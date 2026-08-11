Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldi
Angliya Premyer-ligasi tarixidagi eng shov-shuvli transferlardan biri amalga oshishiga bir bahya qoldi. «Arsenal» klubi braziliyalik yulduz Vinisius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin kelgan edi, biroq futbolchi yakunda «Real Madrid» bilan shartnomasini uzaytirishni maʼqul topdi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, hujumchi Mikel Arteta boshchiligidagi London jamoasining loyihasiga chinakamiga qiziqish bildirgan va transfer oldidan jiddiy muzokaralar olib borilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, «Real Madrid» bilan muzokaralar 18 oy davomida qariyb toʻxtab qolgan va aynan shu davrda «Arsenal» asosiy daʼvogar sifatida maydonga chiqqan. Klub rahbariyati va bosh murabbiy Mikel Arteta loyihani shaxsan qoʻllab-quvvatlab, braziliyalik futbolchiga jamoaning asosiy hujum markaziga aylanishni taklif qilishgan. Londonliklar hatto oʻzlarining mavjud maoshlar tizimini buzishga tayyor turgani va moliyaviy paket Madrid klubining takliflari bilan raqobatlasholishi kutilgani xabar qilingan.
Madrid klubidagi inqiroz va Xabi Alonso omili«Real Madrid» safida Vinisiusning kelajagi mavhum boʻlib turgan bir paytda, klub rahbariyati va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlarda sovuqchilik yuzaga kelgan edi. 2025-yilning may oyida Xabi Alonso bosh murabbiy etib tayinlangach, vaziyat yanada murakkablashdi. Mutaxassis braziliyalik hujumchi bilan til topisha olmagani va futbolchining oʻzi ham murabbiy qolar ekan, shartnomani uzaytirishni istamasligini prezident Florentino Peresga ochiq-oydin bildirgani aytiladi.
Shuningdek, tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy kelishmovchiliklar ham asosiy toʻsiqlardan biri boʻlgan. Vinisius yiliga deyarli 30 million yevro miqdoridagi gonorar, jumladan, asosiy maosh, bonuslar hamda klub tarixida hech bir futbolchiga berilmagan rekord darajadagi yangi shartnoma mukofotini talab qilgan. Shartnoma muddati 2027-yilning iyunida yakuniga yetishi kerakligi «Real Madrid»ni jiddiy xavotirga solib qoʻygandi.
…