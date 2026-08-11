Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?
Islom Maxachev AQSHda Ian Garriga qarshi jang oldidan Nik Katone o'g'li xotirasiga nomlangan «Nicolas Scott Catone Training Center»da mashg'ulot o'tkazmoqda. Nik Catonening 1,5 yoshli o'g'li Nikolas Skott 2017 yilda uyqusida to'satdan vafot etgan, biroq tibbiy ekspertiza va shifokorlar o'limning aniq sababini aniqlay olmagan.
UFC chempioni Islom Maxachev navbatdagi muhim jangi oldidan AQSHda mashg‘ulotlarni qizg‘in davom ettirmoqda. Rossiyalik vakilimiz irlandiyalik nomdor jangchi Ian Garriga qarshi kechadigan bahsga oktagon sobiq a’zosi Nik Katonega tegishli «Nicolas Scott Catone Training Center» sport majmuasida tayyorgarlik ko‘rmoqda. Biroq kamchilikka ma’lum bo‘lgan fakt shundaki, ushbu ulkan sport zali ortida otaning jigargo‘shasidan ayrilgan og‘ir va qayg‘uli tarixi yashiringan.
Ko‘pchilik ushbu majmuani shunchaki sportchi nomi bilan atalgan deb o‘ylaydi, ammo bu nom mutlaqo boshqa xotiraga bag‘ishlangan.
2017 yildagi fojia: 1,5 yoshli bolakayning kutilmagan o‘limi
UFC'dagi faoliyatini yakunlagan Nik Katone 2017 yilda hayotidagi eng og‘ir va qayg‘uli sinovga duch keldi. Uning bor-yo‘g‘i 1,5 yoshli o‘g‘li Nikolas Skott uyqusida to‘satdan vafot etdi.
Tibbiy ekspertiza va shifokorlar murdani yorib ko‘rgandan so‘ng ham go‘dak o‘limining aniq va aniqlanmagan sabablarini aytib bera olishmadi. Ushbu dahshatli yo‘qotishdan so‘ng Katone o‘g‘liga o‘limidan biroz oldin yuborilgan vaksinalardan birining ishlab chiqaruvchisi bilan uzoq muddatli sud jarayonlarini olib bordi.
300 kvadrat metrdan 3000 gacha: Ota xotirasiga bag‘ishlangan loyiha
MMA'dagi professional faoliyatini yakunlagach, Nik Katone 2010 yilda o‘z jamg‘armasi evaziga 300 kvadrat metrlik kamtarona zalga asos solgan edi. Yillar o‘tib, u zalni ikki marotaba kengaytirib, qo‘shni binolarni ham sotib oldi.
Farzandining vafotidan so‘ng, 2017 yilda Katone nisbatan kattaroq binoni xarid qildi va 9 oy davomida to‘xtovsiz ta’mirlash ishlarini olib bordi. Katone deyarli barcha mablag‘ini zamonaviy asbob-uskunalarga sarflab yuborgani sababli, qurilish va ta’mirlash ishlarining katta qismini o‘z qo‘llari bilan bajarishga majbur bo‘ldi.
2018 yilning 8 sentyabr kuni — marhum o‘g‘lining 3 yoshlik xotira kunida Nik Katone yangi va muhtasham sport majmuasining tantanali ochilishini o‘tkazdi va unga o‘g‘lining sharafiga «Nicolas Scott» nomini berdi.
Top-jangchilar uchun ideal sharoit: «Nicolas Scott Catone Training Center»
Bugungi kunda bu sport majmuasi 3 000 kvadrat metr maydonni egallagan ulkan va zamonaviy markaz hisoblanadi. Zalda quyidagi imkoniyatlar yaratilgan:
2 ta to‘liq o‘lchamdagi oktagon;
Ulkan professional matlar va kurash maydonchalari;
Maxsus boks ringi;
Eng zamonaviy trenajerlar bilan jihozlangan sport zali.
Aynan mana shunday ruhiy kuch, xotira va yuqori infratuzilma muhitida Islom Maxachev o‘z faoliyatidagi navbatdagi muhim oktagon bahsiga puxta tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…