Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqda

·32·Sport
Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqda
Qisqacha

Manchester Siti Rodri ketishi ehtimoli sababli uning o'rniga Liverpul yarim himoyachisi Aleksis Mak Allisterni qisqa ro'yxatga kiritdi. Rodri faoliyatini Barselonada davom ettirishga yaqin turibdi va uning transferi bo'yicha taxminan 55 million funt sterlinglik taklif yaqin kunlarda rasmiylashtirilishi kutilmoqda.

Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti yarim himoya chizig‘idagi asosiy tayanch o‘yinchisi Rodridan ayrilish ehtimoli sababli tarkibni kuchaytirish harakatini boshladi. talkSPORT xabar qilishicha, «shaharliklar» ispaniyalik futbolchining o‘rniga Liverpul yarim himoyachisi Aleksis Mak Allisterni o‘zlarining qisqa ro‘yxatiga kiritishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

So‘nggi maʼlumotlarga ko‘ra, Rodri faoliyatini Kataloniyaning Barselona klubida davom ettirishga yaqin turibdi va uning transferi bo‘yicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Jahon chempioni uchun taxminan 55 million funt sterling miqdoridagi taklif yaqin kunlarda rasmiylashtirilishi kutilmoqda.

Transfer bozoridagi harakatlar

Rodrining ketishi Manchester Siti uchun jiddiy yo‘qotish bo‘lishiga qarammay, klub rahbariyati yozgi transfer oynasida faol ish olib bormoqda. Jamoa allaqachon Elliot Andersonni 116 million funt sterling evaziga o‘z safiga qo‘shib oldi. Shuningdek, Fransiyaning Lill klubida to‘p surayotgan istiqbolli yarim himoyachi Ayyub Buaddi bilan shaxsiy shartnofa shartlari kelishib olingan.

Shunga qaramay, murabbiylar shtabi maydon markaziga Premyer-ligada tajribaga ega bo‘lgan tayyor futbolchi suv va havodek zarur deb hisoblamoqda. Shu boisdan ham Liverpul yetakchilaridan biri bo‘lgan Aleksis Mak Allister nomzodi ichki muhokamalarda jiddiy ko‘rib chiqilmoqda.

Mak Allisterning holati va shartnomasi

Argentinalik futbolchining Anfielddagi amaldagi shartnomasining yakunlanishiga ikki yil qolmoqda. 2023-yilda Brayton safidan Liverpulga ko‘chib o‘tgan yarim himoyachi Arne Slot boshchiligidagi jamoaning asosiy tarkib o‘yinchisiga aylangan edi. Garchi o‘tgan mavsum jamoa uchun qiyin kechgan bo‘lsa-da, uning yuqori saviyadagi o‘yini va taktik imkoniyatlari yuqori baholanmoqda.

Aleksis Mak Allister Argentina terma jamoasi safida 2022-yilgi Jahon chempionatida g‘olib chiqqan va 2024/25-yilgi mavsumda Liverpul bilan ham muhim natijalarga erishgan. Manchester Siti uchun u Premyer-liga talablariga tez moslasha oladigan tayyor nomzod sifatida ko‘rilmoqda.

Ekspertlarning fikri

Transfer eksperti Ben Jeykobsning so‘zlariga ko‘ra, hozircha bu faqat qisqa ro‘yxatdagi nomzodlarni saralash jarayoni xolos. «Men ichki muhokamalarda Aleksis Mak Allisterning nomi tilga olinganini bilaman, ammo hozircha Liverpul bilan hech qanday aloqa yoki rasmiy muzokaralar bo‘lganicha yo‘q», — deya tushuntirdi Jeykobs talkSPORT nashriga.

Manchester SitiAleksis Mak AllisterRodriBarselonaPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)