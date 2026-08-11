Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldi

·1·Sport
Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldi

Angliya Premyer-ligasi tarixidagi eng shov-shuvli transferlardan biri amalga oshishiga bir bahya qoldi. «Arsenal» klubi braziliyalik yulduz Vinisius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin kelgan edi, biroq futbolchi yakunda «Real Madrid» bilan shartnomasini uzaytirishni maʼqul topdi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, hujumchi Mikel Arteta boshchiligidagi London jamoasining loyihasiga chinakamiga qiziqish bildirgan va transfer oldidan jiddiy muzokaralar olib borilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, «Real Madrid» bilan muzokaralar 18 oy davomida qariyb toʻxtab qolgan va aynan shu davrda «Arsenal» asosiy daʼvogar sifatida maydonga chiqqan. Klub rahbariyati va bosh murabbiy Mikel Arteta loyihani shaxsan qoʻllab-quvvatlab, braziliyalik futbolchiga jamoaning asosiy hujum markaziga aylanishni taklif qilishgan. Londonliklar hatto oʻzlarining mavjud maoshlar tizimini buzishga tayyor turgani va moliyaviy paket Madrid klubining takliflari bilan raqobatlasholishi kutilgani xabar qilingan.

Madrid klubidagi inqiroz va Xabi Alonso omili

«Real Madrid» safida Vinisiusning kelajagi mavhum boʻlib turgan bir paytda, klub rahbariyati va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlarda sovuqchilik yuzaga kelgan edi. 2025-yilning may oyida Xabi Alonso bosh murabbiy etib tayinlangach, vaziyat yanada murakkablashdi. Mutaxassis braziliyalik hujumchi bilan til topisha olmagani va futbolchining oʻzi ham murabbiy qolar ekan, shartnomani uzaytirishni istamasligini prezident Florentino Peresga ochiq-oydin bildirgani aytiladi.

Shuningdek, tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy kelishmovchiliklar ham asosiy toʻsiqlardan biri boʻlgan. Vinisius yiliga deyarli 30 million yevro miqdoridagi gonorar, jumladan, asosiy maosh, bonuslar hamda klub tarixida hech bir futbolchiga berilmagan rekord darajadagi yangi shartnoma mukofotini talab qilgan. Shartnoma muddati 2027-yilning iyunida yakuniga yetishi kerakligi «Real Madrid»ni jiddiy xavotirga solib qoʻygandi.

Joze Mourinu oʻzgarishlarga sabab boʻldi

Yozda Joze Mourinyoning bosh murabbiy etib tayinlanishi vaziyatni keskin oʻzgartirib yubordi va futbolchining Madridda qolishiga zamin yaratdi. Dastlabki kelishmovchiliklarga qaramay, murabbiy va hujumchi yakunda umumiy til topishga muvaffaq boʻlishdi. Natijada, «Arsenal»ning qatʼiy saʼy-harakatlariga qaram sifatida Vinisius «Real Madrid» loyihasiga sodiq qolishni afzal koʻrdi.

Vinisius JuniorReal MadridArsenalMikel ArtetaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)