o‘tgan yarim himoyachi Arne Slot boshchiligidagi jamoaning asosiy tarkib o‘yinchisiga aylangan edi. Garchi o‘tgan mavsum jamoa uchun qiyin kechgan bo‘lsa-da, uning yuqori saviyadagi o‘yini va taktik imkoniyatlari yuqori baholanmoqda.
Aleksis Mak Allister Argentina terma jamoasi safida 2022-yilgi Jahon chempionatida g‘olib chiqqan va 2024/25-yilgi mavsumda Liverpul bilan ham muhim natijalarga erishgan. Manchester Siti uchun u Premyer-liga talablariga tez moslasha oladigan tayyor nomzod sifatida ko‘rilmoqda.
…