Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladi

·1·Sport
Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladi

Londonning Arsenal klubi oʻzining istiqbolli tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skellini yozgi transfer oynasida sotishga tayyor ekanligini bildirdi. The Guardian xabar qilishicha, shимолий London jamoasi soʻnggi yirik xaridlardan keyin moliyaviy balansni saqlab qolish maqsadida iqtidorli futbolchi uchun aniq narxni belgilagan va uni Angliya Premer-ligasining raqobatchilari — Manchester Yunayted hamda Chelfiga taklif qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsum Mikel Arteta qoʻl ostida chempionlikni qoʻlga kiritgan yosh yarim himoyachi oʻtgan yozda besh yillik yangi shartnoma imzolagan edi. Biroq Nyukasldan Bruno Gimaraesning 75 million funt sterling evaziga sotib olinishi jamoada raqobatni keskin oshirib yubordi. Shu sababli, klub Maylz Lyuis-Skellini taxminan 45 million funt sterling evaziga sotishga tayyor va bu mablagʻ transfer xarajatlarini qoplashga yordam beradi.

Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi transfer vaziyati

Futbolchi oʻtgan mavsum davomida oʻzining universalligi va irodasini yaqqol namoyish etdi. Rikardo Kalafiori jarohat olgan paytda u chap qanot himoyachisi sifatida oʻynagan boʻlsa, keyinchalik Martin Subimendining formasi pasayishi ortidan oʻzining sevimli markaziy yarim himoya pozitsiyasiga qaytdi. Mavsum davomida jami 36 ta uchrashuvda maydonga tushgan yosh oʻyinchi koʻplab grand klublar eʼtiborini tortdi.

Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Karrik Lyuk Shouning jarohatlarga moyilligini inobatga olib, tarkibga chap qanot himoyachisini qoʻshib olishni istamoqda. Klub yozda Yuriy Tilemans va Andrey Santosni oʻz safiga qoʻshib olganiga qaramay, 45 million funtlik narx Manchester klubi uchun moliyaviy jihatdan muammo tugʻdirmaydi. Nyukasl himoyachisi Lyuis Holl ham qizillar nishonida turgan boʻlsa-da, Nyukasl uni sotish niyatida emas.

Transfer bozoridagi boshqa oʻzgarishlar

Nyukasl yozgi transfer oynasida bir qator yetakchilarini boy berdi. Xususan, Bruno Gimaraes, shuningdek, Sandro Tonali Tottenxemga va Entoni Gordon Barselonaga yoʻl oldi. Yangi bosh murabbiy Mattias Yaysle esa Lyuis Hollning jamoadan ketishiga qatʼiyan qarshi chiqmoqda. Shu boisdan ham Manchester Yunayted uchun Lyuis-Skelli varianti ancha real va qulay yechim sifatida koʻrilmoqda.

Chelsi klubi ham futbolchining transfer bozoridagi holatidan xabardor qilingan. Maylz Lyuis-Skellining professional yondashuvi va maydondagi harakatchanligi ayniqsa Maykl Karrikda katta taassurot qoldirgan. 2030 yilga qadar amal qiladigan amaldagi shartnomasi borligiga qaramay, Arsenal moliyaviy barqarorlikni taʼminlash uchun ushbu transferni amalga oshirishga tayyor turibdi.

ArsenalManchester YunaytedChelsiMaylz Lyuis-SkelliTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)